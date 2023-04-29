13 любопытных фотографий необычных редкостей

Мир многообразен и удивителен, и мы никогда не устанем открывать его вновь и вновь. Но у нас слишком много дел и забот, поэтому не всегда получается отправиться в желанное путешествие. Хорошо, что есть вездесущие пользователи, которые делятся с нами своими увлекательными находками. Взгляните!