Рикошет в голову: под Феодосией погоня со стрельбой закончилась гибелью водителя

А ведь мог остановиться, получить штраф и отправиться домой пешком.
Нелепой смертью закончилась пьяная езда для жителя села Подгорное под Феодосией. Сотрудники ДПС заметили подозрительную машину и потребовали остановки, однако владелец Nissan Primera вдавил газ в пол и попытался скрыться от правоохранителей.
После неоднократных призывов остановиться и выстрелов в воздух, один из сотрудников ДПС начал стрелять из АКС-74У по колёсам "Ниссана". Одна из пуль рикошетом попала 55-летнему водителю в голову, после чего потерявший управление автомобиль врезался в забор на обочине и перевернулся.
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В машине на момент аварии находился пассажир. 47-летний приятель водителя, как сообщается, получил тяжёлые травмы и был госпитализирован в реанимацию. Сейчас полиция выясняет все подробности трагического инцидента — в первую очередь, действительно ли это был рикошет, а не прямое попадание.
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Другой вопрос ещё по рикошету в голову.. кто в курсе за боекомплект ГАИ? Неужели они цельнометаллической оболочкой стреляют? Я думал у всех силовиков - полуоболочка, чтоб при использовании среди гражданских - пуля застревала в теле преступника, и не давала фатального рикошета. Всё таки ж кругом бетон, асфальт, металл.. как-то легкомысленно FMJ использовать. Маловероятно что SP так бы срикошетила, и имела бы ещё достаточную энергию после преодолевания корпуса авто, чтоб пробить черепную кость.. это ж самая прочная кость в теле человека. В общем, кто в курсе за патроны у милиции - поясните. для расширения кругозора.
и что?
понятно, что по внутренним инструкциям это "низззя", но по трезвому размышлению: из мчащейся машины по отнюдь не гладкой дороге, из автомата.... тоже мне, нашли снайперов!
вывод д.б. один: нехер дергаться, когда тебя останавливают полицейские!
Опасность с дороги была устранена, стреляющему - премию.
На алконафта пофиг, а дпсник будет расстраиваться я уверен.
Какая разница? Угонял от ментов, ну молодец, сам напросился.