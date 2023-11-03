Персональные отшельники как предтечи садовых гномов

Считается, что отправной точкой стала мода на идеи меланхолии. Друиды стали олицетворение нуарного времени. И если на участке владельца присутствовал такой интроспективный персонаж, то он явно отражал настроение самого хозяина. Который, соответственно, очень соответствовал модному тренду духовной рефлексии.

Тренд прижился почти на два столетия и был актуален и на материке тоже. Услугами садовых друидов пользовались немцы и французы. Потом, дабы не заморачиваться с поиском подходящих персонажей, их заменили примитивные механические фигурки, двигающие головой и руками, но с сохранением антуража жилища – лаконичная лежанка, грубый стол, очки, чернильница, начатая рукопись.