FISHKINET
Сообщество RealFishki 1245 постов • 122 подписчика подписаться
Главная > Сообщество RealFishki
«Андалузская графиня», во имя которой мужчины пачками гибли на дуэлях

«Андалузская графиня», во имя которой мужчины пачками гибли на дуэлях

Автор:
24 февраля 2023 13:49
Сообщество : RealFishki
Метки: Августина дель Кармен Отеро Иглесиас   Каролина Отеро   богатство   игра   известность   куртизанка   любовница   слава   танцовщица   
1592
13

«Как много счастья может дать богатство», – пела прекрасная Маритана – героиня фильма «Дон Сезар де Базан». К нему стремятся если не все, то большинство точно. Но приносит ли оно на самом деле счастье?

Прекрасная Отеро, настоящее имя которой было Августина дель Кармен Отеро Иглесиас, была настолько обворожительна, что мужчины, не сомневаясь, отдавали за неё жизнь на дуэлях.

Одна из самых заметных персон Прекрасной эпохи мечтала о баснословном богатстве. Смогла исполнить свою мечту, но умерла в нищете и безвестности.

×
×

Маленькая Августина родилась в 1868 году и стала пятым ребёнком испанки Кармен Отеро Иглесиас. Женщина растила их в одиночку, зарабатывала на хлеб продажей собственного тела и мало озадачивалась вопросами воспитания.

В 10-летнем возрасте девочка подверглась насилию. Негодяй ещё и избил малышку до полусмерти. Она чудом выжила: спасли женщины, услышавшие её истошные крики. Несколько месяцев выкарабкивалась, залечивая душевные и физические раны. И сама себе пообещала, что сделает всё, чтобы вырваться из лап нищеты.

Устав от постоянных перешёптываний за спиной, в 12 лет она сбежала из дома, примкнув к бродячим артистам. В труппе научилась владеть телом, чудесно танцевать. Но новый любовник-артист Пако заставил использовать её тело и по другому назначению – вынудил зарабатывать проституцией.

Вышло так, что природа сделала девушке поистине роскошный подарок: она полностью соответствовала канонам женской красоты того времени. Светлокожая, с классическими чертами лица, копной густых смоляных волос, огромными печальными глазами и талией всего 53 сантиметра. При этом девушка была довольно высокой – 170 см.

От связи с Пако она забеременела. Но избавилась от ребёнка, после чего уже не смогла иметь детей. Впрочем, юную красавицу, по крайне мере тогда, это не волновало. Она выбрала путь покорительницы вершин и похитительницы сердец и начала карьеру танцовщицы. Стала выступать в небольших заведениях Лиссабона под псевдонимом Каролина Отеро. Затем перебралась в Барселону, которая тоже оказалась у её прекрасных ног.

В 20 лет Каролина познакомилась с импресарио Эрнестом Джургенсом. Мужчина пригласил танцовщицу во Францию, где передал в руки  талантливого хореографа, который превратил алмаз в бриллиант.

Через год изящная испанка уже блистала на сцене известного парижского варьете «Фоли-Бержер». И вскоре покорила не только заведение, но и весь город. Эрнест придумал для неё красивую легенду об аристократическом происхождении. И на изящную танцовщицу толпами шли посмотреть парижане и гости столицы.

Кроме внешних данных и пластики она обладала острым пытливым умом. Это сочетание вызывало интерес у знатных и богатых мужчин той эпохи. В числе любовников «андалузской графини» были такие известные личности как император Германии Вильгельм II, князь Монако Альбер I, великие князья Пётр Николаевич и Николай Николаевич Романовы и не только.

А женщины прекрасную испанку ненавидели. Впрочем, на мнение других она не обращала внимания. Да, ей и некогда было это делать: Отеро танцевала, пела, кружила головы. По слухам, как минимум шестеро поклонников, которым Каролина отказала, свели счёты с жизнью. А дуэлям за благосклонность куртизанки не было числа.

К 30 годам она была баснословно богата. Что неудивительного, если, к примеру, от влиятельного американца Уильяма Вандербильта Каролина получила в подарок яхту и виллу, а высокопоставленный чиновник из Японии преподнёс женщине остров в Тихом океане.

Но была у испанки помимо мужчин и танцев ещё одна страсть, которая в итоге и лишила её всего: игра. В казино она оставляла баснословные суммы. И хотя на счетах женщины к моменту ухода со сцены были миллионы, плюс к которым она располагала недвижимостью, владела драгоценностями, очень скоро она ухитрилась проиграть практически всё своё состояние.

В конце продала на аукционе роскошную виллу в Ницце, где жила, и переселилась в дешёвую гостиницу. Где и прожила до конца своих дней. По одним сведениям, её спонсировал поклонник, пожелавший остаться неизвестным. По другой версии, содержание назначило казино, в котором женщина спустила своё состояние.

Бывшая звезда ушла из жизни в 1965 году в очень солидном возрасте, немного не дожив до 97 лет. А история жизни Каролины стала известна благодаря оставленным ею мемуарам, которые женщина назвала «Воспоминания и интимная жизнь Прекрасной Отеро».

Источник:

Ссылки по теме:
Ещё больше постов и свободного общения тут
подписаться на сообщество "RealFishki"
Метки: Августина дель Кармен Отеро Иглесиас   Каролина Отеро   богатство   игра   известность   куртизанка   любовница   слава   танцовщица   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
12  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
10k
GROMOZEKA 2 часа назад
Я, конечно, понимаю, любовь там, страсть, но погибать из-за бабы, это надо быть полным идиотом
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 4 ответа
−14
Лариса 8 минут назад
Нимфоманка хочет секса. Пишите в Телегу hebimopi
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
−14
Лариса 21 минуту назад
Хочу секаса. Пишите в Телегу hebimopi
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
58k
Опиум для народа Полчаса назад
Стреляться ради шл"хи... Те еще п"здострадальные долбо"бы, таких не жаль.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
saliamnn 45 минут назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Кистень 57 минут назад
Баба, как баба. Вот, если бы, у неё была 3,14зда поперёк!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
65k
Татьяна Юсова 2 часа назад
"...умерла в нищете и безвестности"

На последней фотографии счастливая женщина, прожившая длинную, насыщенную яркими событиями, жизнь.
Ей не пришлось на старости лет работать и нищенствовать, так, как её полностью обеспечивали, то ли бывшие поклонники, то ли казино, не принципиально.
Судя по тому что прожила она 97 лет, старость у неё была нормально обеспечена.
О ней написано множество книг в разных странах мира. Она стала героиней музыкального кинофильма и нескольких телефильмов. Поэтому говорить о безвестности - некорректно.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Gatsby

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

74108



Другие посты автора
Популярное в сообществах
«Полностью согласен, отличное выступление»: в Самаре решат, как наказать депутата, слушавшего речь президента РФ с лапшой на ушах
«Полностью согласен, отличное выступление»: в Самаре решат, как наказать депутата,...
История о том, как дебошира бросили на необитаемом острове, но не учли шотландский характер. 4,5 года среди коз и котов
История о том, как дебошира бросили на необитаемом острове, но не учли шотландский...
Набирающие популярность в сообществах
Как бы выглядела кинолента «Матрица», если бы её сняли на советской киностудии
Как бы выглядела кинолента «Матрица», если бы её сняли на советской киностудии
Что тяжелее – миллион рублей или миллион долларов?
Что тяжелее – миллион рублей или миллион долларов?
10 подарков для мужчин с технической составляющей
10 подарков для мужчин с технической составляющей
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Чего только не случилось!

Лучшие демотиваторы
Людк, а Людк! Глянь, чё делается!

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#в мире#история#забавно#картинки#Прикол#отношения#кино#Прошлое#познавательно
#интересно#Юмор#подборка#люди#наука#природа#знаменитости#Китай#слава#Япония
#факты#животные#интересное#США#Приколы#Москва#истории#новости#Ynews
Фотографии электромобиля Xiaomi слили в сеть (4 фото) Фотографии электромобиля Xiaomi слили в сеть (4 фото) Блондиночка из группы «Абба»: малоизвестные факты из жизни всенародной любимицы Блондиночка из группы «Абба»: малоизвестные факты из жизни всенародной любимицы Леди Гага устроила обнаженную фотосессию, и теперь фриком ее назвать уже сложно Леди Гага устроила обнаженную фотосессию, и теперь фриком ее назвать уже сложно С днем рождения, Одри Хепберн! С днем рождения, Одри Хепберн! Кого любил Василий Лановой Кого любил Василий Лановой Необычную муху с остроконечными рожками назвали в честь Леди Гаги Необычную муху с остроконечными рожками назвали в честь Леди Гаги

На что жалуетесь?

Вернуться