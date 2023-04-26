В Японии нашли ритуальную маску, которой 1800 лет

Об открытии сообщил Центр культурного наследия Осаки 24 апреля.

До сего момента было найдено лишь две деревянные маски этого периода. Маска вырезана из кедра, имеет размеры около 30 см в высоту и 18 см в ширину, в ней проделаны отверстия для глаз и рта, а также небольшие дырочки по бокам — видимо, для завязок.

Предмет был найден в паводковых отложениях на глубине 2,9 метра рядом с обломком деревянного ведра для воды и обгоревшим деревянным инструментом, похожим на мотыгу. Специалисты полагают, что эти три предмета вполне могли быть представлены на сельскохозяйственных фестивалях.