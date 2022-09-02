Чудачества и сказочные замки короля-мечтателя Людвига II

Он любил замки и Вагнера, но не любил женщин.
Бывает, ещё в детские годы будущего наследника престола становится ясно, что он не подходит на роль короля. Первый в очереди к короне оказывается последним из тех, кому стоило бы её доверить. Вот и король Баварии Людвиг II был королевской крови, но не королевского ума. Людвиг был мечтательным и чувствительным ребёнком. Из него воспитывали лидера, главу государства, но этим только ещё больше заставили ненавидеть собственное предназначение. У Людвига в определённом смысле было трудное детство. Однако его игрушки не прибивали к полу, у него их вообще не было. Однажды отец разозлился на нерадивого наследника и приказал лишить его игрушек, чтобы тот поменьше воображал, а занялся наконец делом. С матерью у Людвига тоже были плохие отношения. Взрослый Людовик называл матушку не иначе как “супруга моего предшественника”.
Людвиг II стал королём в 18 лет в 1864 году. Он сразу же обозначил сферу своих королевских интересов - музыка Вагнера, театр и архитектура. Всё остальное (особенно война) короля не интересовало гораздо меньше. Людвиг обожал Рихарда Вагнера. Он купил ему дом, оплачивал постановку его опер, спонсировал проведение фестиваля опер композитора в Байрёйте и построил там фестивальный театр. Король дружил с Вагнером, часто встречался с ним и много переписывался.
Второй страстью баварского короля были роскошные замки. За 22-летние правление он успел профинансировать строительство четырёх замков. Планировал построить больше, но не успел. Он потратил на замки все свои деньги, едва не разорил баварскую казну, по уши залез в долги и грозился выброситься из окна замка, если у него отберут самый его любимый замок Нойшванштайн. Этот красивейший замок стал одной из визитных карточек Германии. Когда-то Людвига критиковали за строительство Нойшванштайна, а теперь ежегодно около 1,5 млн туристов со всего мира приезжают посмотреть на это немецкое чудо. Кстати, именно Нойшваштайн стал прототипом диснеевского замка спящей красавицы и превратился в логотип студии.
Не только к государственным делам Людвиг не испытывал интереса, девушки его тоже не привлекали. Однако у него была невеста. 21-летний король захотел жениться на своей двоюродной тёте принцессе Софии Шарлотте. Они сошлись благодаря общей любви к вагнеровским операм. В письмах друг другу они подписывались именами героев “Лоэнгрина”. Когда всё было готово к свадьбе, и папа римский разрешил брак между родственниками, когда даже приглашения были напечатаны, Людвиг внезапно перенёс бракосочетание. Потом перенёс ещё раз и ещё. Почти год он переносил свадьбу и наконец отменил (а ведь мог, как Подколесин, прыгнуть в окно). В письме Софии он обвинил в отмене её отца. Отец принцессы всего лишь ранее просил Людовига не позорить его дочь переносами и наконец жениться на ней. Через год Софию выдали за внука французского короля. А баварский король так до конца дней и не женился. Ходили упорные слухи, что Людвиг - гомосексуалист, но якобы стеснялся этого и всячески подавлял своё влечение к мужчинам.
Людвига II называли “королём-мечтателем”, “сказочным королём” и “ночным королём” (он любил работать по ночам). Народ его любил. Масштабные стройки давали работу жителям ближайших к замкам деревень, а сам король запросто общался с простолюдинами. Последние годы жизни он безвылазно жил в Нойшванштайне и каждый день гулял в окрестных лесах и бродил по горным дорожкам. Там ему встречались крестьяне. Людвиг охотно принимал от них подарки, болтал с ними, интересовался их жизнью. Эти прогулки короля, кстати, ненавидели его министры. Для решения срочного вопроса приходилось выискивать короля по лесным тропинкам.
В 1886 году правительство объявило короля недееспособным. Консилиум врачей заключил, что Людвиг психически болен. Диагноз строился на трёх пунктах: трата казённых денег на бессмысленные замки, отказ от участия в управлении страной и нетрадиционная сексуальная ориентация.
Первая попытка правительства забрать Людвига из замка провалилась. Охрана замка и простые баварцы не дали короля в обиду. После этого Людвиг разослал письмо в газеты, в котором рассказал, что его пытаются отправить на принудительное лечение. Тираж единственной газеты, осмелившейся напечатать это письмо, был уничтожен по приказу правительства. Через два дня состоялась вторая попытка штурма Нойшванштайна. Людвиг был взят благодаря одному продажному лакею, впустившему врачебную комиссию в замок через секретный вход.
Через три дня, 13 июня 1886 году, тело короля было найдено в Штарнбергском озере, рядом с замком Берг, куда привезли Людвига на лечение. В тот день король отправился на прогулку в сопровождении именитого психиатра фон Гуддена (он был одним из тех, кто ранее объявил короля недееспособным). Якобы король захотел утопиться, а профессор попытался ему помешать. В итоге они оба утонули. Историки предполагают, что Людвига убили, а профессора устранили как свидетеля. Случилось это незадолго до проведения официальной экспертизы, которая, скорее всего, показала бы, что Людвиг хоть и странный, но не психически больной.
Король действительно был странным. Придворные рассказывали, как Людвиг говорил с призраками французских монархов. Он просил накрывать стол на нескольких человек, а потом, ужиная в одиночестве, по-французски обсуждал с ними Великую французскую революцию. Будто бы один слуга однажды подслушал, как король сказал воображаемым гостям из Франции: “Честно говоря, иногда мне кажется, что вы сошли с ума”. Ещё король в последние годы увлёкся идеей реинкарнации. Вполне возможно, что с помощью этих чудачеств Людвиг всего лишь справлялся с одиночеством.
В 2014 году в научном журнале History of Psychiatry были опубликованы результаты исследования, проведённого группой психиатров и историков. В нём доказывается, что заключение, сделанное фон Гудденом не соответствует действительности. Людвиг, вероятно, страдал расстройством личности, но был дееспособен. Более того, его репутация безответственного монарха преувеличена. Он вёл государственные дела гораздо быстрее и эффективнее, чем его отец Максимилиан II. Буквально накануне заключения под стражу он разобрал кипу бумаг и разослал их в соответствующие министерства. Однако король действительно опустошил казну, да и его семья только обрадовалась бы смерти Людвига, опозорившего её сначала отменённой свадьбой, а потом разными малоприятными слухами и выходками.
Источник:
АНТИФИШКИ
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