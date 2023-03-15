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Гинекология юмора: всё то, что вы не хотели знать

Гинекология юмора: всё то, что вы не хотели знать

Автор:
15 марта 2023 20:39
Сообщество : Юмор
Метки: Прикол   Юмор   гинекология   интересное   медицина   подборка   
1983
15
Интересно... Как вообще человек выбирает профессию гинеколога, андролога или проктолога? Видимо, он сидит и думает: "А неплохо бы было остаток жизни копаться в чужих @#$ах". Или это как-то иначе происходит?
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Метки: Прикол   Юмор   гинекология   интересное   медицина   подборка   
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6  комментариев
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15k
ss 10 минут назад
Руки, грудь, плечи, талию... В общем всё то, чего он не видел раньше, на приёме.


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14k
Кот Скрипалей 50 секунд назад
Как говорит один знакомый гинеколог: !кого только не .бут"!
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3k
VPJ Минуту назад
Вспомнились старые анекдоты: "...а Ваша мама знает, чем Вы тут занимаетесь..", "ОООО....доктор...по кольцу возле магазина...можно три раза...пожалуйста..."
и "Да!!!!Всё!!!!Решено!!!! Черный Порш, с красным кожаным салоном."
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6k
hhwost Минуту назад
Выходят из больницы патологоанатом, проктолог и гинеколог.
Патологоанатом: "Живые люди!живые люди!"
Гинеколог и проктолог хором : "И С ЛИЦАМИ!"
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5k
Горожанин 10 минут назад
"Как вообще человек выбирает профессию гинеколога, андролога или проктолога?".

Проще паренной репы. Хотел человек поступить на лечебный факультет мединститута, но баллов не хватило, пришлось учиться на санитарно-гигиеническом факультете - сейчас сидит в Роспотребнадзоре, крыс травит, ковидом рулит. Хотел человек на лечебном факультете после третьего курса пойти на хирургический поток или хотя бы на терапевтический, но много троек в зачетке, не прошел отбор, мест не хватило, пришлось идти на гинекологический поток - стал гинекологом. Стал человек врачом, хотел поступить на бюджет в ординатуру на невропатолога, но конкурс провалил, пришлось пойти без конкурса на проктолога - стал проктологом.

Не человек выбирает профессию - профессия выбирает человека. Философия жизни.
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