«Андалузская графиня», во имя которой мужчины пачками гибли на дуэлях

Прекрасная Отеро, настоящее имя которой было Августина дель Кармен Отеро Иглесиас, была настолько обворожительна, что мужчины, не сомневаясь, отдавали за неё жизнь на дуэлях.

Одна из самых заметных персон Прекрасной эпохи мечтала о баснословном богатстве. Смогла исполнить свою мечту, но умерла в нищете и безвестности.