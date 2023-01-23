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В Петербурге лихач на Porsche Cayenne устроил гонки с полицией и протаранил 7 машин

В Петербурге лихач на Porsche Cayenne устроил гонки с полицией и протаранил 7 машин

Автор:
23 января 2023 11:19
Сообщество : Автомир
Метки: ДПС   Погоня   Санкт-Петербург   авария   лихач   наркотики   
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Молодой человек сорвал настоящий джек-пот. Как оказалось, он находился под веществами, автомобиль — архивный, прав нет — лишили за езду в нетрезвом виде.

Вчера днём на Ириновском проспекте в Санкт-Петербурге водитель на Porsche Cayenne устроил гонки с сотрудниками ДПС — уж очень ему не хотелось с ними общаться. Настолько, что в попытке оторваться от преследователей он во дворах протаранил семь автомобилей.

Вернувшись на проезжую часть, лихач попытался проскочить между двумя Mercedes. Одна из иномарок находилась в левом ряду, Porsche ее задел по касательной, а «Гелендваген» отбросило на остановку общественного транспорта. К счастью, пешеходы не пострадали. Травмы получила только 46-летняя водитель "Гелика". С травмами средней степени тяжести её госпитализировали в больницу.

"Порше" удалось остановить после заноса — наехав на поребрик бордюр, двигаться лихачу было уже некуда, его заблокировали с двух сторон.

За рулём находился 22-летий житель Петербурга с явными признаками наркотического опьянения. От медосвидетельствования он отказался, за что сразу получил соответствующий административный протокол по статье 12.26, часть 2, КоАП РФ.

На пассажирском сидении автомобиля полицейские обнаружили пакетик с белым порошком. Экспертиза доказала, что это синтетический наркотик, 0,15 грамма.

По данным полиции, "Порше" лихач купил недавно и не стал регистрировать, чтобы не платить штрафы за нарушение ПДД. Более того, выяснилось, что водитель ранее был лишён прав за нетрезвую езду. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье 264.1 УК РФ, не считая целого вороха административных статей. Покатается он теперь не скоро.

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Метки: ДПС   Погоня   Санкт-Петербург   авария   лихач   наркотики   
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35  комментариев
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6k
Алексей 2 часа назад
Нет тут никаких гелендвагенов
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17k
Alex ASK 40 секунд назад
Сдать на опыты
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9
Александр Шевченко 9 минут назад
А что так политкоректно, страна должна знать своих "героев".
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−5
бесагон младшый 13 минут назад
гойда
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15k
эмосурикат прямоползающий 14 минут назад
ну откуда на такую машину деньги в 22 года, значит родители при деньгах, так что могут и отмазать, хотя по-хорошему ему смертную казнь надо
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130
Bolt 17 минут назад
Только так и никак иначе!

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1k
lobster Полчаса назад
Покатается он теперь когда захочет, в этом и проблема. Путёвку на Донбасс ему...
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8k
Потапыч 36 минут назад
Забавно, что он в погоне поворотниками мигал)
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26k
Лис 43 минуты назад
Какие там штрафы. Сажать таких надо. Надолго.
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2k
Инквизитор РФ 48 минут назад
Расчленить и устроить распродажу органов или раздать нуждающимся
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42k
Aleksandr 49 минут назад
Пора возвращать публичные телесные наказания.
10-20 ударов кнутом на площади здорово прочистили бы мозги не только этому мудаку, но и другим подобным ему любителям покататься по пьяни...
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7k
Артём 49 минут назад
Проще усыпить. Ничего путного из него не выйдет.
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1k
Tony 50 минут назад
А Гелик то где?
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8k
Борис Карабанов Час назад
Не надо завидовать! Просто, нужно больше работать и немного потерпеть и вы тоже станете столь же успешным и полезным членом общества, что к 22-ум годам сможете купить "Порше".
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5k
5 копеек Час назад
Посмотрите, сколько вокруг хамоватых и никчёмных для общества паразитов. Не знаю как (я не фашист), но очень хотелось бы, чтобы мир очистился от такой плесени... И это, как я понимаю, вопрос глобальный (и не терпящий отлагательства) для будущего страны...
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18k
сеньор Леонсио Час назад
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20k
иванов дмитрий 2 часа назад
По факту , к большому сожалению , ничего ему не будет. ((((
Назначат кучу штрафов и выплат за машины.
У него ни чего нет , платить не будет . На получение прав видимо ему пох...
В следующий раз совершит что нибудь более серьезное , тогда и сядет.
.
Интересно как в других странах в таких случаях ?
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5k
livaneth 2 часа назад
Что значит "архивный автомобиль"?
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