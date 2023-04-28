Кубер-Педи: австралийский город, живущий под землей

Город Кубер-Педи с населением 1695 человек мог бы быть типичным городком… будь он на поверхности. Местные переселились под землю, чтобы спастись от жары, которая в этом районе может достигать 50 градусов Цельсия. Построить здесь дом стоит примерно столько же, сколько и обычный, но здесь в процессе строительства можно отыскать опалы, которые с лихвой покроют все затраты.
Название города происходит от аборигенного термина «Купа-пити», что переводится как «нора белого человека». Стоя на поверхности, ни за что не догадаться, что прямо под твоими ногами располагается бурно развивающийся шахтерский городок. Единственный признак того, что здесь живут люди —торчащие из земли вентиляционные трубы. Эти трубы пропускают кислород в пещеры и позволяют выходить углекислому газу.
Помимо вентиляционных труб, единственное, что располагается над землей — это вход в каждый дом-землянку, прямо на склоне известняковых холмов. Дома находятся на глубине от 2,5 до 7 метров под поверхностью земли.
Жители Кубер-Педи описывают свой образ жизни как «смесь Флинстоунов с Джетсонами», потому что это примитивное жилье с современными удобствами.
Кухня всегда располагается ближе всего ко входу в землянку, и это единственная комната в доме, в которой есть окна — если они вообще есть.
На холмах из песчаника площадью 2800 гектар располагается около 1500 землянок. Обычный средний дом состоит из 3-4 спален, гостиной, ванной комнаты и кухни. Если нужно больше места, можно просто выкопать еще одну спальню глубже в холмы.
Через многие дома проходят линии разломов, которые можно увидеть в стенах из песчаника. И каждый дом поддерживается колоннами толщиной 1 метр. В домах также лежат бетонные полы, которые часто покрывают коврами, как видно здесь, в гостиной этого дома.
В Кубер-Педи есть две подземные церкви…
…подземная библиотека…
…и подземный бар под названием «Пещера в пустыне».
Однако не всё располагается под землей. Поле для гольфа находится снаружи, хотя на нем нет трав — игроки обычно приносят из дома свою собственную.
Когда 15-летний Уильям Хатчисон с отцом обнаружили здесь опаловый рудник в 1915 году, они вряд ли могли себе представить, что на его месте появится целый город.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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