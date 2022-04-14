Мода на траур: почему дамы Викторианской эпохи так долго носили траур?

В соответствии с современными христианскими традициями, траур длится до годовщины со дня смерти усопшего. Памятные даты – 9 и 40 дней. А вот дамам, которым довелось жить в эпоху правления королевы Виктории, в этом плане приходилось значительно тяжелее.
- Один год и месяц. Ровно столько длился первый этап с момента кончины супруга. В соответствии с нормами, женщине надлежало носить одежду исключительно чёрного цвета с креповой отделкой и особый траурный чепец либо шляпку с вуалью. Под запретом было посещение любых массовых мероприятий.
- Следующие полгода. Допускалось небольшое послабление в виде использования для пошива платьев не только бомбазина (смеси шерсти и шёлка), но и других материалов.
- Обычный траур, длящийся следующие полгода. Платья по-прежнему должны были оставаться чёрными, но разрешалось убрать креп.
- Полутраур. А здесь начиналось самое интересное. Этот этап начинался спустя два года после ухода из жизни мужа и мог длиться до бесконечности. Женщинам разрешалось добавлять к чёрному пурпурный, серый и лиловый.
Таким образом, смерть возводилась в ранг некоего культа, которому живые вынуждены были служить, сами того не желая. В моде были траурные украшения из волос усопшего, траурные кольца, знаменитые посмертные фото (post mortem) и их более бюджетные аналоги – эскизы покойных, посмертные маски и не только.
А главная причины траурного тренда – сама королева Виктория, которая пообещала остаться в трауре после смерти мужа Альберта, которого очень любила. И обещание своё сдержала, хоть и пережила супруга на 42 года. Подданные ценили свою правительницу и равнялись на неё во всём, в том числе и в этом.
А как вы считаете, есть ли смысл в таком долгом официальном трауре?
Источник:
АНТИФИШКИ
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