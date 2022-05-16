Турция, Boney M и Распутин: музыка их связала

Ладно, ритм заимствован. Но мелодия, мелодия-то настоящая, авторская? А здесь тоже проблемка: на территории бывшей Османской империи очень распространена и популярна песня Kâtibim, которая также известна под названием Üsküdar'a gider iken. Исконно своей ею считают самые разные народы: турки, армяне, болгары и не только. Речь в ней идёт о девушке, едущей в Ускюдар (современный пригород Стамбула) вместе с писарем, в которого она по всем признакам влюблена.