Лола Монтес: одна из самых ярких интриганок и авантюристок в мировой истории

Родилась в семье офицера, но стала обманщицей, куртизанкой и аферисткой.
Элизабет Розанна Джилберт появилась на свет в 1821-м. Её отец был офицером британской армии и когда девочка исполнилось 2 года, вся семья отправилась в Индию.
Там глава семейства заболел лихорадкой и умер. Мать Элизабет горевала недолго и быстро выскочила замуж за знакомого покойного мужа, а дочь отправила в Англию - там её пристроили в пансион. До 16 лет Лизи старалась вести себя пристойно, а вот после - как с цепи сорвалась.
Для начала, выскочила замуж за молоденького офицера и снова поехала в Индию. Но прежней романтики не было, климат был жарким, а местные неприветливыми, поэтому единственной отдушиной девушки стали танцы. Более двух лет она изучала сложные и заманчивые телодвижения у местных искусниц, а потом бросила мужа и отправилась в Испанию.
В Испании Лизи подружилась с цыганкой Долорес и та научила её танцевать фламенко. После смерти подруги, Элизабет взяла псевдоним Лола Монтес и уехала в Лондон. Там её ждал бешеный успех: ненависть дам из высшего общества и обожание мужчин. Она кружила им голову томным танцем и умело оголяла нужные части тела. До этого такого не делал никто, поэтому Лола произвела фурор.
Затем она решила дать тур по Европе: побывала в Париже, Берлине и Санкт-Петербурге. После этого надолго остановилась в Баварии и закрутила роман с местным монархом, Людвигом I. В молодости он был тот ещё ходок.
Но на момент знакомства с Лолой, ему уже стукнуло 60 лет, хотя годы не уняли его буйного темперамента. Он заваливал любовницу подарками и деньгами, присвоил титул графини и даровал старинное поместье. Ну а Лола мечтала стать королевой Баварии, при этом, всюду появлялась в вызывающих нарядах и с кнутом в руках, чем шокировала местное высшее общество.
Дошло до того, что кабинет министров поставил Людвигу ультиматум: или эта дама лёгкого поведения уезжает из страны, или они подают в отставку. И облапошенный, влюблённый монарх, распускает кабинет министров. В ответ на это, разгневанные аристократы подбивают народ на бунт и тут и там начинают вспыхивать восстания. Людвиг приказывает подавить их, а сам нежится в объятиях распутной Лолы. Но в конце концов дело приняло уже серьёзный оборот, всё могло закончится революцией и тогда… Людвиг с Лолой бегут из Баварии.
Правда, шальной монарх очень быстро понимает, что натворил что-то немыслимое и возвращается в Мюнхен с покаянием. Ну а Лола едет танцевать в Лондон и Париж. Попутно издаёт мемуары, но больших денег на них не заработала. Чтобы окончательно решить финансовый вопрос, мадам выходит замуж за обеспеченного предпринимателя. И вот тут совершает свой первый промах - она официально ещё жената на том офицере, за которого выскочила в юности. А значит совершила преступление, заключив второй брак - и её отправляют в тюрьму. Что характерно, оттуда Лолу вызволяет всё тот же незадачливый монарх Баварии - Людвиг I.
После отсидки, танцовщица отправляется за океан, даёт гастроли в США и Австралии. Чтобы не терять время зря - снова выходит замуж и снова за богатого промышленника. Как она писала в своих мемуарах:
Я всегда бросала сильному полу перчатку и показывала ему, как мало у него моральных прав ставить себя выше нас, женщин. Я показывала женщинам, что если они научатся использовать слабости мужчин, то перестанут быть слабым полом.
С этим не поспоришь: хватки, темперамента, распущенности и коварства Лолы хватило бы на сотню мужиков.
Вскоре она стала добропорядочной христианкой и посещала церковные службы. Исповедовалась, замаливала грехи и делал пожертвования из денег супруга. Но и это ей не помогло - неуёмная и вышедшая в тираж танцовщица скончалась от многочисленных болезней в возрасте 42 лет. Недоброжелатели поговаривали, что главным из её недугов был сифилис.
Источник:
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