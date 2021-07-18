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"Йестедэй... Ол май траблз симс соу фар эвэй!"

"Йестедэй... Ол май траблз симс соу фар эвэй!" (8 фото)

Автор:
18 июля 2021 08:15
Сообщество : Музыкальный портал
Метки: the beatles   забавно   музыка   песня   салфетки   фото   
847
8


Попалась как-то в интернете такая картинка. Между прочим, бесценная вещь для тех, кто не знает английского, но не прочь спеть!

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Метки: the beatles   забавно   музыка   песня   салфетки   фото   
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1k
Евгений Кондратьев 2 часа назад
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121
Улыбака 16 минут назад
Раньше на дискотеках крутили только советские шлягеры, в конце разрешалось ставить одну импортную. Но всякие там битлз и роллинг стоунз были запрещены.

Поэтому
ПРЕДСТАВЛЯЕМ ВАМ ГРУППУ ТХЕ БЕАТЛЕЗ И ЕЁ ПЕСТНЮ "КОНЬ ЦУГЕбЕН"

цензоры по английскому читать не умели
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3k
Meri Poppins Ufa 43 минуты назад
Чаще просто дружным хором:
ла-Лэ-фа ла. Дэ-,да-тэ авей
О естедеййййй
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27k
АнтонПолднев 47 минут назад
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121
Улыбака АнтонПолднев 15 минут назад
Тёмные одежды
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15k
homerchik 2 часа назад
Вспомнилось. Suddenly!
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6k
Ф Ив 2 часа назад
Напомнило
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