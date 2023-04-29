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10 двойников звёзд, которые очень похожи на селебрити

10 двойников звёзд, которые очень похожи на селебрити

Автор:
29 апреля 2023 09:25
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: в мире   двойник   забавно   знаменитости   люди   похожи   фото   
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Актёрам необходимы двойники-дублёры для исполнения особо сложных сцен. Случаи использования двойников во время музыкальных туров также были в истории некоторых групп и исполнителей.

Однако иногда можно заметить схожесть со знаменитостью человека, который с этой звездой совсем никак не связан. Иногда такие люди пытаются заработать на своей похожести на селебоу, а иногда они хотят просто жить своей жизнью и поменьше слышать о том, что они очень сильно на кого-то похожи. Мы собрали 10 примеров таких двойников известных личностей.


Рианна и Присцилла Беатрис

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Бритни Спирс и britalike

Двойник Бритни Спирс считает звезду самым важным для себя человеком и посвятила всю свою жизнь схожести с ней. Она даже выиграла на конкурсе двойников певицы и получила награду Britney Spears Lookalike & Tribute Act.


Брэд Питт и Натан Мидс

Натан Мидс с 20 лет слышал, что он похож на Брэда Питта. Некоторые знакомые даже шутили, что у его матери был роман с этим известным актёром. Однако, как ни странно, схожесть с Брэдом Питтом не помогает, а наоборот, мешает в личной жизни.


Джейсон Момоа и Патрик (patrick_cosplay03)

Патрик талантливый косплеер, но наиболее удачный его образ — это Аквамен из киновсленной DC. А всё за счёт природной схожести косплеера с актёром Джейсоном Момоа.


Меган Фокс и Клаудия Альенде

Бразильско-американская актриса и певица уже очень давно слышит о том, что она очень сильно похожа на Меган Фокс в самом начале её карьеры.


Анджелина Джоли и Татьяна Дука

Российская актриса Татьяна Дука настолько похожа на Анджелину Джоли, что часто это первое, что она слышит при первом знакомстве с новыми людьми.


Киллиан Мёрфи и Скотт Блоуэр

Надо отметить, что Скотт Блоуэр больше в восторге от эстетики сериала «Острые козырьки» и героя Киллиана Мёрфи Томаса Шелби, чем от самого Киллиана Мёрфи.


Том Холланд и Рафаэль Маркес

Селена Гомес и Лара Валентини

Роберт Дауни-младший и НеТониСтарк

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Метки: в мире   двойник   забавно   знаменитости   люди   похожи   фото   
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6  комментариев
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983
Капитан 2 часа назад
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Kvint Полчаса назад
Интересно было увидеть в другой стране копию своего соседа, говорящего на местном языке
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289
Andrei 2 часа назад
Там у половины просто схожее телосложение, пол, цвет кожи и воровство образа, так у любого из нас есть звёзды похожие, и при этом по несколько штук. Помнится команда КВН Кембридж с этого каждое выступление начинала, и похожести не заканчивались.
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15k
куджо 2 часа назад
Все, капец, двоих только знаю... Видимо мое время прошло
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1k
Игорь Меншиков 2 часа назад
А Клаудиа Альенде и погрудастей будет)))
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Комментарий удален. Причина: флуд
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