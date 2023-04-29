13 любопытных фотографий необычных редкостей

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Мир многообразен и удивителен, и мы никогда не устанем открывать его вновь и вновь. Но у нас слишком много дел и забот, поэтому не всегда получается отправиться в желанное путешествие. Хорошо, что есть вездесущие пользователи, которые делятся с нами своими увлекательными находками. Взгляните!
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4. Ксар Драа в Тимимоуне, Алжир - это древние загадочные руины, возвышающиеся посреди океана дюн в Сахаре
7. Мост из корней баньяна недалеко от индонезийского города Паданг. Он полностью сформировался за 26 лет (с 1890 по 1916 год) и с ростом дерева с каждым годом становится крепче. Его называют Jembatan akar, он очень популярен у туристов.
10. “Ванны Сатурнии” в итальянской Тоскане - это источник горячих источников, которые текут с постоянной температурой 37,5 градусов
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