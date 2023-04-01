 Администрация Лондонской галереи решила убрать картину Яна ван Эйка, мерещится им на ней всякое

А все по тому, что человек, изображённый на этих картинах, чем-то похож на российского президента. И, судя по всему, в реинкарнацию на Западе верят даже в руководстве Лондонской галереи, раз там было принято решение убрать картины в запасник.





Наши же ценители прекрасного уже порекомендовали бесплатно передать полотна в Российский Эрмитаж.