Сберкасса, которая всегда с тобой: трендовые и креативные кошельки

Поскольку в последнее время наличные стали гораздо более востребованы, то актуален и вопрос их хранения. Сложить, взять с собой, не потерять и, что немаловажно, еще и улыбнуться при расчете поможет кошелёк креативного дизайна.
Дизайнеры постоянно работают над созданием новых моделей. Пусть не всегда практичных и порой вызывающих недоумение. Но, как говорится, любой (или почти любой) товар находит своего покупателя.
Специальный ремешок даже позволяет носить его как настоящую наплечную кобуру.
Миленько, практично, приятно для любителей велосипедов.
Деревянный бумажник оценит не каждый.
Одни категорически против того, чтобы держать в бумажнике фотографии любимых людей. Они считают, что энергетика денег грязная, негативная. Но те, кто не верит в суеверия, оценят такой дизайн. К тому же фото не испачкается и не помнется.
Карты надежно защищены.
Перетянутая резинкой стопка долларов? Но нет, это действительно кошелек.
И от влаги защитит, и ядерный удар перенесет. Весомый плюс – большое количество отделений.
Такой дизайн – это ироничная отсылка к пресловутому хранению денег «под матрасом». Хотя с учётом быстро меняющихся жизненных реалий эта идея вполне себе жизнеспособная.
И медиатор не потеряешь, и (как знать), может и продюсера или единомышленников встретишь, расплачиваясь за гречку в супермаркете.
Высший уровень защиты. В нем еще имеется и система сигнализации, активизирующаяся, если владелец денежных средств удалится дальше, чем на 10 метров.
Все, кто связан с работой за компьютером, такой дизайн обязательно оценят.
Вы бы приобрели подобную модель для себя или в подарок?
Источник:
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