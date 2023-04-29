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Сообщество Без кота и жизнь не та 1576 постов • 468 подписчиков подписаться
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Коты, которые могут принять любую форму и поместиться туда, куда, казалось бы, невозможно

Коты, которые могут принять любую форму и поместиться туда, куда, казалось бы, невозможно

Автор:
29 апреля 2023 10:23
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: домашний питомец   животные   забавно   кот   милота   позитив   умора   
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От ваз и детских бутылочек до коробок и мисок, эти похожие на жидкость существа, способны втиснуться практически во что угодно, порой помещая себя этим в ловушку. Неудивительно, что владельцы кошек любят делиться фотографиями своих питомцев в этих нелепых и максимально забавных местах и позах.

«Теперь это моя миска для сна!»

×
×

 

«Я так люблю этого чудака»

 

Уснуть в такой позе — показатель истинного мастерства

 

Кошачья головоломка

 

«Я не могу найти слов, чтобы описать это...»

 

Жидкость принимает форму сосуда, в котором она находится

 

«Сколько вешать в граммах?»

 

Сердитая гречневая крупа

 

«Моти любит забираться в мусорное ведро и с радостью оставаться там»

 

Взошла рассада, пора высаживать

 

Это молоко, и вы не докажете нам обратное!

 

«Надеюсь, они не заметят подмену»


 

Стакан наполовину полон 

При сборке кота произошла ошибка

 

«Я совершил ужасную ошибку»

 

Эти кошки находятся за пределами фаз материи и могут принять любую форму

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Метки: домашний питомец   животные   забавно   кот   милота   позитив   умора   
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74k
Viktor 2 часа назад
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GoodFireman 36 секунд назад
Кошачие - это жидкость! У них есть негласный закон: Принимать форму того сосуда, в который тебя наливают!
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9k
hairov 2 часа назад
Давно известно, что коты это жидкость.
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