В вологодском УФСИН ищут кадры для уголовно-исполнительного производства с помощью мистики

В отделе кадров вологодского УФСИН не сидят сложа руки, а дело делают. Буквально на днях в прокат на большие экраны вологодских телевизоров вышел видеоролик в стиле сериала про "ясновидящую бабу Нину" с обещаниями соцгарантий и карьерного роста. Теперь точно найдут.
Сюжет видеоролика незамысловат и повествует о мужчине, который решил стать "успешным и счастливым", а для этого отправился за подмогой к "ясновидящей слепой бабе Нине".
Бабуля не очень преклонного возраста, дело свое знала и посоветовала идти не на завод, потому что "работать на заводе - плохая примета", а устроиться во ФСИН: "Форму ФСИН с утра будешь надевать, счастье тебе будет, пенсия через 15 лет, отпуск 60 дней, социальные гарантии, успех, карьерный рост".
После чего следует хэппи-энд с неуклюже подпрыгивающим в коридоре кадровой службы УФСИН новым сотрудником, облаченным в новую экипировку.
"Ролик подготовлен кадровыми подразделениями, рассчитан на молодых людей в возрасте от 18 до 40 лет, отслуживших в Вооруженных Силах РФ, имеющих образование не ниже среднего, годных по состоянию здоровья выполнять служебные обязанности", - пояснили РИА Новости в УФСИН по региону.
Также в пресс-службе управления пояснили, что в службе периодически снимают такие "креативные" видео для привлечения кандидатов на службу и сообщили, что все обещанные в рекламе социальные льготы и гарантии новым сотрудникам будут предоставлены.
В частности, льготная пенсия, отпуск от 40 календарных дней и компенсация оплаты проезда в отпуск по территории России, санаторно-курортное лечение в ведомственных санаториях и бесплатное медицинское обслуживание.
И нечего привередничать насчет сюжета и игры актёров...
Источник:
- «Вступай в ряды воинов России»: в ЧВК «Вагнер» выпустили рекламный ролик для американцев
- Кореец играет известные песни на калькуляторах
- "Принимают ванну и порицают ЛГБТ": в Европе завирусился ролик "16 причин не переезжать в Россию"
- Билборды как отдельный вид креатива
- Уилл Смит разозлил украинских подписчиков роликом с русской музыкой
--------------
видимо совсем тухлы дела их, раз не идет никто в вертухаи.
Сегодня та же фигня? Не хотят идти в "охранку" ?
Ну, так не сажайте "политических".
Это у людей на уровне инстинкта. Особенно в России.