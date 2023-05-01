Рикошет в голову: под Феодосией погоня со стрельбой закончилась гибелью водителя

Нелепой смертью закончилась пьяная езда для жителя села Подгорное под Феодосией. Сотрудники ДПС заметили подозрительную машину и потребовали остановки, однако владелец Nissan Primera вдавил газ в пол и попытался скрыться от правоохранителей.



После неоднократных призывов остановиться и выстрелов в воздух, один из сотрудников ДПС начал стрелять из АКС-74У по колёсам "Ниссана". Одна из пуль рикошетом попала 55-летнему водителю в голову, после чего потерявший управление автомобиль врезался в забор на обочине и перевернулся.