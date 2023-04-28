Кубер-Педи: австралийский город, живущий под землей

Город Кубер-Педи с населением 1695 человек мог бы быть типичным городком… будь он на поверхности. Местные переселились под землю, чтобы спастись от жары, которая в этом районе может достигать 50 градусов Цельсия. Построить здесь дом стоит примерно столько же, сколько и обычный, но здесь в процессе строительства можно отыскать опалы, которые с лихвой покроют все затраты.