10 двойников звёзд, которые очень похожи на селебрити

Актёрам необходимы двойники-дублёры для исполнения особо сложных сцен. Случаи использования двойников во время музыкальных туров также были в истории некоторых групп и исполнителей.
Однако иногда можно заметить схожесть со знаменитостью человека, который с этой звездой совсем никак не связан. Иногда такие люди пытаются заработать на своей похожести на селебоу, а иногда они хотят просто жить своей жизнью и поменьше слышать о том, что они очень сильно на кого-то похожи. Мы собрали 10 примеров таких двойников известных личностей.
Рианна и Присцилла Беатрис
Бритни Спирс и britalike
Двойник Бритни Спирс считает звезду самым важным для себя человеком и посвятила всю свою жизнь схожести с ней. Она даже выиграла на конкурсе двойников певицы и получила награду Britney Spears Lookalike & Tribute Act.
Брэд Питт и Натан Мидс
Натан Мидс с 20 лет слышал, что он похож на Брэда Питта. Некоторые знакомые даже шутили, что у его матери был роман с этим известным актёром. Однако, как ни странно, схожесть с Брэдом Питтом не помогает, а наоборот, мешает в личной жизни.
Джейсон Момоа и Патрик (patrick_cosplay03)
Патрик талантливый косплеер, но наиболее удачный его образ — это Аквамен из киновсленной DC. А всё за счёт природной схожести косплеера с актёром Джейсоном Момоа.
Меган Фокс и Клаудия Альенде
Бразильско-американская актриса и певица уже очень давно слышит о том, что она очень сильно похожа на Меган Фокс в самом начале её карьеры.
Анджелина Джоли и Татьяна Дука
Российская актриса Татьяна Дука настолько похожа на Анджелину Джоли, что часто это первое, что она слышит при первом знакомстве с новыми людьми.
Киллиан Мёрфи и Скотт Блоуэр
Надо отметить, что Скотт Блоуэр больше в восторге от эстетики сериала «Острые козырьки» и героя Киллиана Мёрфи Томаса Шелби, чем от самого Киллиана Мёрфи.
Том Холланд и Рафаэль Маркес
Селена Гомес и Лара Валентини
Роберт Дауни-младший и НеТониСтарк
Источник:
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