"У нас трое детей и дом на Рублёвке. Кто все это будет содержать?": жена Диброва - после его увольнения с Первого канала

Похоже, у Дмитрия Диброва настала чёрная полоса. Гендиректор Первого канала Константин Эрнст уволил ведущего программы "Кто хочет стать миллионером" после неприятного разговора. Эта новость стала ударом для жены Диброва - она пока в растерянности и не понимает, как дальше жить.
Дмитрий Дибров вёл программу "Кто хочет стать миллионером?" более 15 лет, но новый сезон шоу выйдет уже без него. По неподтверждённым слухам в проекте будет занята Юлианна Караулова, а Дибров остался не у дел.
33-летняя жена телеведущего очень огорчена этими нерадостными новостями. Своими печалями она делится в соцсетях и в интервью. Полина Наградова негодует:
Мне искренне больно и грустно читать эту информацию в прессе. Я не была в курсе. У меня даже чашка выпала из рук. Я выходила замуж за ведущего программы "Кто хочет стать миллионером?". Дмитрий – штатный сотрудник канала, и это источник дохода всей семьи. Что теперь делать?
Похоже, основные новости о жизни своего мужа Полина узнаёт из газет. Так было и когда Дибров попал в ДТП с полицейской машиной.
У Дибровых трое детей и большой дом на Рублёвке. К тому же, у них есть прислуга - кто всё это теперь будет содержать? - ужасается Полина. Телеведущий получал не менее 3,5 млн рублей в месяц, и был основным источником дохода семьи. Его молодая жена младше своего мужа почти на 30 лет, она не работала, занималась детьми, а в качестве хобби организовывала занятия клуба для рублёвских жен. Теперь же она готова на всё, лишь бы муж снова (и как можно быстрее) вернулся к своим обязанностям добытчика.
Помимо неприятностей, связанных с работой, у Дибровых уволилась прислуга, а сам телеведущий попал в ДТП - пусть несерьезное, но всё равно неприятное. Полина даже пригласила домой священника, чтобы освятить жильё. Вдруг поможет избавиться от чёрной полосы?
А вот в соцсетях бедам молодой жены телеведущего не особо сочувствуют и советуют посмотреть на то, как живут обычные люди, чтобы понять: всё не так уж плохо, даже если потерял работу. Не последний, чай, хлеб доедают.
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*Да и не потеря у них потерь, Дибров знаменитая шишка, найдёт себе другое ток шоу и будет его вести.. ну тобишь у них не такая патовая ситуация, что единственный кормилец получил инвалидность и не может работать, накоплений нет и дом сгорел сов семи вещами, а они зимой на улице оказались и не знают что делать.. так, икорки чуть меньше покушают на завтрак и отдыхать возможно за границей будут не 7 раз в год, а 6..
Дом продать, детей сдать в детдом. Проживёшь как нибудь, пока себе нового "папика" найдёшь!