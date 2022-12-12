С корабля на бал: Виктор Бут вступил в ЛДПР

Виктор Бут был рад вступлению в ряды политической партии, поблагодарив «председателя ЛДПР Леонида Слуцкого и основателя партии Владимира Жириновского за помощь в вызволении из заточения в США», — передает пресс-служба партии.



Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий прокомментировал так прокомментировал вступление Виктора Бута в партию:



«Он — мужественный и сильный духом человек. Партия всегда защищала русских, права соотечественников, попавших в тяжелую ситуацию за рубежом. Какие функции — вопрос дальнейшего будущего. Уверен, Виктор Анатольевич займет самое достойное место в наших рядах».