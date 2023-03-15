Гинекология юмора: всё то, что вы не хотели знать

1983
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Интересно... Как вообще человек выбирает профессию гинеколога, андролога или проктолога? Видимо, он сидит и думает: "А неплохо бы было остаток жизни копаться в чужих @#$ах". Или это как-то иначе происходит?
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Метки: Прикол Юмор гинекология интересное медицина подборка
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Проще паренной репы. Хотел человек поступить на лечебный факультет мединститута, но баллов не хватило, пришлось учиться на санитарно-гигиеническом факультете - сейчас сидит в Роспотребнадзоре, крыс травит, ковидом рулит. Хотел человек на лечебном факультете после третьего курса пойти на хирургический поток или хотя бы на терапевтический, но много троек в зачетке, не прошел отбор, мест не хватило, пришлось идти на гинекологический поток - стал гинекологом. Стал человек врачом, хотел поступить на бюджет в ординатуру на невропатолога, но конкурс провалил, пришлось пойти без конкурса на проктолога - стал проктологом.
Не человек выбирает профессию - профессия выбирает человека. Философия жизни.