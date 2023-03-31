Проклятие Казимира IV: к чему привело вскрытие гробницы польского короля

Существует ли на самом деле ягеллонское проклятие.
Казимир IV Ягеллончик вошел в историю Польши как один из самых успешных правителей. Именно при нем династия Ягеллонов превратилась в одну из ведущих в Европе. Монарх победил в Тринадцатилетней войне и получил выход к Балтике, у него были большие планы на сплочение с Великим княжеством Литовским и с Пруссией.
Однако даже спустя пять столетий после смерти о нем продолжают говорить: но не только как о великом правителе, а как о человеке, гробницу которого ни в коем случае нельзя трогать.
Шедевр, ставший причиной смерти
Когда в 1492 году Казимир скончался, его супруга Елизавета Габсбург заказала для него роскошную гробницу, как и положено сильному правителю. Усыпальницу строили четыре года, над ней работал скульптор Фейт Штосс из Германии. Гробница стала настоящим шедевром поздней готики: сложенная из красного мрамора и украшенная гербами королевства, она запечатлела библейские сцены. Конечно, на гробнице изображался и сам Казимир в полный рост. Спустя несколько лет умерла и королева, ее похоронили рядом с супругом.
В 1973 году Архиепископ Краковский дал распоряжение открыть гробницу. Такое решение было принято с одной целью: гробнице спустя почти пять столетий требовалась реставрация. После работ, которые длились несколько месяцев, останки торжественно перезахоронили. Ну а дальше началась печальная история: 10 из 12 человек, кто работал в команде по реставрации усыпальницы, скоропостижно скончались.
Проклятие Ягеллонов
Скоропостижные смерти привели к тому, что в СМИ заговорили о ягеллонском проклятии. У некоторых ученых появилась и своя версия о том, что же произошло с участниками реставрационных работ.
Конечно, если бы подобное случилось столетие назад, то, скорее всего, в произошедшем винили бы призрак Казимира и Елизаветы. Люди бы наверняка верили, что дух монарха наведывается к тем, кто его побеспокоил. Но на дворе были семидесятые годы ХХ века, так что у проклятия было вполне научное объяснение: причиной смерти называли грибок Aspergillus flavus.
Известно, что этот грибок живет на мертвых телах, подверженных разложению. Он выделяет токсичные вещества, которые могут привести к острому гепатиту, раку и другим тяжелым заболеваниям. Так что все весьма просто: люди, которые открыли гробницу, вдохнули токсичные споры, после чего заболели.
Есть предположение, что этот грибок живет и на древнеегипетских мумиях. Некоторые врачи из Египта говорили, что многие рабочие подверглись «проклятию мумии», и этот недуг очень сильно был похож на инфекцию, которая развивается от Aspergillus. Однако эта версия осталась лишь в теории, так как в то время было невозможно отследить смерть от микроорганизмов. К тому же все симптомы больных были плохо задокументированы, а вскрытие погибших никто не производил, а значит, нет прямых доказательств того, что грибок поразил ткани. Так что связь грибка и все скоропостижные смерти тех, кто открывал гробницы египетского фараона и польского короля, сильна только в теории.
Но все же эта версия до сих пор популярна и ее не списывают со счетов. Есть книги и телепередачи, которые говорят, что грибок мог стать истинным проклятием Ягеллонов.
Источник:
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Сначала говорится про грибок, выделяющий _токсичные вещества_, которые вдохнули реставраторы. А потом говорится про заражение микроорганизмами, приведшее к болезни. Можно же проконсультироваться с каким-нибудь хотя бы врачом, прежде чем дичь писать.