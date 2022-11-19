В Турции котик сам пришел в больницу за помощью

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В отделение скорой помощи Татванской государственной больницы города Битлис заглянул необычный пациент. Подождав немного в отделении и поняв, что его не замечают, хвостатый больной направился в операционную. Вот в этот момент дежурная медсестра Абузер Оздемир поняла, что бездомный кот пришел в больницу не просто так - у него была сломана задняя лапа.
Котейке незамедлительно наложили шину, дали кличку Давш и отпустили. Но на этом история об умном коте не заканчивается, теперь он самостоятельно приходит к врачам для наблюдения. Они ослабляют сделанную ими шину, чтобы ему было удобно и снова накладывают ее на лапку.
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АНТИФИШКИ
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