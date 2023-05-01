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Рикошет в голову: под Феодосией погоня со стрельбой закончилась гибелью водителя

Рикошет в голову: под Феодосией погоня со стрельбой закончилась гибелью водителя

Автор:
01 мая 2023 17:51
Сообщество : Аварии
Метки: ДПС   Погоня   авария   рикошет   село Подгорное   смерть   стрельба   травмы   феодосия   
1936
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А ведь мог остановиться, получить штраф и отправиться домой пешком.

Нелепой смертью закончилась пьяная езда для жителя села Подгорное под Феодосией. Сотрудники ДПС заметили подозрительную машину и потребовали остановки, однако владелец Nissan Primera вдавил газ в пол и попытался скрыться от правоохранителей.

После неоднократных призывов остановиться и выстрелов в воздух, один из сотрудников ДПС начал стрелять из АКС-74У по колёсам "Ниссана". Одна из пуль рикошетом попала 55-летнему водителю в голову, после чего потерявший управление автомобиль врезался в забор на обочине и перевернулся.

В машине на момент аварии находился пассажир. 47-летний приятель водителя, как сообщается, получил тяжёлые травмы и был госпитализирован в реанимацию. Сейчас полиция выясняет все подробности трагического инцидента — в первую очередь, действительно ли это был рикошет, а не прямое попадание.

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Метки: ДПС   Погоня   авария   рикошет   село Подгорное   смерть   стрельба   травмы   феодосия   
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33  комментария
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6k
yahaomsk 2 часа назад
в чём проблема ? езду в пьяном виде пора приравнять к покушению на убийство, потому как , хорошо если сам [мат]@шится , а то ведь за собой невинных тянут . вот такая таблетка помогла бы другим задуматься , что первый стакан закусывать ключами от авто, второй- симкой телефона (чтоб бывшим не звонить)
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39k
Example 6.2.6 6 минут назад
Вот какой смысл на таком корче - убегать от ГАИ? Только лишние статьи себе накручиваешь.. Ладно б там у тебя полноприводный внедорожник с шноркелем.. и ты от преследующего тебя экипажа смог уйти по кукурузному полю, преодолев пару мелиоративных канала.. Ито, при современном уровне связи, камер наблюдения и прочих технических средств, тебя скорее всего уже с другого конца поля, будет ждать другой патруль. Тут разве что - оторваться по бездорожью, и если ты, какой-нить беглый зэк или бандит в розыске, то получив условное преимущество - отходить лесами пешком, потому что на колёсах, оторваться, в современном мире- шансов мало..
Другой вопрос ещё по рикошету в голову.. кто в курсе за боекомплект ГАИ? Неужели они цельнометаллической оболочкой стреляют? Я думал у всех силовиков - полуоболочка, чтоб при использовании среди гражданских - пуля застревала в теле преступника, и не давала фатального рикошета. Всё таки ж кругом бетон, асфальт, металл.. как-то легкомысленно FMJ использовать. Маловероятно что SP так бы срикошетила, и имела бы ещё достаточную энергию после преодолевания корпуса авто, чтоб пробить черепную кость.. это ж самая прочная кость в теле человека. В общем, кто в курсе за патроны у милиции - поясните. для расширения кругозора.
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57k
Опиум для народа 10 минут назад
Тот самый момент, когда гайцы полностью правы.
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32k
Юр21 12 минут назад
А если и не рикошет, я считаю что гайцы всё сделали правильно, раз водительне подчиняется требованиям гайцов - значит в машине преступник.
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6k
Vladimir 14 минут назад
Человек поставивший себя выше закона, на его защиту рассчитывать не может.
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3k
Вовака 20 минут назад
Закроют теперь пацана, СКРу палки нужнее чем жизнь мента.
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8k
Trenzel2003 22 минуты назад
Пора наших полицейских учить по системе американский копов, совершать питманевры.
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3k
masson84 Полчаса назад
марк хороший был
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3k
Yus Полчаса назад
Феодосия, Крым. У пьяного дауна не хватало ума сопоставить, что рядом идет война и его попытки сбежать приведут к стрельбе. Даже услышав стрельбу продолжал давить на газ. Инспектору медаль "Мужик года".
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4k
Трям Полчаса назад
хохлом больше, хохлом меньше...
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66k
SAndre Полчаса назад
допустим, прямое попадание
и что?
понятно, что по внутренним инструкциям это "низззя", но по трезвому размышлению: из мчащейся машины по отнюдь не гладкой дороге, из автомата.... тоже мне, нашли снайперов!
вывод д.б. один: нехер дергаться, когда тебя останавливают полицейские!
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2k
владимир Полчаса назад
Хорошо что сдох падаль пьяная.
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14k
kotovski 38 минут назад
гайцы все правильно сделали , жаль они так только с обычными людьми поступают , ехал бы чиновник на бэнтли , они бы ему честь отдавали...
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24k
MrGod 39 минут назад
Всё правильно!
Опасность с дороги была устранена, стреляющему - премию.
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8k
Артём 41 минуту назад
Да даже если и не рикошет, никакой вины полицейских нет.
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5k
livaneth 55 минут назад
Пассажир стремительно поумнел "... Надо на такси ездить, б.... "
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1k
Николай Час назад
Таранить надо разрешать у нас. И на обезьян этих синих вешать ремонт. Я в предыдущем коменте писал: ДПСник будет теперь, блин, расстраиваться 100%.
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1k
Николай Час назад
Кто тут в предыдущем посте спрашивал чего не стреляют? Ну вот стрельнули...
На алконафта пофиг, а дпсник будет расстраиваться я уверен.
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2k
Александр Час назад
проверка плять. может тот же гаец спас пешехода какого-нибудь от гибели. а если бы террористы ехали в ниссане, то что тоже не стрелять?!
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48k
Мойша Час назад
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35k
russger Час назад
"действительно ли это был рикошет, а не прямое попадание"

Какая разница? Угонял от ментов, ну молодец, сам напросился.
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