Чудачества и сказочные замки короля-мечтателя Людвига II

В 1886 году правительство объявило короля недееспособным. Консилиум врачей заключил, что Людвиг психически болен. Диагноз строился на трёх пунктах: трата казённых денег на бессмысленные замки, отказ от участия в управлении страной и нетрадиционная сексуальная ориентация.

Первая попытка правительства забрать Людвига из замка провалилась. Охрана замка и простые баварцы не дали короля в обиду. После этого Людвиг разослал письмо в газеты, в котором рассказал, что его пытаются отправить на принудительное лечение. Тираж единственной газеты, осмелившейся напечатать это письмо, был уничтожен по приказу правительства. Через два дня состоялась вторая попытка штурма Нойшванштайна. Людвиг был взят благодаря одному продажному лакею, впустившему врачебную комиссию в замок через секретный вход.