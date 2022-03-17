Не только мужчины: версия Дон Жуана альтернативная и усовершенствованная

Судьба дала авантюристке второй шанс. И Жюли начала карьеру в опере, благо, сильный низкий и чувственный голос позволял. Карьера пошла, но и темперамент никуда не делся. На один бал-маскарад женщина пришла облачённой в мужской костюм и прекрасно провела время, танцуя с дамами, да еще и целуя некоторых в губы. Возмущению кавалеров не было предела: тут же состоялось три дуэли, на которых Жюли играючи расправилась с соперниками. И чуть не отправилась на эшафот, потому что дуэли были официально запрещены.

На время покинув страну, Д’Обиньи вернулась после второго помилования (счастливица). Кстати, во время вынужденного проживания в Брюсселе, она успела стать любовницей баварского курфюрста Максимилиана II.

Её связывали близкие отношения с оперной дивой и признанной красавицей Фаншон Моро. А последней любовью Жюли стала маркиза де Флорензак, с которой они прожили два года в гармонии и согласии. После смерти маркизы Д’Обиньи ушла со сцены, вернулась в монастырь (по другим источникам, к законному мужу). И скончалась через пару лет в 37-летнем возрасте.