Коты, которые могут принять любую форму и поместиться туда, куда, казалось бы, невозможно

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От ваз и детских бутылочек до коробок и мисок, эти похожие на жидкость существа, способны втиснуться практически во что угодно, порой помещая себя этим в ловушку. Неудивительно, что владельцы кошек любят делиться фотографиями своих питомцев в этих нелепых и максимально забавных местах и позах.
«Теперь это моя миска для сна!»
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«Я так люблю этого чудака»
Уснуть в такой позе — показатель истинного мастерства
Кошачья головоломка
«Я не могу найти слов, чтобы описать это...»
Жидкость принимает форму сосуда, в котором она находится
«Сколько вешать в граммах?»
Сердитая гречневая крупа
«Моти любит забираться в мусорное ведро и с радостью оставаться там»
Взошла рассада, пора высаживать
Это молоко, и вы не докажете нам обратное!
«Надеюсь, они не заметят подмену»
Стакан наполовину полон
При сборке кота произошла ошибка
«Я совершил ужасную ошибку»
Эти кошки находятся за пределами фаз материи и могут принять любую форму
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