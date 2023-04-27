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Интересные факты о фильме "В осаде"

Интересные факты о фильме "В осаде"

Автор:
27 апреля 2023 09:10
Сообщество : Кино
Метки: В осаде   актеры   кино   роль   съемка   факты   фильм   
1629
6

В 90-е годы по центральным российским каналам часто показывали боевик производства США под названием "В осаде".

Можно только догадываться, чем была вызвана любовь российского телевидения к этому боевику, но пару раз в год его стабильно показывали.

В главных ролях в этом фильме сыграли Стивен Сигал, Томми Ли Джонс, Гарри Бьюзи и Эрика Элениак (которая запомнилась особенно).

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А далее факты про этот фильм


1. Американский кинокритик Винсент Кэнби отметил, что смотреть этот фильм без смеха невозможно, ибо американский патриотизм там дошел до паранойи.

2. Многих критиков и зрителей удивило и рассмешило, насколько слаженно действуют террористы при захвате корабля, будто бы они выполняют это каждый день.

3. Критик Роджер Эберт отметил, что злодеи специально сделаны "умственно неполноценными", чтобы на их фоне персонаж Стивена Сигала выглядел молодцом.


4. Стивен Сигал называл этот фильм не боевиком, а "приключением".


5. Претензии зрителей часто сводились к тому, что им была совершенно безразлична судьба кока, так как всем было понятно, что он в любом случае всех победит и выживет.

6. Съемки фильма прошли на списанном линкоре "Алабама", но в фильме говорится, что это легендарный линкор "Миссури".


7. В мировом прокате фильм собрал 156 миллионов долларов.

8. Режиссер фильма Эндрю Дэвис в свой следующий фильм "Беглец" пригласил 9 актеров из этого фильма.


9. Для британского проката фильм был немного урезан и перемонтирован, чтобы снизить возрастной ценз.


10. В 1995 году было снято продолжение фильма "В осаде 2". В главной роли снова сыграл Стивен Сигал.

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Метки: В осаде   актеры   кино   роль   съемка   факты   фильм   
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17k
Bill 4 минуты назад
Вспоминаю фильм "Командо" со Шварцнегером. Сразу было понятно, что он в любом случае всех победит и выживет.
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4k
Влад Полчаса назад
6. Съемки фильма прошли на списанном линкоре "Алабама", но в фильме говорится, что это легендарный линкор "Миссури".

Ах вот оно что! То-то я смотрю "Миссури", какой-то немиссуристый...
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10k
Ф Ив Полчаса назад
Помню его показывали по ОРТ под названием "Захват". Мне одному показалось, что пункты 2 и 3 явно противоречат друг другу. С одной стороны злодеи слаженно захватывают корабль, как будто делают это каждый день, с другой стороны они умственно неполноценны.
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35k
russger 42 минуты назад
"5. Претензии зрителей часто сводились к тому, что им была совершенно безразлична судьба кока, так как всем было понятно, что он в любом случае всех победит и выживет"

Почти во всех фильмах так, но претензии именно к этому кину?
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9k
hairov 52 минуты назад
Маловато фактов.
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979
ruslan d 54 минуты назад
Хороший фильм
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