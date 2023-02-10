Какую еду больше всего любят в разных странах?

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Обитателей сети спросили о блюдах, наиболее популярных в их национальных кухнях. От ответов здоровый аппетит разыгрывается с реактивной скоростью!
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Бирьяни подают в пятницу, а также на свадьбе, выпускном вечере и дне рождения. В Пакистане праздника без него не бывает!
Соба с Окинавы, Япония, - еда на основе лапши, настолько сытная и вкусная, что у нее есть свой официальный день рождения - 17 октября
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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