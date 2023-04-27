Остров, на котором нельзя ничего строить, выставили на продажу

На острове, который в XIX и XX вв. притягивал художников, нет и никогда не будет какой-либо инфраструктуры.
В Шотландии выставили на продажу за $186 тысяч (более 15 млн рублей) необитаемый остров Барлокко.
Площадь острова составляет около 100 тысяч кв. м. На Барлокко нет каких-либо построек, в том числе домов, и водоснабжения. На острове есть лишь галечный пляж и пруд, в который собирается дождевая вода. Добраться до острова довольно непросто. Для этого необходимо приехать в город Гейтхаус-оф-Флит (два часа езды от Глазго), а оттуда преодолеть примерно 10 км на лодке. Во время отлива на остров можно попасть на тракторе или пешком.
Будущий владелец также не сможет что-либо построить на острове и обзавестись привычными удобствами, так как Барлокко находится на территории «участка особого научного интереса», то есть шотландские власти считают его примечательным своей флорой, фауной или рельефом. На острове также очень красивые пейзажи, ради которых в XIX и XX веках туда нередко приезжали художники.
Покупкой острова могут заинтересоваться люди, которые хотят «восстановить свою связь с природой», отмечает газета. При этом у Барлокко уже есть около 50 потенциальных покупателей — из Великобритании, Италии, Германии, Норвегии и США.
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