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В Турции котик сам пришел в больницу за помощью

В Турции котик сам пришел в больницу за помощью

Автор:
19 ноября 2022 14:38
Сообщество : Животные
Метки: Турция   больница   видео   врачи   кот   лапа   
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В отделение скорой помощи Татванской государственной больницы города Битлис заглянул необычный пациент. Подождав немного в отделении и поняв, что его не замечают, хвостатый больной направился в операционную. Вот в этот момент дежурная медсестра Абузер Оздемир поняла, что бездомный кот пришел в больницу не просто так - у него была сломана задняя лапа.


Котейке незамедлительно наложили шину, дали кличку Давш и отпустили. Но на этом история об умном коте не заканчивается, теперь он самостоятельно приходит к врачам для наблюдения. Они ослабляют сделанную ими шину, чтобы ему было удобно и снова накладывают ее на лапку.


Источник:

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Метки: Турция   больница   видео   врачи   кот   лапа   
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10  комментариев
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9k
Григорий Бабкин 2 часа назад
Тот случай, когда остались кусочки памяти из прошлой жизни.
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Babangdida 52 минуты назад
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30k
Slonyash 56 минут назад
Молодцы!
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ACU900 Час назад
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12k
Alex Djeff Час назад
Желаю каждому коту таких людей.
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16
ameoba 2 часа назад
В Турции к кошкам очень хорошо относятся.
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20k
homerchik 2 часа назад
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Александр Николаевич 2 часа назад
Люди, которые так смотрят на котиков, хорошие и добрые.
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