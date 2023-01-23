В Петербурге лихач на Porsche Cayenne устроил гонки с полицией и протаранил 7 машин

Вчера днём на Ириновском проспекте в Санкт-Петербурге водитель на Porsche Cayenne устроил гонки с сотрудниками ДПС — уж очень ему не хотелось с ними общаться. Настолько, что в попытке оторваться от преследователей он во дворах протаранил семь автомобилей.



Вернувшись на проезжую часть, лихач попытался проскочить между двумя Mercedes. Одна из иномарок находилась в левом ряду, Porsche ее задел по касательной, а «Гелендваген» отбросило на остановку общественного транспорта. К счастью, пешеходы не пострадали. Травмы получила только 46-летняя водитель "Гелика". С травмами средней степени тяжести её госпитализировали в больницу.