10 неожиданных фильмов и сериалов, которые любят зрители, но не любит Квентин Тарантино

Издание IndieWire проделало масштабную работу и, проанализировав множество интервью Квентина Тарантино, составило список самых нелюбимых фильмов известного голливудского режиссёра.
Интересно, что многие фильмы из этого списка действительно оцениваются и аудиторией, и критиками не слишком высоко, но некоторые наоборот считаются культовыми в своём жанре и любимы зрителями. Мы собрали десять фильмов из этого списка, которые Танантино не одобрил.
Крик (1996)
Культовый слэшер о таинственном маньяке в маске, который свирепствует в маленьком городке.
Мне не понравилась режиссура Уэса Крэйвена — он будто был прикован железной цепью, которая удерживала его на земле.
Матрица: Перезагрузка (2003)
Продолжение «Матрицы», где Нео, Тринити и Морфеус продолжают руководить восстанием людей против армии машин и спасать человеческую расу от истребления.
Было время, когда я считал «Матрицу» любимым фильмом после «Королевской битвы. Но это было до того, как вышли «Матрица 2» и «3», которые фактически разрушили для меня всю мифологию оригинальной «Матрицы».
День сурка (1993)
Телевизионный комментатор попадает во временную петлю, и теперь вся его жизнь — это вечное 2 февраля.
Мне никогда не нравилась идея, что герой Билла Мюррея нуждается в искуплении. Саркастичный Билл Мюррей — лучший Билл Мюррей.
Голодные игры (2012)
Антиутопия, в которой подростки вынуждены соревноваться в масштабной игре на выживание, за которой в прямом эфире следит весь мир. В Голодных играх может победить и выжить только один из 24 участников.
Я большой поклонник японского фильма «Королевская битва», на котором были основаны «Голодные игры». И «Голодные игры» просто скопировали его. Было бы здорово снять свою «Королевскую битву».
Настоящий детектив (2014 —…)
Детективный сериал, криминальная драма. В первом сезоне два детектива полиции пытаются распутать дело об оккультном убийстве.
Я пытался посмотреть первую серию первого сезона, и меня это совершенно не зацепило. Я думал, что это было очень скучно.
Вся киновселенная Марвел (2008 —…)
Начиная с 2008 года студия Марвел экранизирует свои комиксы, связывая их в одну большую киновселенную, где супергерои спасают наш мир.
Я не испытываю к ним ненависти, но я их не люблю. В детстве я коллекционировал комиксы Marvel, и если бы эти фильмы выходили, когда мне было за двадцать, я был бы чертовски счастлив и по-настоящему их любил.
Довод (2020)
После теракта в киевском оперном театре агент ЦРУ объединяется с британской разведкой, чтобы противостоять русскому олигарху, который сколотил состояние на торговле оружием. В работе агенты используют особую технологию, которая помогает им оборачивать время вспять.
Бесчувственное разочарование.
Смысл жизни по Монти Пайтону (1983)
Фильм состоит из скетчей, в которых с сатиричным и циничным юмором обсуждаются спорные, общественно порицаемые темы.
Единственный раз, когда мне пришлось отвести взгляд во время просмотра «Смысла жизни» был, когда этого толстяка продолжало тошнить. Его тошнило и меня тошнило тоже — это было слишком. Я оглядывался и думал: «Если кто-то здесь болен, и я почувствую запах рвоты, меня вырвет».
1917 (2019)
Британский военный фильм, рассказывающий об опасном путешествии капрала Блэйка на передовую Первой мировой. Фильм имитирует то, что он снят одним дублем, без скреек.
Но по мнению культового кинорежиссёра в фильме слишком много склеек:
Если ты собираешься так сделать, делай по-настоящему. По 15 минут на каждый дубль.
Взрывная блондинка (2017)
Остросюжетный боевик, в котором шпионка едет в Берлин, чтобы найти список тайно переправляющихся на Запад двойных агентов.
Когда я смотрел длинный бой во «Взрывной блондинке», я думал: «Боже. Это потрясающе! Это чертовски потрясающе! Хорошо… подожди минутку, нет. Настоящий выстрел длится не так долго, как это показали тут. Так что всё испорчено. Всё испорчено. Они, очевидно, не довели работу до конца».
Источник:
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