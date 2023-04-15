21 вендинговый аппарат с очень неожиданным содержимым

Этот бизнес годами совершенствовался и кажется, что ничего нового в нем появиться не может, но энтузиасты изобретают какой-то сумасшедший дизайн или начинают продавать через них какие-то совершенно невообразимые товары, а не просто шоколадки и растворимый кофе.

1. Гигиена (бесплатная)

В некоторых учебных заведениях устанавливают аппараты, которые бесплатно выдают средства гигиены. Не у всех подростков есть на них средства, а кто-то может стесняться.

Более того, на выбор предоставляется сразу два варианта.