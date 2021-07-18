"Йестедэй... Ол май траблз симс соу фар эвэй!"

Попалась как-то в интернете такая картинка. Между прочим, бесценная вещь для тех, кто не знает английского, но не прочь спеть!
Честно говоря, сначала думал, что это шутка какого-нибудь газетного редактора.
Или чей-то фотошоп. Оказалось — всё не так!
На самом деле это прикольные салфетки. Не знаю, как их использовать — то для руки вытирать, когда блины ешь, то ли для декупажа... То ли это просто юморной сувенир. Но сделано забавно! Если бы я увидел такие в магазине, то не удержался бы.
Когда-то салфеточки можно было купить... Сейчас — раритет. Я не нашёл!
Кстати, в ассортименте есть не только "Битлз". Кто-нибудь хочет спеть на французском? Легко!
Мы подпевали как могли
Источник:
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Поэтому
ПРЕДСТАВЛЯЕМ ВАМ ГРУППУ ТХЕ БЕАТЛЕЗ И ЕЁ ПЕСТНЮ "КОНЬ ЦУГЕбЕН"
цензоры по английскому читать не умели
ла-Лэ-фа ла. Дэ-,да-тэ авей
О естедеййййй