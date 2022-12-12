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С корабля на бал: Виктор Бут вступил в ЛДПР

С корабля на бал: Виктор Бут вступил в ЛДПР

Автор:
12 декабря 2022 11:39
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Слуцкий   видео   виктор бут   депутат   лдпр   партийный билет   
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Глава партии заявил, что Бут стал «символом борьбы за духовные и нравственные устои России».

Глава ЛДПР Леонид Слуцкий вручил партийный билет вернувшемуся из американской тюрьмы Виктору Буту. Произошло это на сегодняшнем слёте партии, посвященному 33-летию со дня образования политической организации.

Виктор Бут был рад вступлению в ряды политической партии, поблагодарив «председателя ЛДПР Леонида Слуцкого и основателя партии Владимира Жириновского за помощь в вызволении из заточения в США», — передает пресс-служба партии.

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий прокомментировал так прокомментировал вступление Виктора Бута в партию:


«Он — мужественный и сильный духом человек. Партия всегда защищала русских, права соотечественников, попавших в тяжелую ситуацию за рубежом. Какие функции — вопрос дальнейшего будущего. Уверен, Виктор Анатольевич займет самое достойное место в наших рядах».

Вернувшийся по обмену из американской тюрьмы Виктор Бут продолжает стремительное вхождение в российскую политику. На днях он заявил о поддержке спецоперации, заявив, что хотел бы принять в ней участие, но не обладает нужными навыками, а сегодня уже вступил в ЛДПР.


Бут стал «символом борьбы за духовные и нравственные устои России», сказал на вручении ему партбилета председатель ЛДПР Слуцкий.

Источник:

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Метки: Слуцкий   видео   виктор бут   депутат   лдпр   партийный билет   
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22  комментария
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1k
Fiverknot 49 минут назад
Слуцкий примазывается. Не, без Жирика они в Госдуму вряд ли пройдут снова.
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13
Whynotthisaccount 10 секунд назад
Блин, а проститутку Бутину почему в едерасты записали, а не вот к этим вот. Была бы своя команда супергероев: Бутина, Бут и Луговой.
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59k
Morderator.ru Полминуты назад
То есть он теперь герой?...
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3k
Leonid 58 секунд назад
Статью пятиклассник писал? хоть бы прочитал сам перед тем как выкладывать, сумбур какой-то ...

А ЛДПР что сделала для его освобождения?
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−4
боивой бурят 4 минуты назад
он НАШ!!!! гусский!!!!! пгавославный!!!!
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1k
Nick Z 4 минуты назад
К выборам Президента готовится
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−2
lxfhhk 5 минут назад
ПИ ДЕРЫ !
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3k
Nigilist 7 минут назад
И ты, Бут?!
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8k
Влад 8 минут назад
а не завербовали ли Бута пиндосы?
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121
dm.star2011 15 минут назад
без жирика эту партию уже ничто не спасёт. хотя кремль может нарисовать им какой то процент и сохранить как "альтернативу" поддакивающую едру.
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10k
MakDag 17 минут назад
Бут еще пожалеет, что влез в эту клоаку. ЛДПР с Жириновским и без - две большие разницы.
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26k
albedo 23 минуты назад
Бут «символом борьбы за духовные и нравственные устои России»,
------------------------
Что они в ЛДПР курят?
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46k
Элек Мек Полчаса назад
Значит скоро депутатом будет.
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4k
Феликс Дзержинский Полчаса назад
У слуцкого, в голове место мозга находится маргарин.
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17k
Топпер Харли Полчаса назад
Да...Владимир Вольфович, один ты был правильным.
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6k
workmen77 49 минут назад
"Партия всегда защищала русских, права соотечественников, попавших в тяжелую ситуацию за рубежом" - что то я не припомню, когда ЛДПР на деле защищала русских в Таджикистане или Туркменистане.
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26k
Киры4 51 минуту назад
Очередная показуха. "Слёт" мух на большую кучу.
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17k
Топпер Харли 54 минуты назад
Пригожин уже лайк поставил?!
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