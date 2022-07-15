Дико красивая Азия: странные и даже пугающие каноны красоты азиатских женщин

Эта странная штуковина, похожая на пыточный инструмент, тоже из арсенала красоты японских прелестниц. Понятно, что на люди улучшитель контура лица не надеть, но, как обещают производители, всего полчаса использования тренажера в день подтянут кожу и сделают контур лица более четким.

А какие современные тренды женской красоты кажутся вам самыми странными, ненужными и даже отталкивающими?