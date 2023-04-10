Не музыкой единой: Игорь Николаев регистрирует товарный знак "Выпьем за любовь" и планирует торговать винишком

Под брендом "Выпьем за любовь" композитор сможет выпускать любые напитки - и алкогольные, и безградусные. И у него на это пять причин:

хочется денег;

хочется много денег;

алкоголь вне тенденций моды и политики, он более востребован, чем поп-музыка;

неплохое подспорье при любом кризисе;

почему бы и нет.

Товарный знак регистрируется по девяти классам, и под брендом «Выпьем за любовь» певец также сможет предоставлять рекламные услуги, проводить маркетинговые исследования и выпускать продукцию, связанную с музыкой. Название бренда полностью копирует название альбома, который вышел 28 лет назад и принёс Николаеву премию "Овация" в номинации "Композитор года".