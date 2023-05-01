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Мужчина купил в кафе курицу, кишащую личинками

Мужчина купил в кафе курицу, кишащую личинками

Автор:
01 мая 2023 09:20
Сообщество : Еда
Метки: Еда   в мире   кафе   кошмар   курица   личинки   
479
3

Житель Малайзии, пришедший в кафе и заказавший порцию курятины, не ожидал, что вот-вот столкнётся с кошмаром.

Оказалось, что съесть курицу вознамерился не только мужчина, но и множество других маленьких отвратительных едоков. Кусок курицы кишел личинками, с аппетитом поглощавшими угощение.

К сожалению, неизвестно, чем закончилась гастрономическая катастрофа, но пользователи интернета уверены, что конец истории должен быть только один — на кафе следует подать в суд.

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Метки: Еда   в мире   кафе   кошмар   курица   личинки   
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8  комментариев
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1k
naf-naf 3 часа назад
В Малайзии это не червяки в курице, а приправа
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Юрий 19 минут назад
Курица лишняя была.
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1k
Kommunist 2 часа назад
Пускай скажет спасибо, бонус, белый апарыш для рыбалки
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12k
Shtoppi 2 часа назад
это усиленный белками продукт ))) это должно было придать ему энергии )))
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8k
Trenzel2003 2 часа назад
Да что он понимает в веянии моды! Вон. есть сыр с личинками. Считается деликатесом. А тут самая обычная курица. Повару нужно сказать что бы страуса сделал с личинками. С курицей не проканало.
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2k
Артур Котовой 2 часа назад
Мужчина купил в кафе червяков, кишащих курицей))
В святые 90е родители купили в магазине колбасу, в которой были личинки))
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