В Омске наркоман толкнул женщину под колёса маршрутки

Ранее судимый одноглазый наркоман толкнул незнакомую женщину под автомобиль, а затем выдавил себе второй глаз. К сожалению, это не описание сцены из дешёвого трешевого фильма, а реальный инцидент, случившийся в Омске.



По данным Следственного комитета, 23 апреля около шести вечера на остановке "улица Магистральная" 35-летний мужчина, находившийся под действием наркотиков, без всякой причины толкнул женщину под колёса подъезжающей "Газели". Только благодаря реакции водителя, который успел затормозить, потерпевшая не угодила под машину.



Тем не менее без травм не обошлось — 47-летняя медсестра стукнулась головой о кузов автомобиля и получила сотрясение мозга. Неадекватный злоумышленник с места происшествия сразу сбежал, а кинувшиеся за ним очевидцы, к сожалению, догнать его не смогли.