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Сберкасса, которая всегда с тобой: трендовые и креативные кошельки

Сберкасса, которая всегда с тобой: трендовые и креативные кошельки (16 фото)

Автор:
06 марта 2022 14:23
Сообщество : ФотоМир
Метки: trend   деньги   забавно   кошелек   мода   смешно   хранение   
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Поскольку в последнее время наличные стали гораздо более востребованы, то актуален и вопрос их хранения. Сложить, взять с собой, не потерять и, что немаловажно, еще и улыбнуться при расчете поможет кошелёк креативного дизайна.

Дизайнеры постоянно работают над созданием новых моделей. Пусть не всегда практичных и порой вызывающих недоумение. Но, как говорится, любой (или почти любой) товар находит своего покупателя.


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Специальный ремешок даже позволяет носить его как настоящую наплечную кобуру.


Миленько, практично, приятно для любителей велосипедов.


Деревянный бумажник оценит не каждый.


Одни категорически против того, чтобы держать в бумажнике фотографии любимых людей. Они считают, что энергетика денег грязная, негативная. Но те, кто не верит в суеверия, оценят такой дизайн. К тому же фото не испачкается и не помнется.


Карты надежно защищены.


Перетянутая резинкой стопка долларов? Но нет, это действительно кошелек.


И от влаги защитит, и ядерный удар перенесет. Весомый плюс – большое количество отделений.


Такой дизайн – это ироничная отсылка к пресловутому хранению денег «под матрасом». Хотя с учётом быстро меняющихся жизненных реалий эта идея вполне себе жизнеспособная.


И медиатор не потеряешь, и (как знать), может и продюсера или единомышленников встретишь, расплачиваясь за гречку в супермаркете.


Высший уровень защиты. В нем еще имеется и система сигнализации, активизирующаяся, если владелец денежных средств удалится дальше, чем на 10 метров.


Все, кто связан с работой за компьютером, такой дизайн обязательно оценят.


Вы бы приобрели подобную модель для себя или в подарок?


Источник:

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Метки: trend   деньги   забавно   кошелек   мода   смешно   хранение   

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1  комментарий
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Alex75r Час назад
У меня похожий, но чёрный. По зиме выглядит как будто платишь, открываешь подъезд и проходишь на работу часами. По лету смотрится просто как напульсник.
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