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&nbsp;Администрация Лондонской галереи решила убрать картину Яна ван Эйка, мерещится им на ней всякое

 Администрация Лондонской галереи решила убрать картину Яна ван Эйка, мерещится им на ней всякое

Автор:
01 апреля 2023 13:39
Сообщество : Искусство
Метки: Путин   Ян ван Эйк   галлерея   двойник   картина   лондон   музей   
2657
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Ну что ж, друзья, приобщимся к искусству. В далёком 1434 году фламандский живописец Ян ван Эйк создал полотно, от которого в последнее время впечатлительным англичанам делается дурно.

 Хотя если быть объективными, то таких полотен несколько. Но пожалуй, самой обсуждаемой стала картина ван Эйка «Портрет четы Арнольфини». Этот шедевр, на минуточку, является сегодня одним из величайших примеров мастерства художников Северного Ренессанса в масляной живописи.

 И ещё один портрет всё того же зажиточного купца из Брюгге, Джованни ди Николао Арнольфини, что и на первой картине, вызывает неоднозначные впечатления лондонских ценителей искусства.


 А все по тому, что человек, изображённый на этих картинах, чем-то похож на российского президента. И, судя по всему, в реинкарнацию на Западе верят даже в руководстве Лондонской галереи, раз там было принято решение убрать картины в запасник.


Наши же ценители прекрасного уже порекомендовали бесплатно передать полотна в Российский Эрмитаж.

Мы же посоветовали бы подарить Эрмитажу полотно Генри Реберна, под названием «Преподобный Роберт Уокер, катающийся на коньках на озере Даддингстон», датированное 1795 годом. Ну а что, тоже похож на Путина в профиль.

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Метки: Путин   Ян ван Эйк   галлерея   двойник   картина   лондон   музей   
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21  комментарий
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2k
Руслан Час назад
Охота на ведьм в самом разгаре. И вот ЭТО и есть просвещенная и высокообразованная Европа?
Мракобесы
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329
СергейБернатович 2 минуты назад
убогие
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10k
GRuslan 9 минут назад
А я уж подумал что их возмутила беременная женщина и рядом с женщиной мужчина, а педиков и трансов нет. А тут оказывается причина позаковырестее)))
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1k
K_II_T 15 минут назад
Живописцы так себе.
Но давайте больше не устраивать километровые давки на
Сальвадора Дали.

Хотят привезти - пусть везут.
Отдавать не обязательно.
В России не плохой спрос на искусство.
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31k
Ashabad 17 минут назад
"Иконоборцы" хреновы.
Мир скатывается в новое Средневековье и тёмные века.
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477
сергей ремизов 21 минуту назад
Не, Путин намного симпатичнее. Похоже конечен, но всё равно ,не.
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3k
VPJ Час назад
https://yandex.ru/video/preview/10223894335095083857https://yandex.ru/video/preview/10223894335095083857
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5k
Frank Borman Час назад
Путин с беременной бабой - это шок и ужас. Нормально, там должен быть беременный Путин с бабой-лесби.
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3k
VPJ Час назад
Ссылка www.youtube.com
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198
shturmina-katerina Час назад
Ха-ха-ха...
первый апрель - никому не верь.

P.S. но если все же это не прикол, то мне искренне жаль этот дивный мир
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19k
Виталий Касандров Час назад
Если видишь на картине
(Хоть не пил ты ни раза)
Россиянам всем родные
И знакомые глаза,
На любой портретной роже
Всё один лишь человек,
Все на Путина похожи,
Знай, конечно же Ван Эйк!
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11k
Shtoppi Час назад
ну, то что им там мерещится всякое - так это называется параноидная шизофрения. для жителей той части света это вполне распространенное психическое отклонение, связанное, скорее всего, с гос. пропагандой направленной на запугивание своих граждан несуществующими угрозами с востока, а так же демонизацией и расчеловечиванием всех кто не является приверженцем их образа жизни.
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10k
Ф Ив Час назад
Ну а что, правда, пусть передают картины в российские музеи.
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