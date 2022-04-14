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Мода на траур: почему дамы Викторианской эпохи так долго носили траур?

Мода на траур: почему дамы Викторианской эпохи так долго носили траур? (3 фото)

Автор:
14 апреля 2022 14:00
Сообщество : Исторические факты
Метки: trend   женщина   королева Виктория   мода   соблюдение   траур   эпоха   
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В соответствии с современными христианскими традициями, траур длится до годовщины со дня смерти усопшего. Памятные даты – 9 и 40 дней. А вот дамам, которым довелось жить в эпоху правления королевы Виктории, в этом плане приходилось значительно тяжелее.

  1. Один год и месяц. Ровно столько длился первый этап с момента кончины супруга. В соответствии с нормами, женщине надлежало носить одежду исключительно чёрного цвета с креповой отделкой и особый траурный чепец либо шляпку с вуалью. Под запретом было посещение любых массовых мероприятий.
  2. Следующие полгода. Допускалось небольшое послабление в виде использования для пошива платьев не только бомбазина (смеси шерсти и шёлка), но и других материалов.
  3. Обычный траур, длящийся следующие полгода. Платья по-прежнему должны были оставаться чёрными, но разрешалось убрать креп.
  4. Полутраур. А здесь начиналось самое интересное. Этот этап начинался спустя два года после ухода из жизни мужа и мог длиться до бесконечности. Женщинам разрешалось добавлять к чёрному пурпурный, серый и лиловый.

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Таким образом, смерть возводилась в ранг некоего культа, которому живые вынуждены были служить, сами того не желая. В моде были траурные украшения из волос усопшего, траурные кольца, знаменитые посмертные фото (post mortem) и их более бюджетные аналоги – эскизы покойных, посмертные маски и не только.


А главная причины траурного тренда – сама королева Виктория, которая пообещала остаться в трауре после смерти мужа Альберта, которого очень любила. И обещание своё сдержала, хоть и пережила супруга на 42 года. Подданные ценили свою правительницу и равнялись на неё во всём, в том числе и в этом.

А как вы считаете, есть ли смысл в таком долгом официальном трауре?

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: trend   женщина   королева Виктория   мода   соблюдение   траур   эпоха   
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4  комментария
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Александр Полчаса назад
Такой хернёй страдали богатые, бедным было не до этого.
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Autumn2015 5 минут назад
Да это всего лишь социальный маркер "эта женщина вдова", чтобы лишить ее радости жизни хоть таким образом. В 14 выдали замуж, в 18 овдовела, но одеть светлое лёгкое платье, как молодая девушка, уже не смей!
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612
Чумной Доктор 54 минуты назад
глупости. все вы смертны, и если кто подох- это не беда а шанс для новой жизни . не понимаю что все возятся с этой смертью. сам я хочу чтоб когда я подохну- если моя тушка будет целой чтоб её сожгли и выкинули в теплое море (Египет или Кубу )
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