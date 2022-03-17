Не только мужчины: версия Дон Жуана альтернативная и усовершенствованная

В литературе образ Дон Жуана стал настолько популяризованным, что постоянно используется для обозначения мужчины ловеласа, известного своими похождениями.
Но не мужчинами едиными жив мир разврата и чувственных искушений. Жюли д’Обиньи – прекрасная светловолосая бестия с глазами-озёрами появилась на свет в семье графского секретаря. Соответственно, перед девочкой открывались неплохие перспективы. И они реализовались, правда, в несколько извращённом виде.
Отец Жюли был неплохим фехтовальщиком. И поскольку наследника он не заимел, то решил поднатаскать в этом искусстве дочку. И преуспел: девушка стала хорошей фехтовальщицей. А по совместительству и любовницей графа, на которого работал отец. Довольно рано даже по современным меркам, в нежном 15-летней возрасте. Но таким положением вещей родитель остался недоволен и отправил дщерь замуж, вручив сокровище некому господину Мопену.
Девушку такой расклад не устроил, и вместе с тренером по фехтованию Жюли рванула в Марсель. Счастливая парочка зарабатывала на хлеб с маслом – выступала на площадях, разыгрывая импровизированные дуэли. Самым смаком в итоге было признание изумленной толпе, что один из дуэлянтов – дама. Впрочем, случались и курьёзы: один из пожелавших сразиться с Мопен в поединке отказался верить в её принадлежность к слабому полу. Пришлось прибегнуть к железному аргументу: продемонстрировать грудь.
Но чувства рождаются и умирают. Вскоре любовник девушке наскучил. И она переметнулась на противоположную сторону: завела интрижку с дочерью купца. Родители воспротивились противоестественной связи и сослали дочку в монастырь. Жюли Д’Обиньи постриглась туда же в монахини. И, воспользовавшись удачной смертью одной из сестёр, девы рванули на свободу.
Но любовницу перестал устраивать нрав Жюли, и она слила подругу. Её быстро изловили и не менее быстро приговорили к сожжению на костре за распутство. На этом земной путь 19-летней девицы мог закончиться, но в дело вступил Людовик XIV. Он помиловал Д’Обиньи, удивившись, каких огородов она успела нагородить за такое короткое время. Явно личность интересная и необычная.
Судьба дала авантюристке второй шанс. И Жюли начала карьеру в опере, благо, сильный низкий и чувственный голос позволял. Карьера пошла, но и темперамент никуда не делся. На один бал-маскарад женщина пришла облачённой в мужской костюм и прекрасно провела время, танцуя с дамами, да еще и целуя некоторых в губы. Возмущению кавалеров не было предела: тут же состоялось три дуэли, на которых Жюли играючи расправилась с соперниками. И чуть не отправилась на эшафот, потому что дуэли были официально запрещены.
На время покинув страну, Д’Обиньи вернулась после второго помилования (счастливица). Кстати, во время вынужденного проживания в Брюсселе, она успела стать любовницей баварского курфюрста Максимилиана II.
Её связывали близкие отношения с оперной дивой и признанной красавицей Фаншон Моро. А последней любовью Жюли стала маркиза де Флорензак, с которой они прожили два года в гармонии и согласии. После смерти маркизы Д’Обиньи ушла со сцены, вернулась в монастырь (по другим источникам, к законному мужу). И скончалась через пару лет в 37-летнем возрасте.
Источник:
АНТИФИШКИ
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