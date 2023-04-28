Лола Монтес: одна из самых ярких интриганок и авантюристок в мировой истории

Дошло до того, что кабинет министров поставил Людвигу ультиматум: или эта дама лёгкого поведения уезжает из страны, или они подают в отставку. И облапошенный, влюблённый монарх, распускает кабинет министров. В ответ на это, разгневанные аристократы подбивают народ на бунт и тут и там начинают вспыхивать восстания. Людвиг приказывает подавить их, а сам нежится в объятиях распутной Лолы. Но в конце концов дело приняло уже серьёзный оборот, всё могло закончится революцией и тогда… Людвиг с Лолой бегут из Баварии.

Правда, шальной монарх очень быстро понимает, что натворил что-то немыслимое и возвращается в Мюнхен с покаянием. Ну а Лола едет танцевать в Лондон и Париж. Попутно издаёт мемуары, но больших денег на них не заработала. Чтобы окончательно решить финансовый вопрос, мадам выходит замуж за обеспеченного предпринимателя. И вот тут совершает свой первый промах - она официально ещё жената на том офицере, за которого выскочила в юности. А значит совершила преступление, заключив второй брак - и её отправляют в тюрьму. Что характерно, оттуда Лолу вызволяет всё тот же незадачливый монарх Баварии - Людвиг I.

После отсидки, танцовщица отправляется за океан, даёт гастроли в США и Австралии. Чтобы не терять время зря - снова выходит замуж и снова за богатого промышленника. Как она писала в своих мемуарах: