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Какую еду больше всего любят в разных странах?

Какую еду больше всего любят в разных странах?

Автор:
10 февраля 2023 13:46
Сообщество : Еда
Метки: интересно   кулинария   кухня   любимые блюда   мировая кухня   национальная кухня   познавательно   путешествия   
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Обитателей сети спросили о блюдах, наиболее популярных в их национальных кухнях. От ответов здоровый аппетит разыгрывается с реактивной скоростью!
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: интересно   кулинария   кухня   любимые блюда   мировая кухня   национальная кухня   познавательно   путешествия   
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14  комментариев
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Data Tutashija Час назад
Есть страны в которых приготовление пищи является искусством и там действительно бесподобные блюда. Ну а есть такие, где оно на каком-то зачаточном уровне. К первым можно отнести те же Японию, Таиланд, Россию, Турцию, Грецию и так далее. Ко вторым ту же Прибалтику с её всенепременно пресной пищей и некими изысками в виде серого гороха с квашено-тушеной кислой капустой (после потребления которого в желудке образуется адская газовая смесь), супа с желеобразным салом (уже со стороны глядя на это появляется желание стошнить) или кровяной колбасы (что крайне на любителя с железным желудком) ...
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4k
alex 16 минут назад
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96k
parallax Полчаса назад
Индийский фастфуд.
Ссылка youtu.be
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1k
Шапкин 38 минут назад
Все картинки перее... Перелюбилились вобщем. Минус за неаккуратность!
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64k
Татьяна Юсова 57 минут назад
Арепа из Венесуэлы - сырники?
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24k
Сибиряк Час назад
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0
Juan Fernandez Час назад
Аргентинское Асадо - реберная часть туши теленка, которая жарится на углях
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Дмитрий Час назад
Автор, а вы знаете, что соба гречневая лапша. И блюда из неё выглядят примерно так.
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300
ruslan d Час назад
Ох, какие вкусности
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ruslan d Aaron Bezzazrenia 7 минут назад
ну , тут пробовать надо
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