Доказать и обезвредить: как великий учёный преступника изобличил

Уильям Чалонер появился на свет в 1650 году в семье ткача в Йоркшире. Мальчика отдали в ученики к кузнецу, специализирующемуся на изготовлении гвоздей. Профессия нужная, поскольку транспорт был исключительно гужевым, а лошадок надо было постоянно подковывать. А для этого необходимы гвозди.

Однако к моменту завершения обучения был изобретён станок для резки металла, показатели производительности которого в разы повышали результаты труда гвоздарей. Карьеры не случилось. Но ещё в бытность ученичества парень научился неплохо подделывать монеты. Однако в медвежьем углу на этом криминальном ремесле проще попасться.