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"У нас трое детей и дом на Рублёвке. Кто все это будет содержать?": жена Диброва - после его увольнения с Первого канала

"У нас трое детей и дом на Рублёвке. Кто все это будет содержать?": жена Диброва - после его увольнения с Первого канала

Автор:
24 апреля 2023 15:02
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Дмитрий Дибров   Кто хочет стать миллионером   Полина Наградова   видео   первый канал   рублёвка   увольнение   шоу бизнес   
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Похоже, у Дмитрия Диброва настала чёрная полоса. Гендиректор Первого канала Константин Эрнст уволил ведущего программы "Кто хочет стать миллионером" после неприятного разговора. Эта новость стала ударом для жены Диброва - она пока в растерянности и не понимает, как дальше жить.

Дмитрий Дибров вёл программу "Кто хочет стать миллионером?" более 15 лет, но новый сезон шоу выйдет уже без него. По неподтверждённым слухам в проекте будет занята Юлианна Караулова, а Дибров остался не у дел.

33-летняя жена телеведущего очень огорчена этими нерадостными новостями. Своими печалями она делится в соцсетях и в интервью. Полина Наградова негодует:


Мне искренне больно и грустно читать эту информацию в прессе. Я не была в курсе. У меня даже чашка выпала из рук. Я выходила замуж за ведущего программы "Кто хочет стать миллионером?". Дмитрий – штатный сотрудник канала, и это источник дохода всей семьи. Что теперь делать?


Похоже, основные новости о жизни своего мужа Полина узнаёт из газет. Так было и когда Дибров попал в ДТП с полицейской машиной.

У Дибровых трое детей и большой дом на Рублёвке. К тому же, у них есть прислуга - кто всё это теперь будет содержать? - ужасается Полина. Телеведущий получал не менее 3,5 млн рублей в месяц, и был основным источником дохода семьи. Его молодая жена младше своего мужа почти на 30 лет, она не работала, занималась детьми, а в качестве хобби организовывала занятия клуба для рублёвских жен. Теперь же она готова на всё, лишь бы муж снова (и как можно быстрее) вернулся к своим обязанностям добытчика.


Помимо неприятностей, связанных с работой, у Дибровых уволилась прислуга, а сам телеведущий попал в ДТП - пусть несерьезное, но всё равно неприятное. Полина даже пригласила домой священника, чтобы освятить жильё. Вдруг поможет избавиться от чёрной полосы?

А вот в соцсетях бедам молодой жены телеведущего не особо сочувствуют и советуют посмотреть на то, как живут обычные люди, чтобы понять: всё не так уж плохо, даже если потерял работу. Не последний, чай, хлеб доедают.

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Метки: Дмитрий Дибров   Кто хочет стать миллионером   Полина Наградова   видео   первый канал   рублёвка   увольнение   шоу бизнес   
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24k
Андрей 4 часа назад
Дом-продать, самой-на завод! Тоже мне проблема!
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939
Sumrak58100 6 минут назад
Я бы на месте Эрнста ещё и бы и самого Эрнста уволил.
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14k
banzai7 16 минут назад
Мы все, млять, так сочувствуем!
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3k
Сергей 21 минуту назад
Чё , чё-- Йух сосать, вот чё !! ))
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16k
K7OO Полчаса назад
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1k
Просто прохожий 42 минуты назад
"Я выходила замуж за ведущего программы "Кто хочет стать миллионером?". Т.е. она выходила за старика-ведущего с ох..нной зарплатой, а не за человека. Ну и какое может быть к ней сочувствие. Ну для начала пусть поработает уборщицей, посудомойкой и поварихой, пока в своём доме, немного привыкнет и на вокзал, в общепит. Ну почему то кажется что дибров припрятал достаточно большую кубышку на черный день.
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1k
master_luga 50 минут назад
Такой облом девахе на склоне лет! А Дибров то , Дибров! Ну как не стыдно !
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17k
RDen 52 минуты назад
ничё не умею и не хочу. Дайте кучу бабла и беззаботность. Вот собственно цель жизни. А зарабатывают пусть другие.
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3k
leofox 52 минуты назад
Пусть работать идет, в чем проблема?
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39k
Example 6.2.6 Час назад
Ей бы сочувствия и поддержки искать в "клубе рублёвских жён", там где люди плюс минус её уровня. А бедные не могут сочувствовать тому, что у богатого стало меньше денег. Уж тем более никто не будет сочувствовать женщине которая не работает и живёт как сыр в масле. Ну и многим очевидно (хотя не факт), что данная дама вышла замуж из расчёта на деньги, а не по любви, уж слишком большой контраст возраста. Какого сочувствия она ищет в соц сетях? Там она пожнёт только презрение.
*Да и не потеря у них потерь, Дибров знаменитая шишка, найдёт себе другое ток шоу и будет его вести.. ну тобишь у них не такая патовая ситуация, что единственный кормилец получил инвалидность и не может работать, накоплений нет и дом сгорел сов семи вещами, а они зимой на улице оказались и не знают что делать.. так, икорки чуть меньше покушают на завтрак и отдыхать возможно за границей будут не 7 раз в год, а 6..
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35k
Барклай Час назад
Макарошки не очень дорогие
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1k
Геннадий Николаевич Казаков Час назад
Дибров продажный [мат] а его жена малолетная шлюза
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5k
Антон Час назад
Ну, если выходила замуж за ведущего Первого канала, то теперь этот брак не считается. Можно просто сказать: "Пока" и перейти в качестве свободного агента к другому ведущему.
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30k
Владимир Час назад
А что, их кто то содержать должен?
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5k
михаил Час назад
Нужно сброситься СМСками, иначе она его бросит. Она ведь за ведущего вышла замуж.
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5k
михаил Час назад
К хорошему быстро привыкаешь, а вот, обратно, всегда сложно.
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4k
Dikkiy Час назад
Пусть работать идет, ишь фифа нашлась))))
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3k
Anatoly Tananykhin Час назад
Первый канал убыточная контора и крайне редко, по итогам года, выходит плюс. Теперь понятно почему, с такими то з/п.
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Алексей Час назад
на все готова? Дык пускай посасывает на рублевке мужикам, все какой никакой доход.
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Артур 2 часа назад
3,5 миллиона в месяц? И куда деньги девали ежемесячно? Швабру в руки и мыть убирать самой. потом на кухню готовить. А главное: за кого замуж выходила? За Диброва или за ведущего????
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41k
Сергей 2 часа назад
"У нас трое детей и дом на Рублёвке. Кто все это будет содержать?"...................
Дом продать, детей сдать в детдом. Проживёшь как нибудь, пока себе нового "папика" найдёшь!
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