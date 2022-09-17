Древний город, в который есть только один вход

Этот необычный греческий город, построенный на острове и сохранившийся с раннего средневековья, называют "скрытый город" или даже "тайный город на скале". Но есть и другие поводы поговорить о нём – например, если вы хотите узнать, куда делось население древней Спарты, или же изучаете историю виноделия, а текущая тема у вас – знаменитая Мальвазия.
Город этот называется Монемвасия – от греческого "один вход" или "один подход". Его необычность в том, что он построен на небольшом острове у восточного побережья полуострова Пелопоннес. Считается, что сам этот скалистый островок появился в середине 4-го века в результате землятресения.
Скорей всего он был частью вытянутого мыса – на дне между островом и полуостровом даже найдены следы большого порта. По крайней мере, историки говорят, что Монемвасия в византийский период была крупным – ну, видимо, по меркам того времени – торговым и культурным центром благодаря своему расположению.
Название города надо воспринимать буквально – город обнесён стеной, в которой предусмотрены только одни ворота для входа. Внимательный читатель, конечно, посмотрев на фото выше, может сказать, что вот же – дорога ведёт от стены до стены через весь город и выходит за его пределы с обеих сторон. Значит входа как минимум два?
Это и так, и не так – дорога, о которой мы говорим, ведёт к маяку, стоящему у обрывистого берега. С этой стороны просто не причалить на кораблях и не подняться по скалам (ну если без фанатизма), так что подхода к городу здесь нет.
Собственно, практически вся береговая линия острова остаётся такой же неприступной, пологий берег есть только со стороны Пелопонеса, откуда и начинается путь к городу. Конечно, исключительно на кораблях туда можно было добраться раньше, а в 70-х годах прошлого века здесь построили дамбу (нужно-то было всего около 200 метров) и проложили автодорогу – с тех пор добраться до Монемвасии особого труда не составляет.
Но самое интересное, что самого города отсюда тоже не видно, надо ещё проехать вдоль берега по асфальтовой дороге – а в средние века, надо думать, приходилось брести по камням.
Опять же, сейчас вдоль дороги есть какие-то постройки – но пятнадцать столетий назад, когда город строился и рос, надо было точно знать, по какой тропинке идти, чтоб найти вход в тайный город. Даже если дойдёшь до стены, один конец которой упирается в скалу, а другой уходит в море, то всё равно не поймёшь, что за ней – ни домов, ни других городских построек просто не видно. Идеальная крепость, конечно.
Как вы поняли, город занимает – на и так небольшом острове – очень мало места. Сам остров выглядит как гора со срезанной верхушкой. Плато, находящееся на высоте около 100 метров над уровнем моря, имеет размер примерно 1000 на 300 метров в самых широких местах.
Наверху тоже имеются постройки – Монемвасия условно делится на нижний и верхний город – там можно увидеть старинную церковь, развалины домов, укреплённые камнями крутые тропинки.
Судя по всему, часть этих построек относится к периоду 11-12 веков, когда остров был заселён практически полностью – ну где можно было строиться. Вот церковь в верхнем городе, что на фото ниже, относится именно к этому периоду. Это время расцвета Монемвасии – в какой-то момент город вместе с островом называли "стражем западного входа в Эгейское море" и "Гибралтаром Востока".
Понятно, что город не единожды пытались захватить, но нам интересней более ранний период, собственно заселение города теми, кто его сделал таким важным. Считается, что это бывшие жители легендарной Спарты – речь, конечно, идёт о так называемом постклассическом периоде. Везде подчёркивается, что теория спорная, но согласно некоторым сохранившимся хроникам, Спарта и ряд других городов Пелопоннеса в конце 6-го века были покинуты их жителями из-за нашествия славян.
Жители конкретно Спарты под предводительством своего епископа ушли в Монемвасию, которую использовали как крепость. При том, что это только теория, учёные спорят, строили спартанцы этот город или же пришли в уже существующий.
Но "в среднем" получается, что крепость тут была, а вот вся дальнейшая судьба этого города в скалах уже оказалась в руках его новых жителей. Если считать, что дата его основания – 6-й век, он всё равно получается одним из старейших городов-крепостей в Европе, которые до сих пор заселены. Историки выделяют несколько ярких событий в истории этой крепости.
Скажем, в 1687-м году крепость защищали турки, воевавшие с венецианцами. Причём последние захватили весь Пелопонес, не сдавались только защитники Монемвасии.
В итоге пришлось провести несколько осад и город пал только в августе 1690-го года. А в 1821-м году началась война за независимость Греции – и греки 4 месяца осаждали город одновременно с суши и с моря, пока город не был взят.
Впрочем, дальше судьба города была не слишком завидной. Собственно "жизнь началась" после строительства дамбы и дороги, тогда же были отреставрированы многочисленные древние здания, открыты отели - в общем, турист пошёл. Но надо понимать, что к этому моменту в городе было всего 72 постоянных жителя, воду доставляли цистернами, а электричества не было вообще – оно было проведено на остров только в 1972-м году, в ходе восстановления города.
Интересно, что даже те, кто никогда не слышал названия острова, скорей всего знает это слово, а точнее, производное от него. Оказывается, знаменитое вино, которое мы называем мальвазия – это то же слово, что и Монемвасия, только на итальянский манер. Так называют сорт винограда и сорт вина, делающийся из этого винограда. В винных справочниках эти слова указаны как синонимы – правда, ударение в названии острова ставится на последний слог, а в названии вина – на второй.
По одной из версий, вино получило такое название непосредственно из-за того, что его делали на острове из выращенного тут же винограда.
По другой версии, название прикрепилось из-за того, что всё это вино делалось в том числе в соседних землях, но увозилось на продажу именно через порт Монемвасии.
Мальвазией теперь, конечно, называют вина из разных стран средиземноморского региона, но в самой Монемвасии также есть умельцы, которые выпускают вино под собственной маркой и завлекают туристов в свою винодельню на дегустации. Причём опыт этот был восстановлен буквально в конце прошлого века, с ростом туристического интереса к городу – но это уже совсем другая история.
Источник:
АНТИФИШКИ
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