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Не музыкой единой: Игорь Николаев регистрирует товарный знак "Выпьем за любовь" и планирует торговать винишком

Не музыкой единой: Игорь Николаев регистрирует товарный знак "Выпьем за любовь" и планирует торговать винишком

Автор:
10 апреля 2023 10:04
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Ynews   Игорь Николаев   Роспатент   ТМ   бизнес   видео   выпьем за любовь   шоу бизнес   
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Музыкант в начале апреля подал заявку на регистрацию товарного знака в Роспатент. Он сможет продавать алкогольные и безалкогольные напитки под собственным брендом.

Игорь Николаев решил монетизировать популярное название своей песни, сделав его товарным знаком.


Под брендом "Выпьем за любовь" композитор сможет выпускать любые напитки - и алкогольные, и безградусные. И у него на это пять причин:

  • хочется денег;
  • хочется много денег;
  • алкоголь вне тенденций моды и политики, он более востребован, чем поп-музыка;
  • неплохое подспорье при любом кризисе;
  • почему бы и нет.

Товарный знак регистрируется по девяти классам, и под брендом «Выпьем за любовь» певец также сможет предоставлять рекламные услуги, проводить маркетинговые исследования и выпускать продукцию, связанную с музыкой. Название бренда полностью копирует название альбома, который вышел 28 лет назад и принёс Николаеву премию "Овация" в номинации "Композитор года".


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Метки: Ynews   Игорь Николаев   Роспатент   ТМ   бизнес   видео   выпьем за любовь   шоу бизнес   
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11  комментариев
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74k
Доктор Джонс Час назад
Почему бы и нет? Самая веская причина...
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7k
Александр Маслов 6 минут назад
Предприимчивые нынче, однако, пошли "народные любимцы" от микрофона. «Выпьем за любовь»? ...Скорей за "бабло"

Ничего против не имею, но это уже любовь к "денежке". Так можно "отоварить знаками" ещё много чего. «То бишь» по технологии добычи прибыли из воздуха... Кстати, никто не хочет приватизировать "Выпьем за бабло"


Есть еще мысли? Предлагайте, "Выпьем за ..."
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18k
AzuveR 16 минут назад
Малиновое вино, по чём продавать будет ?
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91k
sapér Vodička Полчаса назад
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13k
Alex 50 минут назад
Сейчас ещё Шуфутинскому надо авторские права оформить на переворачивание календаря 3-го сентября. Представьте, сколько сейчас людей в стране переворачивает календарь бесплатно и это при том, что 3-е сентября бывает каждый год!
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42k
Игорь 53 минуты назад
Лучше вином торговать, чем 33года подряд устраивать прощальные гастроли под фанеру.
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