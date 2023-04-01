 Администрация Лондонской галереи решила убрать картину Яна ван Эйка, мерещится им на ней всякое

Ну что ж, друзья, приобщимся к искусству. В далёком 1434 году фламандский живописец Ян ван Эйк создал полотно, от которого в последнее время впечатлительным англичанам делается дурно.
Хотя если быть объективными, то таких полотен несколько. Но пожалуй, самой обсуждаемой стала картина ван Эйка «Портрет четы Арнольфини». Этот шедевр, на минуточку, является сегодня одним из величайших примеров мастерства художников Северного Ренессанса в масляной живописи.
И ещё один портрет всё того же зажиточного купца из Брюгге, Джованни ди Николао Арнольфини, что и на первой картине, вызывает неоднозначные впечатления лондонских ценителей искусства.
А все по тому, что человек, изображённый на этих картинах, чем-то похож на российского президента. И, судя по всему, в реинкарнацию на Западе верят даже в руководстве Лондонской галереи, раз там было принято решение убрать картины в запасник.
Наши же ценители прекрасного уже порекомендовали бесплатно передать полотна в Российский Эрмитаж.
Мы же посоветовали бы подарить Эрмитажу полотно Генри Реберна, под названием «Преподобный Роберт Уокер, катающийся на коньках на озере Даддингстон», датированное 1795 годом. Ну а что, тоже похож на Путина в профиль.
Источник:
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Но давайте больше не устраивать километровые давки на
Сальвадора Дали.
Хотят привезти - пусть везут.
Отдавать не обязательно.
В России не плохой спрос на искусство.
Мир скатывается в новое Средневековье и тёмные века.
первый апрель - никому не верь.
P.S. но если все же это не прикол, то мне искренне жаль этот дивный мир
(Хоть не пил ты ни раза)
Россиянам всем родные
И знакомые глаза,
На любой портретной роже
Всё один лишь человек,
Все на Путина похожи,
Знай, конечно же Ван Эйк!