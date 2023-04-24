FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Жить в России 7172 поста • 1005 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Жить в России
В вологодском УФСИН ищут кадры для уголовно-исполнительного производства с помощью мистики

В вологодском УФСИН ищут кадры для уголовно-исполнительного производства с помощью мистики

Автор:
24 апреля 2023 22:32
Сообщество : Жить в России
Метки: Кадры   видео   вологда   креатив   ролик   уфсин   
633
2
1

В отделе кадров вологодского УФСИН не сидят сложа руки, а дело делают. Буквально на днях в прокат на большие экраны вологодских телевизоров вышел видеоролик в стиле сериала про "ясновидящую бабу Нину" с обещаниями соцгарантий и карьерного роста. Теперь точно найдут.

Сюжет видеоролика незамысловат и повествует о мужчине, который решил стать "успешным и счастливым", а для этого отправился за подмогой к "ясновидящей слепой бабе Нине".

Бабуля не очень преклонного возраста, дело свое знала и посоветовала идти не на завод, потому что "работать на заводе - плохая примета", а устроиться во ФСИН: "Форму ФСИН с утра будешь надевать, счастье тебе будет, пенсия через 15 лет, отпуск 60 дней, социальные гарантии, успех, карьерный рост".

После чего следует хэппи-энд с неуклюже подпрыгивающим в коридоре кадровой службы УФСИН новым сотрудником, облаченным в новую экипировку.

"Ролик подготовлен кадровыми подразделениями, рассчитан на молодых людей в возрасте от 18 до 40 лет, отслуживших в Вооруженных Силах РФ, имеющих образование не ниже среднего, годных по состоянию здоровья выполнять служебные обязанности", - пояснили РИА Новости в УФСИН по региону.

Также в пресс-службе управления пояснили, что в службе периодически снимают такие "креативные" видео для привлечения кандидатов на службу и сообщили, что все обещанные в рекламе социальные льготы и гарантии новым сотрудникам будут предоставлены.

В частности, льготная пенсия, отпуск от 40 календарных дней и компенсация оплаты проезда в отпуск по территории России, санаторно-курортное лечение в ведомственных санаториях и бесплатное медицинское обслуживание.

И нечего привередничать насчет сюжета и игры актёров...

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Жить в России"
Метки: Кадры   видео   вологда   креатив   ролик   уфсин   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
5  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
37k
Александр Полчаса назад
Зачем нам какието рабочие на заводах - вот охранять зк это да, важное дело...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Феликс Дзержинский 8 минут назад
Работаешь на заводе, работай до гробовой доски и никакой тебе пенсии через пятнадцать лет, бесплатная медицина-забудь, отпуск в две недели, а не от сорока календарных дней, компенсация проезда-}{уй тебе, ходи пешком,санаторно-курортное лечение, лечись в грязьевой луже. Так и живём, Ваньке за атаку }{уй в сраку, а Маньке за п@зду красную звезду.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12k
Shtoppi 11 минут назад
<<Также в пресс-службе управления пояснили, что в службе периодически снимают такие "креативные" видео для привлечения кандидатов на службу и сообщили, что все обещанные в рекламе социальные льготы и гарантии новым сотрудникам будут предоставлены.>>
--------------
видимо совсем тухлы дела их, раз не идет никто в вертухаи.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
66k
doker Полчаса назад
Никто не любил "велосипедистов" в Союзе. Так сложилось.
Сегодня та же фигня? Не хотят идти в "охранку" ?
Ну, так не сажайте "политических".

Это у людей на уровне инстинкта. Особенно в России.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
KlyaksaZ
Надо радоваться жизни, а не убиваться об неё
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

71297



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 21 апреля
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 21 апреля
11 деталей из известных фильмов, которые вы наверняка не заметили
11 деталей из известных фильмов, которые вы наверняка не заметили
Набирающие популярность в сообществах
Художник Николай Солодов. Акварель
Художник Николай Солодов. Акварель
«Ты неси меня, река»: как выглядели бы крупнейшие реки нашей планеты, будь они людьми
«Ты неси меня, река»: как выглядели бы крупнейшие реки нашей планеты, будь они людьми
Ракета Starship не прошла первые испытания и была взорвана
Ракета Starship не прошла первые испытания и была взорвана
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Не смотри под котелок

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#в мире#животные#автомир#машина#Китай#Приколы#Автовсячина#аварии#кино
#Юмор#подборка#факты#история#интересно#люди#СССР#Жизнь#дтп#Мемы
#Прикол#автомобили#шоу бизнес#интересное#картинки#наука#Фотографии#Россия#забавно#США
Ракета Starship не прошла первые испытания и была взорвана Ракета Starship не прошла первые испытания и была взорвана Билборды как отдельный вид креатива Билборды как отдельный вид креатива Уилл Смит разозлил украинских подписчиков роликом с русской музыкой Уилл Смит разозлил украинских подписчиков роликом с русской музыкой 30 креативных уличных кадров от бельгийского фотографа 30 креативных уличных кадров от бельгийского фотографа Кореец играет известные песни на калькуляторах Кореец играет известные песни на калькуляторах «Вступай в ряды воинов России»: в ЧВК «Вагнер» выпустили рекламный ролик для американцев «Вступай в ряды воинов России»: в ЧВК «Вагнер» выпустили рекламный ролик для американцев

На что жалуетесь?

Вернуться