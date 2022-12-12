С корабля на бал: Виктор Бут вступил в ЛДПР

Глава партии заявил, что Бут стал «символом борьбы за духовные и нравственные устои России».
Глава ЛДПР Леонид Слуцкий вручил партийный билет вернувшемуся из американской тюрьмы Виктору Буту. Произошло это на сегодняшнем слёте партии, посвященному 33-летию со дня образования политической организации.
Источник:
Виктор Бут был рад вступлению в ряды политической партии, поблагодарив «председателя ЛДПР Леонида Слуцкого и основателя партии Владимира Жириновского за помощь в вызволении из заточения в США», — передает пресс-служба партии.
Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий прокомментировал так прокомментировал вступление Виктора Бута в партию:
«Он — мужественный и сильный духом человек. Партия всегда защищала русских, права соотечественников, попавших в тяжелую ситуацию за рубежом. Какие функции — вопрос дальнейшего будущего. Уверен, Виктор Анатольевич займет самое достойное место в наших рядах».
Вернувшийся по обмену из американской тюрьмы Виктор Бут продолжает стремительное вхождение в российскую политику. На днях он заявил о поддержке спецоперации, заявив, что хотел бы принять в ней участие, но не обладает нужными навыками, а сегодня уже вступил в ЛДПР.
Бут стал «символом борьбы за духовные и нравственные устои России», сказал на вручении ему партбилета председатель ЛДПР Слуцкий.
Источник:
- "Будем что-то решать": после того, как депутата искусали бродячие собаки, он вызвал службу отлова и задумался о новом законе
- В храме Христа Спасителя проходит церемония отпевания Владимира Жириновского
- Психиатрическая бригада приехала за депутатом во время заседания
- "Ты чё борзеешь?": за требование показать пропуск депутат обложил охранника трёхэтажным матом
- "Надавать по щщам - и обратно в могилы": депутата из Новосибирска проверят за твит о погибших солдатах
А ЛДПР что сделала для его освобождения?
------------------------
Что они в ЛДПР курят?