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Персональные отшельники как предтечи садовых гномов

Персональные отшельники как предтечи садовых гномов

Автор:
03 ноября 2023 13:28
Сообщество : Истории
Метки: trend   Британия   Друид   гном   меланхолия   мода   отшельник   пещера   сад   фигура   
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Популярное садовое украшение – милые бородатые человечки в красных колпаках, распространено больше других – грибов, абстрактных фигур и зверушек. Но у этого забавного ландшафтного декора, появившегося только в начале позапрошлого века, очень любопытная история.

В стремлении перещеголять друг друга в эстетике сада британские аристократы помимо гротов, клумб и прудов придумали странную, но очень распространённую моду – заводить личных гномов. Точнее, отшельников, роль которых отводилась беднякам и бродягам.

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В обязанности карманного друида входило не только проживание на территории в специальном домике, но и развлечение гостей хозяина как внешним видом, так и беседами.

В остальное время друиду вменялось не отсвечивать и молчать. Под запретом были даже разговоры с другими слугами. Особым условием было ограничение гигиенических процедур: согласившийся играть роль садового отшельника человек не мог мыться, стричь волосы, бороду, ногти.

С такими жёсткими  ограничениями нанять подходящего сотрудника было той ещё задачкой. Фактически кандидат должен был либо обладать определённым складом характера, либо иметь некое психическое отклонение. Недобросовестные слуги часто сбегали, выдержав всего несколько недель. В связи с дефицитом отшельников богачи шли на некоторые хитрости: обустраивали часовню, пещеру или грот так, словно там живёт человек, но он только что вышел. И демонстрировали  гостям, чтобы быть в тренде.

Считается, что отправной точкой стала мода на идеи меланхолии. Друиды стали олицетворение нуарного времени. И если на участке владельца присутствовал такой интроспективный персонаж, то он явно отражал настроение самого хозяина. Который, соответственно, очень соответствовал модному тренду духовной рефлексии.

Тренд прижился почти на два столетия и был актуален и на материке тоже. Услугами садовых друидов пользовались немцы и французы. Потом, дабы не заморачиваться с поиском подходящих персонажей, их заменили примитивные механические фигурки, двигающие головой и руками, но с сохранением антуража жилища – лаконичная лежанка, грубый стол, очки, чернильница, начатая рукопись.

Потом манекены заменили обычными садовыми гномами. Популярность которых не падает. Хотя с учётом  капризной и ветреной дамы, коей является мода, нельзя исключать, что когда-нибудь в среде богачей снова станет актуальным тренд карманных отшельников.

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Метки: trend   Британия   Друид   гном   меланхолия   мода   отшельник   пещера   сад   фигура   
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