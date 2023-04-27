Интересные факты о фильме "В осаде"

Можно только догадываться, чем была вызвана любовь российского телевидения к этому боевику, но пару раз в год его стабильно показывали.

В главных ролях в этом фильме сыграли Стивен Сигал, Томми Ли Джонс, Гарри Бьюзи и Эрика Элениак (которая запомнилась особенно).