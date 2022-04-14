Мода на траур: почему дамы Викторианской эпохи так долго носили траур?

А главная причины траурного тренда – сама королева Виктория, которая пообещала остаться в трауре после смерти мужа Альберта, которого очень любила. И обещание своё сдержала, хоть и пережила супруга на 42 года. Подданные ценили свою правительницу и равнялись на неё во всём, в том числе и в этом.

А как вы считаете, есть ли смысл в таком долгом официальном трауре?