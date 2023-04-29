Секреты «битлов»: вдохновение от упокоившихся душ или грамотный пиар?

Текст песни музыканты сочиняли коллективно. Хотя Леннон настаивал, что творение – практически полностью дитя Маккартни. А он только помог ему получить образование.

Когда Пол рассказывал историю создания песни, то упомянул, что изначально героиней была женщина по имени Дейзи Хокинс. Но имя никак не хотело правильно накладываться на музыкальный рисунок. И Пол вспомнил об Элинор Брон, с которой они работали над фильмом Help! А фамилия персонажа появилась благодаря вывеске на бристольском магазинчике. То есть образ совершенно собирательный и полностью выдуманный.