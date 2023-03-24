"Это научно доказано!": Боня призвала пить шаманский напиток для общения с духами чтобы "исцелять ДНК"

Блогерша Виктория Боня просветилась настолько, что в своих соцсетях призывает употреблять напиток аяваска (запрещенная в России). По словам Бони, напиток помогает раскрыть таланты предков и исцеляет ДНК. По сравнению с этим, бред про 5G кажется просто безобидной шуткой.
На полном серьёзе Боня призывает своих подписчиков пить аяваску, чтобы вылечить ДНК и раскрыть таланты предков. Причём какие-то учёные это уже доказали.
Другие учёные заявляют, что отвар из трав, который стимулирует нервную систему и запрещён как наркотик на территории многих стран, опасен для здоровья. Врач-нарколог Василий Шуров прокомментировал слова инста-дивы.
К сожалению, Виктория Боня — это человек, который демонстрирует невысокий интеллект, помноженный на длительное употребление галлюциногенов. Никаких исследований нет! ДНК — это структура хранения генетической информации, любой сбой в ДНК — это или онкология, или гибель клетки. Поэтому, естественно, это полнейшая глупость
Самое страшное, что некоторые подписчики Бони могут на полном серьёзе поверить в этот бред и начать пить эту отраву.
Это абсолютная глупость, которая озвучена человеком, занимающимся инфоцыганством без какого-либо медицинского образования, для которого важно продавать все эти наркотрипы галлюциногенные, курсы с очень тяжёлыми последствиями для её адептов, — заключил нарколог.
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От коки ,мака и их производных до ЛСД ,Экстази и проч. - общайся не хочу .
Правда недолго .
Тариф ограничен несколькими годами, особенно если болтать без умолку.
Только так хоть что-то полезное в эту черепушку попадёт.