Проклятие Казимира IV: к чему привело вскрытие гробницы польского короля

Однако даже спустя пять столетий после смерти о нем продолжают говорить: но не только как о великом правителе, а как о человеке, гробницу которого ни в коем случае нельзя трогать.

Шедевр, ставший причиной смерти

Когда в 1492 году Казимир скончался, его супруга Елизавета Габсбург заказала для него роскошную гробницу, как и положено сильному правителю. Усыпальницу строили четыре года, над ней работал скульптор Фейт Штосс из Германии. Гробница стала настоящим шедевром поздней готики: сложенная из красного мрамора и украшенная гербами королевства, она запечатлела библейские сцены. Конечно, на гробнице изображался и сам Казимир в полный рост. Спустя несколько лет умерла и королева, ее похоронили рядом с супругом.