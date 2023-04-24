В вологодском УФСИН ищут кадры для уголовно-исполнительного производства с помощью мистики

Сюжет видеоролика незамысловат и повествует о мужчине, который решил стать "успешным и счастливым", а для этого отправился за подмогой к "ясновидящей слепой бабе Нине".

Бабуля не очень преклонного возраста, дело свое знала и посоветовала идти не на завод, потому что "работать на заводе - плохая примета", а устроиться во ФСИН: "Форму ФСИН с утра будешь надевать, счастье тебе будет, пенсия через 15 лет, отпуск 60 дней, социальные гарантии, успех, карьерный рост".

После чего следует хэппи-энд с неуклюже подпрыгивающим в коридоре кадровой службы УФСИН новым сотрудником, облаченным в новую экипировку.