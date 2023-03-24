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"Это научно доказано!": Боня призвала пить шаманский напиток для общения с духами чтобы "исцелять ДНК"

"Это научно доказано!": Боня призвала пить шаманский напиток для общения с духами чтобы "исцелять ДНК"

Автор:
24 марта 2023 08:47
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Боня   аяваска   интересное   инфоцыгане   отрава   фото   шоу бизнес   
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Блогерша Виктория Боня просветилась настолько, что в своих соцсетях призывает употреблять напиток аяваска (запрещенная в России). По словам Бони, напиток помогает раскрыть таланты предков и исцеляет ДНК. По сравнению с этим, бред про 5G кажется просто безобидной шуткой.

На полном серьёзе Боня призывает своих подписчиков пить аяваску, чтобы вылечить ДНК и раскрыть таланты предков. Причём какие-то учёные это уже доказали.

Другие учёные заявляют, что отвар из трав, который стимулирует нервную систему и запрещён как наркотик на территории многих стран, опасен для здоровья. Врач-нарколог Василий Шуров прокомментировал слова инста-дивы.

К сожалению, Виктория Боня — это человек, который демонстрирует невысокий интеллект, помноженный на длительное употребление галлюциногенов. Никаких исследований нет! ДНК — это структура хранения генетической информации, любой сбой в ДНК — это или онкология, или гибель клетки. Поэтому, естественно, это полнейшая глупость

Самое страшное, что некоторые подписчики Бони могут на полном серьёзе поверить в этот бред и начать пить эту отраву.

Это абсолютная глупость, которая озвучена человеком, занимающимся инфоцыганством без какого-либо медицинского образования, для которого важно продавать все эти наркотрипы галлюциногенные, курсы с очень тяжёлыми последствиями для её адептов, — заключил нарколог.


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Метки: Боня   аяваска   интересное   инфоцыгане   отрава   фото   шоу бизнес   
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15  комментариев
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21k
Davy Jones 57 минут назад
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44k
Aleksandr 42 секунды назад
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642
partners74 4 минуты назад
боня аяваски обдолбилась что-ли?
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66k
Андрей 9 минут назад
Наверно, природа создала таких вот боней для того, чтобы их посредством очищать человеческую популяцию от бракованных особей.
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2k
Walther 14 минут назад
Я, вот, одного не пойму, вы на *уя ее отвязали?
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567
ruslan d Полчаса назад
Знаю я и другие способы
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19k
Виталий Касандров 39 минут назад
Таки средств для общения с духами до хрена.
От коки ,мака и их производных до ЛСД ,Экстази и проч. - общайся не хочу .
Правда недолго .
Тариф ограничен несколькими годами, особенно если болтать без умолку.
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3k
MPEG-8 48 минут назад
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6k
Sanar 48 минут назад
"Самое страшное, что некоторые подписчики Бони могут" вот это самое страшное.
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9k
krivsan 48 минут назад
ну, наверное с этим алколоидным пойлом скоро с Марса будет вещать
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166k
☭Cheкаво☭ZOV☭ 50 минут назад
напиток аяваска (запрещенная в России).
..
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17k
Alex ASK 51 минуту назад
Да она рот должна отгрывать только для того, чтобы сглатывать.

Только так хоть что-то полезное в эту черепушку попадёт.
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3k
Выхухоль (Нагайна) 51 минуту назад
Кстати, а у этого "светоча знаний" как дела с налогами?
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14
Александр Никитин 54 минуты назад
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166k
☭Cheкаво☭ZOV☭ 55 минут назад
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PokemonKa
Pika-Pika?
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