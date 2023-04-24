"У нас трое детей и дом на Рублёвке. Кто все это будет содержать?": жена Диброва - после его увольнения с Первого канала

Дмитрий Дибров вёл программу "Кто хочет стать миллионером?" более 15 лет, но новый сезон шоу выйдет уже без него. По неподтверждённым слухам в проекте будет занята Юлианна Караулова, а Дибров остался не у дел.



33-летняя жена телеведущего очень огорчена этими нерадостными новостями. Своими печалями она делится в соцсетях и в интервью. Полина Наградова негодует:

Мне искренне больно и грустно читать эту информацию в прессе. Я не была в курсе. У меня даже чашка выпала из рук. Я выходила замуж за ведущего программы "Кто хочет стать миллионером?". Дмитрий – штатный сотрудник канала, и это источник дохода всей семьи. Что теперь делать?

Похоже, основные новости о жизни своего мужа Полина узнаёт из газет. Так было и когда Дибров попал в ДТП с полицейской машиной.