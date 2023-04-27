Галлюциногены на борту съёмочной площади "Титаника"

А вот Джеймс Кэмерон чуть не лишился глаза: его ударили в лицо ручкой, но так как он был тоже под действием вещества, то мог только смеяться, размазывая по лицу кровь: "Люди стонали и ревели, причитали, падали на столы и каталки. Оператор-постановщик Калеб Дешанель вёл съемочную группу по коридору, стуча в африканский барабан. Такое просто невозможно выдумать" - рассказывал режиссёр.

Но ему более-менее повезло, он быстро сообразил, что что-то не так и понёсся в туалет, чтобы вызывать у себя рвоту. Джеймс был уверен, что всё дело в моллюсках и паралитическом нейротоксине, который может в них содержаться.



