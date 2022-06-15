FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 5990 постов • 735 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 
12 двойников знаменитостей, глядя на которых догадываешься, что у природы где-то припасён ксерокс

12 двойников знаменитостей, глядя на которых догадываешься, что у природы где-то припасён ксерокс

Автор:
15 июня 2022 09:59
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: забавно   знаменитости   копия   люди   похожи   фото   
511
13

Учёные уверены, что у каждого человека на свете есть, как минимум, семь двойников. Это достаточно много! Представьте себе, что на свете существует небольшая компания ребят, которые выглядят как вы, двигаются как вы и даже имеют схожие с вами привычки и жесты.

Поэтому совершенно не удивительно, что у знаменитостей также есть «дублёры», которые похожи на них настолько сильно, что становится слегка не по себе. Ниже представлена подборка самых приметных из них.


Джеки Васкез и Ариана Гранде

×
×

Эйприл Глория и Тейлор Свифт

Исследователи выдвинули несколько теорий, согласно которым чужие люди приобретают внешнее сходство друг с другом. Первая касается изменения генов. Так, в ДНК человека содержится более тридцати тысяч генов. Их комбинация может приводить к тому, что люди оказываются похожи. Другая теория касается «тайного родства». Согласно ей, через тридцать поколений у человека набирается более миллиона родственников. Среди них могут оказаться и двойники. Третья теория — эмоциональная. Учёные доказали, что люди, ведущие одинаковый образ жизни и длительное время переживающие одинаковые эмоции, похожи внешне.


Тай Джонс и Эд Ширан

Блогер Ирина и Билли Айлиш

Конни Пенна и Дженнифер Лопес

Эллинор Хеллборг и Адель

Бесник Тафаллари и Джейсон Стэйтем

Двойники были у многих великих правителей: царей, королей, императоров, президентов. Они старались сохранить этот секрет от всех подданных и граждан. Однако нередко правда всё-таки выплывала наружу.


Маркос Дживс и Киану Ривз

Джонни Стефф и Джонни Депп

Люди, имеющие сходство со знаменитостями, нередко используют свою особенность, чтобы заработать. Для некоторых это становится отличным вариантом, позволяющим заменить работу в офисе на творческое занятие.


Меган Флокхарт и Эмма Уотсон

Джон Блант и Фредди Меркьюри

Бонус: Мужчина, похожий на Винсента Ван Гога

Любовь некоторых поклонников к знаменитостям запредельна. Так как они знают, что никогда не будут точной копией своих любимчиков, то делают всё возможное и невозможное, чтобы иметь с ними хотя бы приближенное сходство.

Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации"
Метки: забавно   знаменитости   копия   люди   похожи   фото   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
3  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
21k
SolomonA 38 минут назад

Вот кому надо было роль в Богемской рапсодии давать, а не этому мелкому пи...ру
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
1k
Шурман Полчаса назад
Один раз в Юрмале зашел в магазин и на кассе мне говорят что мы тебя уже обслуживали 5 минут назад и вы опять покупаете сигареты , я был ошарашен , она мне потом говорит может быть это ваш брат близнец был :) такая херня была 2-3 раза в разных частях мира .
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
IsTOPnik

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

31095



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Интересные фотографии 1990 -х
Интересные фотографии 1990 -х
Владелец автосервиса в Крыму отказался обслуживать военных с Z-символикой
Владелец автосервиса в Крыму отказался обслуживать военных с Z-символикой
События на Украине 14- 15 июня. Прямая трансляция / Пост обновляется
События на Украине 14- 15 июня. Прямая трансляция / Пост обновляется
Набирающие популярность в сообществах
Вопрос знатокам: за что арестовали рэпера, который пел про ограбление банкомата?
Вопрос знатокам: за что арестовали рэпера, который пел про ограбление банкомата?
Где Н.С. Хрущев пересидел Сталинградскую битву
Где Н.С. Хрущев пересидел Сталинградскую битву
"Через 10 лет будем жить лучше": что обещал, и о чем говорил Путин на встрече с молодежью
"Через 10 лет будем жить лучше": что обещал, и о чем говорил Путин на встрече с молодежью
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Оно вернулось!

Лучшие демотиваторы
Наверное намыливал до дыр маму

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#прикол#факты#картинки#кино#фотографии#страна#Разное
#Юмор#история#подборка#СССР#дтп#в мире#аварии#Россия
#люди#интересно#животные#забавно#Приколы#фильм#сарказм#актеры
10 вещей, которые мужчина должен делать каждый день 10 вещей, которые мужчина должен делать каждый день 16 любопытных ситуаций, когда люди внезапно столкнулись со своими двойниками 16 любопытных ситуаций, когда люди внезапно столкнулись со своими двойниками 15 человек, которые похожи на знаменитостей 15 человек, которые похожи на знаменитостей Безумные фанаты, сделавшие пластические операции, чтобы стать похожими на своих кумиров Безумные фанаты, сделавшие пластические операции, чтобы стать похожими на своих кумиров 10+ людей, которые сделали покупки в интернете и сильно об этом пожалели 10+ людей, которые сделали покупки в интернете и сильно об этом пожалели Смотри на меня! Делай как я! Смотри на меня! Делай как я!

На что жалуетесь?

Вернуться