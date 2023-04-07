Завораживающая полуплешивая богиня Ренессанса

Современные красотки тратят на поддержание здоровья, красоты и густоты шевелюры массу денег и времени. Благо, арсенал косметических средств позволяет. Но так было не всегда.
И дамы, жившие в XIV-XV веках от части волос сознательно избавлялись, аккуратно сбривая их в области лба. На полотнах того времени женщины и девушки выглядят за счёт этой особенности почти что лысыми.
А поскольку аристократки были законодательницами моды, то эстафетную палочку подхватывали и многие простолюдинки. Но почему вообще возникла такая странная мода?
Исследователи выделяют несколько возможных причин. И все они претендуют на достоверность:
- Влияние исламского Востока. И притащили тренд крестоносцы, вернувшиеся из походов. В мусульманских странах было совершенно нормально удалять волосы на теле, лице и голове, чтобы хоть как-то облегчить влияние палящего солнца. Возможно, европейки частично адаптировали традицию в соответствии с собственным видением прекрасного.
- Воздействие медиков и магов. Тогда одни от других отличались не особенно ярко. Эскулапы научились делать определённые правильные выводы, в частности, поняв, что повышенное оволосение у женщин выступает признаком изменений в организме, что проявляется в сложностях с зачатием. Понятно, что в целях демонстрации женственности и здоровья дамы стремились избавиться от излишков растительности. Иногда даже перебарщивая в своих стремлениях.
- Банальный дефицит витаминов. Первые полотна с изображением полуобнажённой или обнажённой натуры демонстрируют тощих, измождённых и бледных женщин, показывающих явные признаки рахита. А его обычно и вызывает нехватка витамина D – продолжительного и экстремального. Поэтому первые модели напоминают анорексичек – тощие, с выраженным животиком, узкобёдрые, плоскогрудые, с выпуклыми лбами.
И это неудивительно. Где бы несчастным аристократкам брать витамины, если бедняжки сидели в своих замках/башнях безвылазно, не имея возможности лишний раз подышать свежим воздухом и взглянуть на солнце. Но женщины остаются женщинами, несмотря на рахит, анемию и чахотку.
И вероятно одна дама сделала комплимент другой, похвалив «изысканную» плешь, изрядно отодвинувшую линию волос со лба. Об этом узнала другая, третья. И процесс, растянувшийся почти на два века, пошёл.
Как вы считаете, прижился бы сейчас подобный тренд, если бы его активно начали продвигать звёзды?
Источник:
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"в мусульманских странах было совершенно нормально удалять волосы на теле, лице и голове"
Женщины удаляли все волосы с тела, но не с головы (правку бровей-усиков не считаю).
Далее вообще бред школоты.