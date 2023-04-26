В Омске наркоман толкнул женщину под колёса маршрутки

Только благодаря реакции водителя женщина осталась жива.
Ранее судимый одноглазый наркоман толкнул незнакомую женщину под автомобиль, а затем выдавил себе второй глаз. К сожалению, это не описание сцены из дешёвого трешевого фильма, а реальный инцидент, случившийся в Омске.
По данным Следственного комитета, 23 апреля около шести вечера на остановке "улица Магистральная" 35-летний мужчина, находившийся под действием наркотиков, без всякой причины толкнул женщину под колёса подъезжающей "Газели". Только благодаря реакции водителя, который успел затормозить, потерпевшая не угодила под машину.
Тем не менее без травм не обошлось — 47-летняя медсестра стукнулась головой о кузов автомобиля и получила сотрясение мозга. Неадекватный злоумышленник с места происшествия сразу сбежал, а кинувшиеся за ним очевидцы, к сожалению, догнать его не смогли.
Источник:
Несмотря на то, что гражданское задержание не состоялось, сотрудники МВД преступника быстро опознали по видео и нашли по адресу проживания. В момент задержания тот умудрился выдавить пальцем свой единственный глаз (первый глаз он выколол в 2020 году, находясь в колонии за наркотики).
Против омского безумца-членовредителя возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. «и» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство из хулиганских побуждений). Преступнику грозит от 8 до 20 лет лишения свободы.
Источник:
- GTA по-русски: во время оформления протокола ДТП омич угнал патрульное авто и устроил гонки с полицией
- Омич разгромил секс-шоп, чтобы похитить игрушки, но устал и уснул на крыльце
- В Омске горит торговый центр "Триумф"
- Теряя тапки: с территории СИЗО в Омске сбежал мужчина и попал на камеры видеорегистратора
- В Омске педофил "спрятался" от правосудия на дереве
Он же даже работать не сможет.
Усыпить.