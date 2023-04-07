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Завораживающая полуплешивая богиня Ренессанса

Завораживающая полуплешивая богиня Ренессанса

Автор:
07 апреля 2023 12:16
Сообщество : Искусство
Метки: trend   волосы   живопись   залысина   здоровые   искусство   лоб   мода   ренессанс   эпоха   
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6

Современные красотки тратят на поддержание здоровья, красоты и густоты шевелюры массу денег и времени. Благо, арсенал косметических средств позволяет. Но так было не всегда.

И дамы, жившие в XIV-XV веках от части волос сознательно избавлялись, аккуратно сбривая их в области лба. На полотнах того времени женщины и девушки  выглядят за счёт этой особенности почти что лысыми.

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А поскольку аристократки были законодательницами моды, то эстафетную палочку подхватывали и многие простолюдинки. Но почему вообще возникла такая странная мода?

Исследователи выделяют несколько возможных причин. И все они претендуют на достоверность:

  1. Влияние исламского Востока. И притащили тренд крестоносцы, вернувшиеся из походов. В мусульманских странах было совершенно нормально удалять волосы на теле, лице и голове, чтобы хоть как-то облегчить влияние палящего солнца. Возможно, европейки частично адаптировали традицию в соответствии с собственным видением  прекрасного.
  2. Воздействие медиков и магов. Тогда одни от других отличались не особенно ярко. Эскулапы научились делать определённые правильные выводы, в частности, поняв, что повышенное оволосение у женщин выступает признаком изменений в организме, что проявляется в сложностях с зачатием. Понятно, что в целях демонстрации женственности и здоровья дамы стремились избавиться от излишков растительности. Иногда даже перебарщивая в своих стремлениях.
  3. Банальный дефицит витаминов. Первые полотна с изображением полуобнажённой или обнажённой натуры демонстрируют тощих, измождённых и бледных женщин, показывающих явные признаки рахита. А его обычно и вызывает нехватка витамина D – продолжительного и экстремального. Поэтому первые модели напоминают анорексичек – тощие, с выраженным животиком, узкобёдрые, плоскогрудые, с выпуклыми лбами.

И это неудивительно. Где бы несчастным аристократкам брать витамины, если бедняжки сидели в своих замках/башнях безвылазно, не имея возможности лишний раз подышать свежим воздухом и взглянуть на солнце. Но женщины остаются женщинами, несмотря на рахит, анемию и чахотку.

И вероятно одна дама сделала комплимент другой, похвалив «изысканную» плешь, изрядно отодвинувшую линию волос со лба. Об этом узнала другая, третья. И процесс, растянувшийся почти на два века, пошёл.

Как вы считаете, прижился бы сейчас подобный тренд, если бы его активно начали продвигать звёзды?

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Метки: trend   волосы   живопись   залысина   здоровые   искусство   лоб   мода   ренессанс   эпоха   
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3  комментария
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20k
Corvus Corax 51 минуту назад
Бредятина.
"в мусульманских странах было совершенно нормально удалять волосы на теле, лице и голове"
Женщины удаляли все волосы с тела, но не с головы (правку бровей-усиков не считаю).
Далее вообще бред школоты.
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14
oxik1705 17 минут назад
Насколько я знаю, в те времена высокий лоб считался признаком большого ума. Так что те, кому своей высоты не хватало, просто выбривали волосы на лбу. зрительно увеличивали.
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11k
Shtoppi 37 минут назад
http://www.bolshoyvopros.ru/questions/3518276-pochemu-devushki-srednevekovja-brili-lob-i-brovi.html#answer10337932http://www.bolshoyvopros.ru/questions/3518276-pochemu-devushki-srednevekovja-brili-lob-i-brovi.html#answer10337932
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