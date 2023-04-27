Остров, на котором нельзя ничего строить, выставили на продажу

Площадь острова составляет около 100 тысяч кв. м. На Барлокко нет каких-либо построек, в том числе домов, и водоснабжения. На острове есть лишь галечный пляж и пруд, в который собирается дождевая вода. Добраться до острова довольно непросто. Для этого необходимо приехать в город Гейтхаус-оф-Флит (два часа езды от Глазго), а оттуда преодолеть примерно 10 км на лодке. Во время отлива на остров можно попасть на тракторе или пешком.