Мужчина купил в кафе курицу, кишащую личинками

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Житель Малайзии, пришедший в кафе и заказавший порцию курятины, не ожидал, что вот-вот столкнётся с кошмаром.
Оказалось, что съесть курицу вознамерился не только мужчина, но и множество других маленьких отвратительных едоков. Кусок курицы кишел личинками, с аппетитом поглощавшими угощение.
К сожалению, неизвестно, чем закончилась гастрономическая катастрофа, но пользователи интернета уверены, что конец истории должен быть только один — на кафе следует подать в суд.
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