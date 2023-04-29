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Секреты «битлов»: вдохновение от упокоившихся душ или грамотный пиар?

Секреты «битлов»: вдохновение от упокоившихся душ или грамотный пиар?

Автор:
29 апреля 2023 19:00
Сообщество : Музыкальный портал
Метки: Eleanor Rigby   the beatles   Музыка   Элинор Ригби   вдохновение   история   надгробие   надпись   песня   появление   
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5 августа 1966 года на прилавках музыкальных магазинов Британии появился новый сингл легендарной ливерпульской четвёрки. Песня Eleanor Rigby продержалась на вершине хит-парада целый месяц. А потом выяснились мистические совпадения, связывающие эту песню с людьми, которые ушли из жизни ещё до рождения «битлов».

Песня Eleanor Rigby – это настоящий гимн одиноким людям. Драматическое смычковое вступление переходит к проникновенной истории, повествующей о несчастной Элинор Ригби, умирающей в церкви. Хоронит женщину такой же одинокий священник отец Маккензи.

Текст песни музыканты сочиняли коллективно. Хотя Леннон настаивал, что творение – практически полностью дитя Маккартни. А он только помог ему получить образование.

Когда Пол рассказывал историю создания песни, то упомянул, что изначально героиней была женщина по имени Дейзи Хокинс. Но имя никак не хотело правильно накладываться на музыкальный рисунок. И Пол вспомнил об Элинор Брон, с которой они  работали над фильмом Help! А фамилия персонажа появилась благодаря вывеске на бристольском магазинчике. То есть образ совершенно собирательный и полностью выдуманный.

Но впоследствии выяснилось, что не такой уж он и выдуманный. Точнее, реально существовавший. Дело в том, что женщина по имени Элинор Ригби действительно жила в Ливерпуле. Родилась в 1895 году, работала посудомойкой, была замужем за человеком по имени Томас и воспитывала дочь. Погибла в возрасте 44 лет.

А нехитрую историю жизни можно прочесть на могильной плите кладбища, которое находится рядом с церковью Святого Петра в Вултоне. И именно там на одном церковном празднике впервые и увидели друг друга Джон и Пол. Что ещё интереснее, неподалёку от места захоронения Элинор есть и могила мужчины по фамилии Маккензи.

Неужели Пол мог видеть в детстве эту плиту, и имя отпечаталось где-то в подсознании? Мог. Хотя сам музыкант не подтверждал этого факта. Но и особо не отрицал:

Это либо было полное совпадение, либо имя жило в подсознании. Я бывал среди тех могил, болтался там с Джоном. Но в Британии может быть 3000 надгробий с именем Элинор Ригби! Возможно, я увидел и подсознательно запомнил его... Что касается вопроса о совпадениях, вероятно, для них есть глубокие причины, которые наш маленький мозг может понять.

Как бы там ни было, но песня родилась. А могила женщины, которая так и осталась бы безвестной, превратилась в место паломничества поклонников творчества группы. Ведь когда люди собираются вместе, то они уже не одиноки.

В 1982 году в Ливерпуле был установлен памятник Элинор Ригби, ставший посвящением всем одиноким людям. А в 2004 году по версии журнала Rolling Stone песня была признана 137 в списке 500 лучших песен всех времён.

А какая песня «битлов» у вас самая любимая?


Источник:

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Метки: Eleanor Rigby   the beatles   Музыка   Элинор Ригби   вдохновение   история   надгробие   надпись   песня   появление   
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4  комментария
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57k
Опиум для народа Час назад
Тогда была революция в музыке - отсюда и популярность. Всё новое, неприевшееся.
По мне битлы - отстой, Элвис маленько прикольней, ИМХО.
Они начали, оттого и слава. Тогда не было такого разнообразия исполнителей рока (ну...так...с натяжечкой).
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22k
Альберт 12 минут назад
Я тогда учился в 7 классе.
Битлы были в моде.
Их музыка была у нас под запретом, а запретный плод сладок.
Записывали с приёмника или с магнитофона на магнитофон.
Родители ругались, а для нас это был своего рода вызов обществу.

Распевали на мотив "Can't buy me love..."

"Подстригу под битлов чёлку
и пойду гулять.
Пусть подумают девчонки,
Что я стала б...ь.
Вот как любят и как знают
У нас в стране битлов.
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