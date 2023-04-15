21 вендинговый аппарат с очень неожиданным содержимым

Этот вид торговли пока никак не может нормально прижиться в нашей стране. Автоматы давно уже устанавливают, но далеко не в таких масштабах, как это происходит по всему миру. Сама идея потрясающая. Зарплаты у него нет, работает круглосуточно, а покупателю может приобретать тут товары, которые постеснялся бы приобретать у живого человека.
Этот бизнес годами совершенствовался и кажется, что ничего нового в нем появиться не может, но энтузиасты изобретают какой-то сумасшедший дизайн или начинают продавать через них какие-то совершенно невообразимые товары, а не просто шоколадки и растворимый кофе.
1. Гигиена (бесплатная)
В некоторых учебных заведениях устанавливают аппараты, которые бесплатно выдают средства гигиены. Не у всех подростков есть на них средства, а кто-то может стесняться.
Более того, на выбор предоставляется сразу два варианта.
2. Вода
В спортивном зале продают бутылки с водой, но довольно необычным образом. Клиент может выбрать подходящую ему температуру.
3. Все для вязания
Бабушкина мечта. Чтоб в любое время дня и ночи можно было что-то повязать. Для экстренного вязания, так сказать.
4. Корм для животных (бесплатный)
Не совсем бесплатный, честно говоря. Система замечательная – надо сдать пластиковую бутылку, и внизу аппарата выпадет корм.
Сразу два полезных дела. Можно избавиться от мусора и накормить братьев меньших.
5. Аптечный вендинг
Работает в часы, когда сама аптека закрыта. Продается несколько наиболее востребованных лекарств.
6. Лего
Чтоб можно было моментально отвлечь ребенка.
7. Книги
Аппарат по продаже книг. Уверен, что есть много мест, где будет весьма популярен.
Установить в каком-нибудь российском бюрократическом заведении и окупиться в первый месяц. Там в некоторых местах за время ожидания можно и не одну книгу прочитать.
8. Хлеб
Два очень похожих аппарата, нацеленных на совершенно разные аудитории. Первый установлен в гипермаркете и обрабатывает большой трафик.
А второй – это частная пекарня, которая после закрытия размещает в нем нераспроданные булки по скидке. У желающих есть весь вечер и ночь.
9. Мясо
А вот машины по продаже мяса, устроенные по такому же принципу.
После закрытия лавки хозяин оставляет свежий товар в них. Более того, клиент понимает, что тут может найти нужный товар круглосуточно. Удобно.
10. Рассказы
Да, вот такое необычное устройство по продаже небольших рассказов.
11. Кактусы
Если вдруг ночью вы почувствовали радиацию от монитора, то спасение есть. На самом деле, в аппарате выглядят они довольно симпатично, и прохожие могут задуматься о приобретении, даже если минуту назад не хотели.
12. Торт
Кусочки торта – этот аппарат будет просто испытанием для силы воли всех женщин, которые на него наткнутся.
13. Защита от солнца (бесплатная)
С SPF 50 установлен на общественном пляже.
А с SPF 30 в офисе. Мелочь, а сотрудники оценят.
14. Тренировка
Установлен аппарат в аэропорту. Видимо, для скучающих в ожидании рейса. Это тренажер, обучающий делать сердечно-легочную реанимацию. Сколько же людей щупали некоторые части этого тренажера просто для прикола.
15. Цветы
В последний момент вспомнил про очередную очень важную дату? Поехал ночью на свидание? Киоск с букетами – выход из ситуации.
16. Посылки
Действительно, почему такие не ставят везде. Вечером заехал и взял конверт или посылку. Упаковал и утром отправил. Необязательно все это делать в один заход.
17. Картошка
В Чехии есть вот такой автомат по продаже весовой картошки. Кидаешь несколько монет, и тебе вываливается свежий картофан. Оригинально.
18. Фонари
На кладбище установлен аппарат по продаже могильных фонарей и свечек. Не показывайте фото РПЦ.
19. Мед
Вот такой вендинг на доверии. Открываешь, берешь, переводишь деньги хозяину. Не везде такой бизнес пойдет.
20. Тест ВИЧ (бесплатно)
В университете установлен аппарат с бесплатными тестами на ВИЧ. Конечно, такое лучше выяснять у доктора, а не в торговом автомате.
21. Молоко
А вот такое я много раз видел в РФ. Только, к сожалению, системы продажи молока через такие устройства были не очень востребованы, но сама идея интересная.
Источник:
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