В Петербурге лихач на Porsche Cayenne устроил гонки с полицией и протаранил 7 машин

Молодой человек сорвал настоящий джек-пот. Как оказалось, он находился под веществами, автомобиль — архивный, прав нет — лишили за езду в нетрезвом виде.
Вчера днём на Ириновском проспекте в Санкт-Петербурге водитель на Porsche Cayenne устроил гонки с сотрудниками ДПС — уж очень ему не хотелось с ними общаться. Настолько, что в попытке оторваться от преследователей он во дворах протаранил семь автомобилей.
Вернувшись на проезжую часть, лихач попытался проскочить между двумя Mercedes. Одна из иномарок находилась в левом ряду, Porsche ее задел по касательной, а «Гелендваген» отбросило на остановку общественного транспорта. К счастью, пешеходы не пострадали. Травмы получила только 46-летняя водитель "Гелика". С травмами средней степени тяжести её госпитализировали в больницу.
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"Порше" удалось остановить после заноса — наехав на
поребрик бордюр, двигаться лихачу было уже некуда, его заблокировали с двух сторон.
За рулём находился 22-летий житель Петербурга с явными признаками наркотического опьянения. От медосвидетельствования он отказался, за что сразу получил соответствующий административный протокол по статье 12.26, часть 2, КоАП РФ.
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На пассажирском сидении автомобиля полицейские обнаружили пакетик с белым порошком. Экспертиза доказала, что это синтетический наркотик, 0,15 грамма.
По данным полиции, "Порше" лихач купил недавно и не стал регистрировать, чтобы не платить штрафы за нарушение ПДД. Более того, выяснилось, что водитель ранее был лишён прав за нетрезвую езду. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье 264.1 УК РФ, не считая целого вороха административных статей. Покатается он теперь не скоро.
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10-20 ударов кнутом на площади здорово прочистили бы мозги не только этому мудаку, но и другим подобным ему любителям покататься по пьяни...
Назначат кучу штрафов и выплат за машины.
У него ни чего нет , платить не будет . На получение прав видимо ему пох...
В следующий раз совершит что нибудь более серьезное , тогда и сядет.
.
Интересно как в других странах в таких случаях ?
УК РФ Статья 264.1. Управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость
Но на практике , я таких случаев не слышал.
Посмотрим , что будет.