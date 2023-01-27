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Люди показывают своих питомцев и то, в честь кого или чего они их назвали

Люди показывают своих питомцев и то, в честь кого или чего они их назвали

Автор:
27 января 2023 08:45
Сообщество : Животные
Метки: домашний питомец   животные   забавно   имя   кличка   милота   название   
536
20

Если вам кажется, что придумать имя для ребёнка сложно, то с кличкой для питомца дела обстоят ещё сложнее, потому что вариантов становится в разы больше! Тут уж, как говорится, кто во что горазд.

В связи с этим пользовательница Твиттера под ником Катястрофическая ситуация запустила забавный тред, в котором предложила людям поделиться фотографиями своих питомцев и того, в честь чего или кого они получили свои имена. Владельцы пушистых и пернатых с радостью подхватили эту идею!


А вот в честь чего назван котик самой затейницы

×
×

А ещё у меня были собаки Пряник, Бублик, Юла и кот Томас в честь немецкого пылесоса.


Хрюша


Платон


Добби


Гэндальф или просто Гена


Нашёл меня 13 числа. Сидел страшненький, чумазый и напуганный. Умница моя!


Гринч


Зелёный, разрушитель, волосы в носу — Гринч!


Пенни


Пенни, та ещё, конечно, «принцесса».


Виски


Пуэр


Рыся


Домино


Арахис


Анубис


Цири

Блондинка, брюнетка? Какая разница, если темперамент такой, что любая цинтрийская княжна позавидует!


Пеппа

Петрович

Норберт

Космос

Кокос

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Метки: домашний питомец   животные   забавно   имя   кличка   милота   название   
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128
Денис Федотов Час назад
Бонифаций
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pautov-1987 9 минут назад
Кот Кисель (Марсель Винсент Кессэль)
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2k
MPEG-8 13 минут назад
Ваас Монтенегро
Персонаж вселенной Far Cry.
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1k
Павка Корчагин 16 минут назад
Чезаре
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Nevad Black Полчаса назад
у кокоса такая картинка должна быть
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24k
Сибиряк Полчаса назад
Упырь
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jfk 38 минут назад
у бабушки был рыжий кот - Чубайс
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