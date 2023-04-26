10 неожиданных фильмов и сериалов, которые любят зрители, но не любит Квентин Тарантино

Британский военный фильм, рассказывающий об опасном путешествии капрала Блэйка на передовую Первой мировой. Фильм имитирует то, что он снят одним дублем, без скреек.

Но по мнению культового кинорежиссёра в фильме слишком много склеек:

Если ты собираешься так сделать, делай по-настоящему. По 15 минут на каждый дубль.

Взрывная блондинка (2017)