Неожиданный поворот в деле об исчезновении Антуана де Сент-Экзюпери

Первый раз парень попытался стать покорителем небес ещё в 19 лет. Но попытка провалилась: он не смог поступить в лётную школу. Следующая оказалась успешной. И Сент-Экзюпери смог получить лицензию.

Но после года практики последовали целых семь лет рутины на земле. Спустя указанный период времени мужчина, наконец, смог устроиться на работу, связанную с полётами (почтовая доставка). Он совершал перелёты между Францией и странами Северной Африки. А поскольку авиация делала только первые робкие шаги на пути развития, то аварийные посадки были обычным явлением. И впоследствии этот момент нашёл отражение в произведениях писателя.