Коты, которые могут принять любую форму и поместиться туда, куда, казалось бы, невозможно

От ваз и детских бутылочек до коробок и мисок, эти похожие на жидкость существа, способны втиснуться практически во что угодно, порой помещая себя этим в ловушку. Неудивительно, что владельцы кошек любят делиться фотографиями своих питомцев в этих нелепых и максимально забавных местах и позах.