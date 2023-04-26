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В Омске наркоман толкнул женщину под колёса маршрутки

В Омске наркоман толкнул женщину под колёса маршрутки

Автор:
26 апреля 2023 12:00
Сообщество : Криминал
Метки: СК   видео   микроавтобус   наркоман   неадекватность   омск   покушение на убийство   
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Только благодаря реакции водителя женщина осталась жива.

Ранее судимый одноглазый наркоман толкнул незнакомую женщину под автомобиль, а затем выдавил себе второй глаз. К сожалению, это не описание сцены из дешёвого трешевого фильма, а реальный инцидент, случившийся в Омске.

По данным Следственного комитета, 23 апреля около шести вечера на остановке "улица Магистральная" 35-летний мужчина, находившийся под действием наркотиков, без всякой причины толкнул женщину под колёса подъезжающей "Газели". Только благодаря реакции водителя, который успел затормозить, потерпевшая не угодила под машину.

Тем не менее без травм не обошлось — 47-летняя медсестра стукнулась головой о кузов автомобиля и получила сотрясение мозга. Неадекватный злоумышленник с места происшествия сразу сбежал, а кинувшиеся за ним очевидцы, к сожалению, догнать его не смогли.

Несмотря на то, что гражданское задержание не состоялось, сотрудники МВД преступника быстро опознали по видео и нашли по адресу проживания. В момент задержания тот умудрился выдавить пальцем свой единственный глаз (первый глаз он выколол в 2020 году, находясь в колонии за наркотики).

Против омского безумца-членовредителя возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. «и» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство из хулиганских побуждений). Преступнику грозит от 8 до 20 лет лишения свободы.

Источник:

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Метки: СК   видео   микроавтобус   наркоман   неадекватность   омск   покушение на убийство   
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9  комментариев
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22k
ЦСКА 53 минуты назад
Триндец! Сколько же ублюдков среди нас! Абсолютно серьезно: Не стойте у края платформы-это опасно....
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64
Бобр 3 минуты назад
Жесть!
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22k
BiZ 14 минут назад
как он дожил до сегодня? больной ублюдок какой-то..
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1k
SmartCat101 14 минут назад
такого даже на органы не распустишь
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1k
saturn 16 минут назад
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46k
turyst Полчаса назад
И кому он там слепой нужен?
Он же даже работать не сможет.
Усыпить.
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23k
homerchik Полчаса назад
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9k
МихА 37 минут назад
Усыпить суку, сжечь, прах смыть в унитаз
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1k
Антон 40 минут назад
Вот упоротый УЁ*бок!
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