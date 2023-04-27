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"Вот тебе, бездушная скотина!": китаянка устала от тупого робота в поликлинике и разбила его палкой

"Вот тебе, бездушная скотина!": китаянка устала от тупого робота в поликлинике и разбила его палкой

Автор:
27 апреля 2023 08:03
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Китай   видео   клиника   разбила палкой   робот   робот vs человек   робот-помощник   
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Роботов активно используют по всему миру, и Китай - не исключение. Электронный помощник не устаёт, не уходит в декрет и не повышает голос на чересчур непонятливых клиентов. Правда, последние не всегда в восторге от бездушных машин.

Душераздирающую сцену недопонимания сняла камера в медицинском центре при университете Сюйчжоу. Пожилая китаянка атаковала робота на ресепшене. Набросившись на него с палкой, дама принялась колотить по машине, выкрикивая ругательства и проклятья.


Сложно сказать, чем не угодил робот китаянке. Возможно, недопонял её запроса или не записал к нужному врачу. В китайских соцсетях, где завирусился этот ролик, предположили, что у женщины не в порядке психическое здоровье. Дескать, чем еще объяснить недовольство техникой?

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Метки: Китай   видео   клиника   разбила палкой   робот   робот vs человек   робот-помощник   
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10  комментариев
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6k
sedoisever 2 часа назад
Сара Коннор по версии Алиэкспресса.
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5k
мемфрид Полчаса назад
Крепкую хреновину сделали китайцы
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110
sky writer 58 минут назад
SkyNet не одобряет
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2k
Lena Час назад
На Дзене есть канал Shankanaka, там китаянка на русском языке доходчиво и интересно рассказывает про Китай и его жителей. Так вот, есть у нее видео как раз про китайскую медицину. Суть в том, что правительство очень сильно поддерживает нетрадиционную медицину в Китае, а вот чтоб попасть на прием к дипломированному врачу или узкому специалисту в настоящую поликлинику, нужно пройти "три круга ада" и не факт что получится. Смертность от короны в Китае была очень высокой, как раз из-за того, что все могли лечится только заспиртованными скорпионами, сухими лягушками и т.д. В больницу попадали уже те, кто умирал.
Думаю, тут как раз тот случай - робот не помог попасть на прием, и хрен ты че ему докажешь. Вот нервы и сдали.
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866
Polotenchick Час назад
Ссылка www.youtube.com
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1k
Остап_Бендер_Задунайский Час назад

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228
Maikl 2 часа назад
На видео - самоотверженная работа тестировщика, над юзабилити девайса )))))
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26k
Егор 2 часа назад
Коварство производителей таких устройств состоит как раз в том, что они пытаются сделать роботов максимально похожими на человека, а после членовредительства (вызванного, собственно, их некачественной работой) вспоминают, что "это же машина" и будьте любезны компенсировать ущерб.
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7k
newegg 2 часа назад

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16k
Голос Вселенной 2 часа назад
Я читал, что в Китае роботы по умолчанию владеют Кунг-Фу... Зашивают навык на заводе...
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