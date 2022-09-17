Древний город, в который есть только один вход

Город этот называется Монемвасия – от греческого "один вход" или "один подход". Его необычность в том, что он построен на небольшом острове у восточного побережья полуострова Пелопоннес. Считается, что сам этот скалистый островок появился в середине 4-го века в результате землятресения.

Скорей всего он был частью вытянутого мыса – на дне между островом и полуостровом даже найдены следы большого порта. По крайней мере, историки говорят, что Монемвасия в византийский период была крупным – ну, видимо, по меркам того времени – торговым и культурным центром благодаря своему расположению.