Турция, Boney M и Распутин: музыка их связала

Есть всё-таки в музыкальной индустрии мастера, которым хит создать – как нам водички попить. Один из них – это Фрэнк Фариан – немецкий музыкальный продюсер, музыкант, певец и автор песен, а по совместительству основатель группы Boney M и ещё нескольких коллективов.
Правда, старина Фрэнк, несмотря на талант, не гнушался аккуратным подтыриванием чужого материала – авторского ли, народного – неважно. К тому же почему бы не использовать ненужный булыжник, который можно превратить в огранённый алмаз, сохранить в истории, если у других не вышло? Ну, и денег тоже на этом заработать.
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А речь идёт о знаменитой песне Boney M под названием Rasputin.
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Ритмичное повествование ведётся о Григории Распутине – одной из самых одиозных и таинственных фигур русской истории.
Интересный ритмический рисунок диско-хита – это партия Кози Пауэлла из Dance with the Devil. Правда, доподлинно неизвестно, было ли юридически оформлено и разрешено её задействование. Или же продюсер действовал по принципу «тихо стырил и ушёл – называется нашёл».
Ладно, ритм заимствован. Но мелодия, мелодия-то настоящая, авторская? А здесь тоже проблемка: на территории бывшей Османской империи очень распространена и популярна песня Kâtibim, которая также известна под названием Üsküdar'a gider iken. Исконно своей ею считают самые разные народы: турки, армяне, болгары и не только. Речь в ней идёт о девушке, едущей в Ускюдар (современный пригород Стамбула) вместе с писарем, в которого она по всем признакам влюблена.
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В качестве основы предприимчивый продюсер использовал не классическое исполнение, а версию Эрты Китт – американской певицы, актрисы и звезды кабаре. И явным доказательством заимствования выступает знаменитое протяжное Oh, those Russians! (Ох, уж эти русские!). А у Китт это звучит как Oh, those Turks! («Ох, уж эти турки!»).
Так что пример Фариана наглядно доказывает, что плагиат в музыке – это не только вредно, но и полезно.
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Вряд ли исполнитель песни о «великой русской машине любви» Бобби Фаррелл из группы Boney M предполагал, что событие, о котором идёт речь в тексте шлягера , таинственным образом скажется на его собственной судьбе.
На концертах Бобби прицеплял накладную бороду и надевал стилизованный русский костюм, изображая лихо пляшущего Распутина.... и допрыгался !
Музыкант скончался в Санкт-Петербурге 30 декабря 2010 года – в годовщину убийства Григория Распутина в номере отеля «Амбассадор» .
Мало того , смерть музыканта наступила в непосредственной близости от места убийства Распутина – от отеля «Амбассадор» всего несколько десятков метров до дворца Феликса Юсупова, где в 1916 году собрались заговорщики.