FISHKINET
X Трансляция: события на Украине в реальном времени
Сообщество RealFishki 488 постов • 41 подписчик подписаться
Главная > Сообщество RealFishki 
Турция, Boney M и Распутин: музыка их связала

Турция, Boney M и Распутин: музыка их связала

Автор:
16 мая 2022 15:05
Сообщество : RealFishki
Метки: Boney m   Автор   Музыка   Фрэнк Фариан   история   песня   плагиат   продюсер   
275
3
4

Есть всё-таки в музыкальной индустрии мастера, которым хит создать – как нам водички попить. Один из них – это Фрэнк Фариан – немецкий музыкальный продюсер, музыкант, певец и автор песен, а по совместительству основатель группы Boney M и ещё нескольких коллективов.

Правда, старина Фрэнк, несмотря на талант, не гнушался аккуратным подтыриванием чужого материала – авторского ли, народного – неважно. К тому же почему бы не использовать ненужный булыжник, который можно превратить в огранённый алмаз, сохранить в истории, если у других не вышло? Ну, и денег тоже на этом заработать.


А речь идёт о знаменитой песне Boney M  под названием Rasputin.


Ритмичное повествование ведётся о Григории Распутине – одной из самых одиозных и таинственных фигур русской истории.

Интересный ритмический рисунок диско-хита – это партия Кози Пауэлла из Dance with the Devil. Правда, доподлинно неизвестно, было ли юридически оформлено и разрешено её задействование. Или же продюсер действовал по принципу «тихо стырил и ушёл – называется нашёл».



Ладно, ритм заимствован. Но мелодия, мелодия-то настоящая, авторская? А здесь тоже проблемка: на территории бывшей Османской империи очень распространена и популярна песня Kâtibim, которая также известна под названием Üsküdar'a gider iken. Исконно своей ею считают самые разные народы: турки, армяне, болгары и не только. Речь в ней идёт о девушке, едущей в Ускюдар (современный пригород Стамбула) вместе с писарем, в которого она по всем признакам влюблена.


В качестве основы предприимчивый продюсер использовал не классическое исполнение, а версию Эрты Китт – американской певицы, актрисы и звезды кабаре. И явным доказательством заимствования выступает знаменитое протяжное Oh, those Russians! (Ох, уж эти русские!). А у Китт это звучит как Oh, those Turks! («Ох, уж эти турки!»).


Так что пример Фариана наглядно доказывает, что плагиат в музыке – это не только вредно, но и полезно.

Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Еще крутые истории!
Ещё больше постов и свободного общения тут
подписаться на сообщество "RealFishki"
Метки: Boney m   Автор   Музыка   Фрэнк Фариан   история   песня   плагиат   продюсер   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
4  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
38k
jonnyD 6 часов назад
На этом связь с Распутиным не заканчивается ...
Вряд ли исполнитель песни о «великой русской машине любви» Бобби Фаррелл из группы Boney M предполагал, что событие, о котором идёт речь в тексте шлягера , таинственным образом скажется на его собственной судьбе.
На концертах Бобби прицеплял накладную бороду и надевал стилизованный русский костюм, изображая лихо пляшущего Распутина.... и допрыгался !
Музыкант скончался в Санкт-Петербурге 30 декабря 2010 года – в годовщину убийства Григория Распутина в номере отеля «Амбассадор» .
Мало того , смерть музыканта наступила в непосредственной близости от места убийства Распутина – от отеля «Амбассадор» всего несколько десятков метров до дворца Феликса Юсупова, где в 1916 году собрались заговорщики.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
46k
Элек Мек 4 часа назад
Всё это фигня,группа из этой эпохи CHILLY исполняла почти исключительно ремейки,но делали они это великолепно,а иногда даже лучше оригинала,кстати Фариан там тоже был в теме.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Сидор Матрасыч Кадыков 6 часов назад
Он Гений!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Gatsby

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

35957



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Кубинская волейболистка «Уралочки» отреагировала на расистский выпад тренера Воронкова
Кубинская волейболистка «Уралочки» отреагировала на расистский выпад тренера Воронкова
«Это оскорбление»: польский журналист высказался об очернении Дня Победы
«Это оскорбление»: польский журналист высказался об очернении Дня Победы
Набирающие популярность в сообществах
Собчак жеско затролила футболиста Тарасова
Собчак жеско затролила футболиста Тарасова
Известный актер Лив Шрайбер на красной дорожке во время очередной премьеры
Известный актер Лив Шрайбер на красной дорожке во время очередной премьеры
Написать или пролайкать? Тест: как правильно знакомиться онлайн
Написать или пролайкать? Тест: как правильно знакомиться онлайн
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Хитрюга

Лучшие демотиваторы
Охлаждающий эффект мороженого

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#животные#интересно#СССР#фотографии#Приколы#позитив#автомобили#автомир#мир
#прикол#люди#Ватермарк#подборка#Россия#в мире#Разное#забавно#Ynews#интересное
#фото#история#картинки#Украина#кино#страна#Реакция#коты#природа#фильм
Зачем строители замуровывают тухлые яйца в бетон: немыслимые откровения Зачем строители замуровывают тухлые яйца в бетон: немыслимые откровения «Рок-волна» как энциклопедия рок-музыки 60-х «Рок-волна» как энциклопедия рок-музыки 60-х Кто первый украл, тот и автор: истории плагиата русских и советских писателей Кто первый украл, тот и автор: истории плагиата русских и советских писателей ВИА "Дос-Мукасан": шедевр психодел рока из Казахстана ВИА "Дос-Мукасан": шедевр психодел рока из Казахстана Внешность эльфа, голос ангела: жизнь немецкой певицы, покорившей слушателей из СССР Внешность эльфа, голос ангела: жизнь немецкой певицы, покорившей слушателей из СССР Трагическая история, которую скрывает женский вокал в одной из самых знаменитых песен «Роллинг Стоунз» Трагическая история, которую скрывает женский вокал в одной из самых знаменитых песен «Роллинг...

На что жалуетесь?

Вернуться