«Андалузская графиня», во имя которой мужчины пачками гибли на дуэлях

«Как много счастья может дать богатство», – пела прекрасная Маритана – героиня фильма «Дон Сезар де Базан». К нему стремятся если не все, то большинство точно. Но приносит ли оно на самом деле счастье?
Прекрасная Отеро, настоящее имя которой было Августина дель Кармен Отеро Иглесиас, была настолько обворожительна, что мужчины, не сомневаясь, отдавали за неё жизнь на дуэлях.
Одна из самых заметных персон Прекрасной эпохи мечтала о баснословном богатстве. Смогла исполнить свою мечту, но умерла в нищете и безвестности.
Маленькая Августина родилась в 1868 году и стала пятым ребёнком испанки Кармен Отеро Иглесиас. Женщина растила их в одиночку, зарабатывала на хлеб продажей собственного тела и мало озадачивалась вопросами воспитания.
В 10-летнем возрасте девочка подверглась насилию. Негодяй ещё и избил малышку до полусмерти. Она чудом выжила: спасли женщины, услышавшие её истошные крики. Несколько месяцев выкарабкивалась, залечивая душевные и физические раны. И сама себе пообещала, что сделает всё, чтобы вырваться из лап нищеты.
Устав от постоянных перешёптываний за спиной, в 12 лет она сбежала из дома, примкнув к бродячим артистам. В труппе научилась владеть телом, чудесно танцевать. Но новый любовник-артист Пако заставил использовать её тело и по другому назначению – вынудил зарабатывать проституцией.
Вышло так, что природа сделала девушке поистине роскошный подарок: она полностью соответствовала канонам женской красоты того времени. Светлокожая, с классическими чертами лица, копной густых смоляных волос, огромными печальными глазами и талией всего 53 сантиметра. При этом девушка была довольно высокой – 170 см.
От связи с Пако она забеременела. Но избавилась от ребёнка, после чего уже не смогла иметь детей. Впрочем, юную красавицу, по крайне мере тогда, это не волновало. Она выбрала путь покорительницы вершин и похитительницы сердец и начала карьеру танцовщицы. Стала выступать в небольших заведениях Лиссабона под псевдонимом Каролина Отеро. Затем перебралась в Барселону, которая тоже оказалась у её прекрасных ног.
В 20 лет Каролина познакомилась с импресарио Эрнестом Джургенсом. Мужчина пригласил танцовщицу во Францию, где передал в руки талантливого хореографа, который превратил алмаз в бриллиант.
Через год изящная испанка уже блистала на сцене известного парижского варьете «Фоли-Бержер». И вскоре покорила не только заведение, но и весь город. Эрнест придумал для неё красивую легенду об аристократическом происхождении. И на изящную танцовщицу толпами шли посмотреть парижане и гости столицы.
Кроме внешних данных и пластики она обладала острым пытливым умом. Это сочетание вызывало интерес у знатных и богатых мужчин той эпохи. В числе любовников «андалузской графини» были такие известные личности как император Германии Вильгельм II, князь Монако Альбер I, великие князья Пётр Николаевич и Николай Николаевич Романовы и не только.
А женщины прекрасную испанку ненавидели. Впрочем, на мнение других она не обращала внимания. Да, ей и некогда было это делать: Отеро танцевала, пела, кружила головы. По слухам, как минимум шестеро поклонников, которым Каролина отказала, свели счёты с жизнью. А дуэлям за благосклонность куртизанки не было числа.
К 30 годам она была баснословно богата. Что неудивительного, если, к примеру, от влиятельного американца Уильяма Вандербильта Каролина получила в подарок яхту и виллу, а высокопоставленный чиновник из Японии преподнёс женщине остров в Тихом океане.
Но была у испанки помимо мужчин и танцев ещё одна страсть, которая в итоге и лишила её всего: игра. В казино она оставляла баснословные суммы. И хотя на счетах женщины к моменту ухода со сцены были миллионы, плюс к которым она располагала недвижимостью, владела драгоценностями, очень скоро она ухитрилась проиграть практически всё своё состояние.
В конце продала на аукционе роскошную виллу в Ницце, где жила, и переселилась в дешёвую гостиницу. Где и прожила до конца своих дней. По одним сведениям, её спонсировал поклонник, пожелавший остаться неизвестным. По другой версии, содержание назначило казино, в котором женщина спустила своё состояние.
Бывшая звезда ушла из жизни в 1965 году в очень солидном возрасте, немного не дожив до 97 лет. А история жизни Каролины стала известна благодаря оставленным ею мемуарам, которые женщина назвала «Воспоминания и интимная жизнь Прекрасной Отеро».
Источник:
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Но как мужик он был тот еще…перец
На последней фотографии счастливая женщина, прожившая длинную, насыщенную яркими событиями, жизнь.
Ей не пришлось на старости лет работать и нищенствовать, так, как её полностью обеспечивали, то ли бывшие поклонники, то ли казино, не принципиально.
Судя по тому что прожила она 97 лет, старость у неё была нормально обеспечена.
О ней написано множество книг в разных странах мира. Она стала героиней музыкального кинофильма и нескольких телефильмов. Поэтому говорить о безвестности - некорректно.