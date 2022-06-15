12 двойников знаменитостей, глядя на которых догадываешься, что у природы где-то припасён ксерокс

Учёные уверены, что у каждого человека на свете есть, как минимум, семь двойников. Это достаточно много! Представьте себе, что на свете существует небольшая компания ребят, которые выглядят как вы, двигаются как вы и даже имеют схожие с вами привычки и жесты.
Поэтому совершенно не удивительно, что у знаменитостей также есть «дублёры», которые похожи на них настолько сильно, что становится слегка не по себе. Ниже представлена подборка самых приметных из них.
Джеки Васкез и Ариана Гранде
Эйприл Глория и Тейлор Свифт
Исследователи выдвинули несколько теорий, согласно которым чужие люди приобретают внешнее сходство друг с другом. Первая касается изменения генов. Так, в ДНК человека содержится более тридцати тысяч генов. Их комбинация может приводить к тому, что люди оказываются похожи. Другая теория касается «тайного родства». Согласно ей, через тридцать поколений у человека набирается более миллиона родственников. Среди них могут оказаться и двойники. Третья теория — эмоциональная. Учёные доказали, что люди, ведущие одинаковый образ жизни и длительное время переживающие одинаковые эмоции, похожи внешне.
Тай Джонс и Эд Ширан
Блогер Ирина и Билли Айлиш
Конни Пенна и Дженнифер Лопес
Эллинор Хеллборг и Адель
Бесник Тафаллари и Джейсон Стэйтем
Двойники были у многих великих правителей: царей, королей, императоров, президентов. Они старались сохранить этот секрет от всех подданных и граждан. Однако нередко правда всё-таки выплывала наружу.
Маркос Дживс и Киану Ривз
Джонни Стефф и Джонни Депп
Люди, имеющие сходство со знаменитостями, нередко используют свою особенность, чтобы заработать. Для некоторых это становится отличным вариантом, позволяющим заменить работу в офисе на творческое занятие.
Меган Флокхарт и Эмма Уотсон
Джон Блант и Фредди Меркьюри
Бонус: Мужчина, похожий на Винсента Ван Гога
Любовь некоторых поклонников к знаменитостям запредельна. Так как они знают, что никогда не будут точной копией своих любимчиков, то делают всё возможное и невозможное, чтобы иметь с ними хотя бы приближенное сходство.
Источник:
АНТИФИШКИ
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