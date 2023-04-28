Неожиданный поворот в деле об исчезновении Антуана де Сент-Экзюпери

У Антуана де Сент-Экзюпери было две страсти – литература и авиация. Одна его возвысила, а вторая погубила.
Гибель писателя в период Второй мировой продолжительный период времени оставалась загадкой. И только в начале этого века картина стала хоть как-то проясняться.
Первый раз парень попытался стать покорителем небес ещё в 19 лет. Но попытка провалилась: он не смог поступить в лётную школу. Следующая оказалась успешной. И Сент-Экзюпери смог получить лицензию.
Но после года практики последовали целых семь лет рутины на земле. Спустя указанный период времени мужчина, наконец, смог устроиться на работу, связанную с полётами (почтовая доставка). Он совершал перелёты между Францией и странами Северной Африки. А поскольку авиация делала только первые робкие шаги на пути развития, то аварийные посадки были обычным явлением. И впоследствии этот момент нашёл отражение в произведениях писателя.
На счету Антуана несколько изобретений в сфере авиации. Он принимал участие в спасательных операциях. Но это не помогло: когда началась Вторая мировая, его забраковали и не пустили на фронт из-за состояния здоровья. Мужчина получил должность инструктора в лётной школе. Но душа его рвалась в бой. После неоднократных попыток он всё же достиг своей цели и попал в разведку. И даже совершил несколько десятков боевых вылетов.
Но вскоре последовало решение о капитуляции Франции перед Германией. В конце 1940 года он переезжает в Штаты, чтобы воевать на стороне союзников. Там появляются его «Письмо к заложнику», «Военный лётчик» и знаменитый «Маленький принц».
К этому времени Сент-Экзюпери уже стал прославленным писателем. Поэтому военное руководство не хотело рисковать таким человеком и посылать его в бой. С огромным трудом он добился разрешения на 5 боевых вылетов. Потом последовали ещё 3. В последнем из которых писатель и погиб.
Это был последний июльский день 1944 года. Поставленной задачей являлся сбор сведений о войсках Германии для последующей высадки десанта. Но с задания лётчик не вернулся.
Неоднократные попытки отыскать место крушения оказались безрезультатными. Прошло 50 лет, и по чистой случайности дайверу Люку Варнелю удалось отыскать браслет, принадлежавший писателю. В этой области организовали поисковую операцию. Результатом которой стало обнаружение фрагментов самолёта, потерпевшего крушение.
А спустя несколько лет, в 2008 году, общественность взбудоражило неожиданное заявление. Его сделал немец Хорст Рипперт, который в период войны служил лётчиком-истребителем. Он сообщил, что сбил «Lockheed P-38 Lightning», пилотируемый французом. Самолёт вошёл в воду практически вертикально и взорвался в момент соприкосновения с ней, что образовало огромное количество фрагментов. Лётчик был убит или сразу, или тяжело ранен, что не позволило ему ни продолжить управление, ни выпрыгнуть с парашютом.
Пилота он не видел, но о том, что это был знаменитый французский литератор, узнал на следующий день из перехваченных переговоров французских аэропортов. Признание он решил сделать для того, чтобы обелить имя Сент-Экзюпери, которого долгое время обвиняли в дезертирстве.
Однако в отношении версии Рипперта у экспертов возникли сомнения, ведь, будь это правда, почему он не доложил об этом своему руководству, как должен был?
Рипперта уже давно нет в живых. Соответственно, узнать подробности не представляется возможным. Но основной версией остаётся техническая неисправность, спровоцировавшая падение. Обломки самолёта выставлены в Музее авиации и космонавтики в Ле-Бурже. А писатель продолжает жить в своих удивительных произведениях.
Источник:
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