Гинекология юмора: всё то, что вы не хотели знать

Причем тут они?

Начать этот год необходимо с техники безопасности

И так сойдет: подборка рукопопных изысков, которые я копил на конец года

Добить последнюю нервную клетку помогут пазлы

Не помыл пол, но зато собрал подборку про швабры

Что вообще происходит? То, что могло случиться только на заправке