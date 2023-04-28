FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Путешествия 2570 постов • 519 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Путешествия
Кубер-Педи: австралийский город, живущий под землей

Кубер-Педи: австралийский город, живущий под землей

Автор:
28 апреля 2023 09:27
Сообщество : Путешествия
Метки: Австралия   Кубер-Педи   интересно   подземный город   познавательно   путешествия   
1418
12

Город Кубер-Педи с населением 1695 человек мог бы быть типичным городком… будь он на поверхности. Местные переселились под землю, чтобы спастись от жары, которая в этом районе может достигать 50 градусов Цельсия. Построить здесь дом стоит примерно столько же, сколько и обычный, но здесь в процессе строительства можно отыскать опалы, которые с лихвой покроют все затраты.

Название города происходит от аборигенного термина «Купа-пити», что переводится как «нора белого человека». Стоя на поверхности, ни за что не догадаться, что прямо под твоими ногами располагается бурно развивающийся шахтерский городок. Единственный признак того, что здесь живут люди —торчащие из земли вентиляционные трубы. Эти трубы пропускают кислород в пещеры и позволяют выходить углекислому газу.

×
×

Помимо вентиляционных труб, единственное, что располагается над землей — это вход в каждый дом-землянку, прямо на склоне известняковых холмов. Дома находятся на глубине от 2,5 до 7 метров под поверхностью земли.

Жители Кубер-Педи описывают свой образ жизни как «смесь Флинстоунов с Джетсонами», потому что это примитивное жилье с современными удобствами.

Кухня всегда располагается ближе всего ко входу в землянку, и это единственная комната в доме, в которой есть окна — если они вообще есть.

На холмах из песчаника площадью 2800 гектар располагается около 1500 землянок. Обычный средний дом состоит из 3-4 спален, гостиной, ванной комнаты и кухни. Если нужно больше места, можно просто выкопать еще одну спальню глубже в холмы.

Через многие дома проходят линии разломов, которые можно увидеть в стенах из песчаника. И каждый дом поддерживается колоннами толщиной 1 метр. В домах также лежат бетонные полы, которые часто покрывают коврами, как видно здесь, в гостиной этого дома.

В Кубер-Педи есть две подземные церкви…

…подземная библиотека…

…и подземный бар под названием «Пещера в пустыне».

Однако не всё располагается под землей. Поле для гольфа находится снаружи, хотя на нем нет трав — игроки обычно приносят из дома свою собственную.

Когда 15-летний Уильям Хатчисон с отцом обнаружили здесь опаловый рудник в 1915 году, они вряд ли могли себе представить, что на его месте появится целый город.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Путешествия"
Метки: Австралия   Кубер-Педи   интересно   подземный город   познавательно   путешествия   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
4  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
26k
Федор 59 минут назад
Интересно, но думаю что жить постоянно под землей не очень привлекательно. И еще не понятно - электричество можно протянуть, но проблемы с водой и канализацией очевидны. Я думаю что с канализацией большая проблема т.к. в песчанике особо выгребные ямы не сделаешь, да и работать они не будут, а сливать все это в одно место, приведет со временем к проблемам - запах, инфекция и т.д.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 3 ответа
Показать ещё
Porky Pig

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

88670



Другие посты автора
Популярное в сообществах
"А она вообще умеет готовить?": Юлию Высоцкую высмеяли за сырники и шашлык
"А она вообще умеет готовить?": Юлию Высоцкую высмеяли за сырники и шашлык
«Они считают тебя тупым»: в США чернокожая девушка раскритиковала новый сериал про Клеопатру
«Они считают тебя тупым»: в США чернокожая девушка раскритиковала новый сериал про...
Набирающие популярность в сообществах
McLaren представил два новых суперкара
McLaren представил два новых суперкара
Раньше, с целью излечения сифилиса, людей намеренно заражали малярией
Раньше, с целью излечения сифилиса, людей намеренно заражали малярией
Для 40-летней консоли Nintendo (Dendy) выпустят новый картридж с онлайн-игрой (4 фото)
Для 40-летней консоли Nintendo (Dendy) выпустят новый картридж с онлайн-игрой (4 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Идеально

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#история#автомир#интересно#Автовсячина#дтп#природа#факты#новости#улыбнуло
#Юмор#машина#Прикол#в мире#позитив#кино#люди#дети#Приколы#Россия
#интересное#автомобили#подборка#животные#аварии#авто аварии#США#картинки#Прошлое#голливуд
Для 40-летней консоли Nintendo (Dendy) выпустят новый картридж с онлайн-игрой (4 фото) Для 40-летней консоли Nintendo (Dendy) выпустят новый картридж с онлайн-игрой (4 фото) 15 фотодоказательств того, что в Австралии могут жить только люди с железными нервами 15 фотодоказательств того, что в Австралии могут жить только люди с железными нервами Какую еду больше всего любят в разных странах? Какую еду больше всего любят в разных странах? Неписаные правила разных стран: об этом вы еще не знаете! Неписаные правила разных стран: об этом вы еще не знаете! Ни залезть, ни спрыгнуть – легенды и фейки одинокой скалы Dun Briste Ни залезть, ни спрыгнуть – легенды и фейки одинокой скалы Dun Briste Древний город, в который есть только один вход Древний город, в который есть только один вход

На что жалуетесь?

Вернуться