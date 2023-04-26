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В Японии нашли ритуальную маску, которой 1800 лет

В Японии нашли ритуальную маску, которой 1800 лет

Автор:
26 апреля 2023 17:07
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Япония   археологическая находка   археология   деревянная маска   древняя япония   история   находка   ритуалы   
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Археологи обнаружили деревянную маску начала III века в руинах Ниси-Ивата в префектуре Осака, Япония. По мнению исследователей, такие маски могли использоваться в церемониальных ритуалах во время важных сельскохозяйственных праздников около 1800 лет назад, в эпоху Яёй.

Об открытии сообщил Центр культурного наследия Осаки 24 апреля.


До сего момента было найдено лишь две деревянные маски этого периода. Маска вырезана из кедра, имеет размеры около 30 см в высоту и 18 см в ширину, в ней проделаны отверстия для глаз и рта, а также небольшие дырочки по бокам — видимо, для завязок.


Предмет был найден в паводковых отложениях на глубине 2,9 метра рядом с обломком деревянного ведра для воды и обгоревшим деревянным инструментом, похожим на мотыгу. Специалисты полагают, что эти три предмета вполне могли быть представлены на сельскохозяйственных фестивалях.

В эпоху Яёй (по археологической периодизации истории стран Запада эта эпоха соответствует бронзовому и железному векам) японцы уже перешли к оседлому земледельческому обществу и использовали методы ведения сельского хозяйства, привезенные из Кореи в регионе Кюсю.


По словам Каору Терасавы, директора Исследовательского центра Макимукугаку города Сакураи в префектуре Нара, маска, вероятно, были исключительно праздничным ритуальным атрибутом, поскольку она слишком тяжелая для ношения.


«Я считаю, что маска представляла собой «дух головы», который, как считалось, был богом в форме человека и олицетворял власть Окими», — добавил Каору Терасава.


Окими — это титул правителя королевства Ямато, политического альянса могущественных семей, правивших с III по VII век в районе современной префектуры Нара.


Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Япония   археологическая находка   археология   деревянная маска   древняя япония   история   находка   ритуалы   
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7  комментариев
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28k
Юрий 2 часа назад
Только бы никто не примерил!
Хватит уже опытов.
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1k
Николай 37 минут назад
Красота какая))))
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1k
Алексей 50 минут назад
В Японии нашли ритуальную маску, которой 1800 летПосмотреть
В Японии нашли ритуальную маску, которой 1800 лет
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5k
Кистень 57 минут назад
Это же вылитый протоукроп!
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27k
Serg2001 2 часа назад
Этот знаменитый японский сельскохозяйственный фестиваль "Japan agricultural expo- 223"...)
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8k
Борис Карабанов 2 часа назад
Копия - моя любимая разделочная доска с которой трудно расстаться!
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