Люди показывают своих питомцев и то, в честь кого или чего они их назвали

Если вам кажется, что придумать имя для ребёнка сложно, то с кличкой для питомца дела обстоят ещё сложнее, потому что вариантов становится в разы больше! Тут уж, как говорится, кто во что горазд.
В связи с этим пользовательница Твиттера под ником Катястрофическая ситуация запустила забавный тред, в котором предложила людям поделиться фотографиями своих питомцев и того, в честь чего или кого они получили свои имена. Владельцы пушистых и пернатых с радостью подхватили эту идею!
А вот в честь чего назван котик самой затейницы
А ещё у меня были собаки Пряник, Бублик, Юла и кот Томас в честь немецкого пылесоса.
Хрюша
Платон
Добби
Гэндальф или просто Гена
Нашёл меня 13 числа. Сидел страшненький, чумазый и напуганный. Умница моя!
Гринч
Зелёный, разрушитель, волосы в носу — Гринч!
Пенни
Пенни, та ещё, конечно, «принцесса».
Виски
Пуэр
Рыся
Домино
Арахис
Анубис
Цири
Блондинка, брюнетка? Какая разница, если темперамент такой, что любая цинтрийская княжна позавидует!
Пеппа
Петрович
Норберт
Космос
Кокос
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