10 двойников звёзд, которые очень похожи на селебрити

Однако иногда можно заметить схожесть со знаменитостью человека, который с этой звездой совсем никак не связан. Иногда такие люди пытаются заработать на своей похожести на селебоу, а иногда они хотят просто жить своей жизнью и поменьше слышать о том, что они очень сильно на кого-то похожи. Мы собрали 10 примеров таких двойников известных личностей.

Рианна и Присцилла Беатрис