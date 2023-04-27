"Вот тебе, бездушная скотина!": китаянка устала от тупого робота в поликлинике и разбила его палкой

Роботов активно используют по всему миру, и Китай - не исключение. Электронный помощник не устаёт, не уходит в декрет и не повышает голос на чересчур непонятливых клиентов. Правда, последние не всегда в восторге от бездушных машин.
Душераздирающую сцену недопонимания сняла камера в медицинском центре при университете Сюйчжоу. Пожилая китаянка атаковала робота на ресепшене. Набросившись на него с палкой, дама принялась колотить по машине, выкрикивая ругательства и проклятья.
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Сложно сказать, чем не угодил робот китаянке. Возможно, недопонял её запроса или не записал к нужному врачу. В китайских соцсетях, где завирусился этот ролик, предположили, что у женщины не в порядке психическое здоровье. Дескать, чем еще объяснить недовольство техникой?
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Думаю, тут как раз тот случай - робот не помог попасть на прием, и хрен ты че ему докажешь. Вот нервы и сдали.