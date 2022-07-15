Дико красивая Азия: странные и даже пугающие каноны красоты азиатских женщин

Ах, какие восточные женщины красавицы: яркие, живые, выразительные, просто огонь. Именно такой образ культивируется в массовой культуре.
Но на деле многие девушки и дамы постарше старательно модифицируют красоту, подаренную им природой. И выбирают странноватые, а порой даже пугающие ориентиры.
К примеру, в Таджикистане сросшаяся бровь – показатель красоты. И девушки, которые не могут похвастаться сросшейся на переносице линией, дорисовывают ее с помощью косметики.
На Бали женщины до сих практикуют стачивание зубов. Конечно, уже не до состояния острых кинжалов как раньше при проведении ритуала взросления. Теперь местные дивы только полируют зубы.
В Иране ринопластика – одно из самых частых хирургических вмешательств. Почему? Кто знает. Видимо, основная часть местных женщин не довольна природными данными. Но денег на оплату недешевых услуг хватает далеко не у всех. И бандаж на носу считается показателем состоятельности и богатства. Дескать, смотрите и завидуйте, я нос сделала. Некоторые носят повязку и после полного заживления, а другие – и просто так, для красоты, пусть и своеобразной.
Странный тренд красоты родом из Южной Кореи смотрится несколько пугающе, хоть его и называют глазной улыбкой. В чем логика специально выделять этот участок? Так девушка выглядит более молодой и невинной. Вопрос, конечно, спорный, но мода есть мода. Девушки не только создают этот эффект с помощью косметики, но и делают пластику.
Еще одна странная азиатская тенденция – кривые зубы. Дескать, это тоже придает внешности эдакую детскость, свежесть, задор. И японские красавицы даже используют специальные накладки. Тренд стал случайным: одна популярная поп-звезда обладала такими зубами и давно собиралась исправить их. Но поклонники буквально завалили ее просьбами оставить все в первозданном виде и стали подражать, искусственно создавая такой прикус.
Эта странная штуковина, похожая на пыточный инструмент, тоже из арсенала красоты японских прелестниц. Понятно, что на люди улучшитель контура лица не надеть, но, как обещают производители, всего полчаса использования тренажера в день подтянут кожу и сделают контур лица более четким.
А какие современные тренды женской красоты кажутся вам самыми странными, ненужными и даже отталкивающими?
Источник:
АНТИФИШКИ
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А кто так считает? Слепые? Это раньше приходилось верить на слово или довольствоваться фото и видео красавиц. Теперь в Москве их женщин туева хуча. Можете оценивать сколько угодно. Многие из них дотягивают по красоте до среднестатистической русской? Но даже если вам повезло не спешите радоваться. Видели их сорокалетних женщин? Сравните с нашими.