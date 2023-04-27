Галлюциногены на борту съёмочной площади "Титаника"

8 августа 1996 года был последний день съемок фильма "Титаник", проходивших в Канаде. Настроение в группе было праздничным, и по завершении работы был организован пышный ужин с разными ресторанными блюдами.
Однако вскоре после ужина участникам резко стало нехорошо, а затем началась настоящая вакханалия, которая чуть не закончилась трагически для режиссера Джеймса Кэмерона, которому ткнули ручкой в лицо. Почти все участники съемочной группы оказались в больнице, страдая от рвоты и головокружения. Остается загадкой, кто именно несет ответственность за эту проделку. А ведь "похлебка была невероятно вкусной", как вспоминала художница Мэрилин МакЭвой, работавшая над декорациями.
Работа шла допоздна, и на обед было отведено всего лишь 30 минут в конце дня, поэтому съемочная группа отправилась в ресторан истекая слюной от голода. Предложенный клэм-чаудер (крем-суп с креветками и сливками) был просто изумительный, и участники ели её с огромным аппетитом, беря по нескольку порций. Все 60 человек.
Вот только в этой похлебке был фенциклидин (PCP) - мощный диссоциативный препарат, способный вызывать мышечные судороги, деперсонализацию, агрессию, эйфорию и гипертонус. Да уж, это не то, что хотелось бы употребить для завершения своей 14-часовой напряжённой киносмены.
Уже через 30 минут после обеда супчик с фенциклидином начал действовать. Актер Билл Пэкстон вспоминал: "Некоторые люди смеялись, некоторые рыдали, кого-то рвало."
Бедный персонал больницы, в которую доставили 60 людей в состоянии наркотического опьянения...
Мэрилин МакЭвой вспоминала: "Нас всех поместили в эти закутки с занавесками, но никто не хотел оставаться в них. Все бегали в проходах и прыгали в чужие кабинки. У людей было ужасно много энергии. Некоторые гоняли в инвалидных колясках по коридорам. Ну, вы понимаете, все были чертовски обдолбанными!"
А вот Джеймс Кэмерон чуть не лишился глаза: его ударили в лицо ручкой, но так как он был тоже под действием вещества, то мог только смеяться, размазывая по лицу кровь: "Люди стонали и ревели, причитали, падали на столы и каталки. Оператор-постановщик Калеб Дешанель вёл съемочную группу по коридору, стуча в африканский барабан. Такое просто невозможно выдумать" - рассказывал режиссёр.
Но ему более-менее повезло, он быстро сообразил, что что-то не так и понёсся в туалет, чтобы вызывать у себя рвоту. Джеймс был уверен, что всё дело в моллюсках и паралитическом нейротоксине, который может в них содержаться.
В результате этого инцидента, несколько человек провели в больнице несколько дней. Некоторые участники съемок заявили, что им пришлось пропустить несколько дней работы, чтобы отойти от последствий галлюциногенного обеда.
Было проведено расследование. Предполагается, что кто-то добавил фенциклидин в крем-суп, чтобы разыграть членов съёмочной группы. Разумеется, подозрение пало на официантов и поваров кейтеринга и компания по поставке киноеды репутационно пострадала. Однако, никто не был обвинен или арестован, так как полиция не смогла ничего доказать и в 1999 году дело было закрыто. Глава компании, кстати, в ответ обвинял съемочную группу, дескать они захотели повеселиться и устроили себе передозировку веществ.
Кэмерон придерживался собственной версии происходящего: "Накануне мы уволили одного работника, потому что он вечно создавал проблемы с поставками еды. Я полагаю, что отравление было задумано этим идиотом, чтобы отомстить официантам, которых мы, конечно же, уволили на следующий день. Так что его план сработал".
После этой ситуации были серьёзно ужесточены правила подачи еды на съёмках. В целом, вся эта история ещё раз напомнила о том, что очень важно следить за тем, что вы пьёте и едите.
Отравление стольких людей широко обсуждалось в СМИ и привело к многочисленным дебатам о безопасности на рабочем месте.
Paramount Pictures была вынуждена выплатить многомиллионную компенсацию всем, кто пострадал от отравления, включая съёмочную группу, актёров и персонал больницы. Кроме того, компания теперь строго следит за качеством провизии на съёмочных площадках.
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