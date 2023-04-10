Не музыкой единой: Игорь Николаев регистрирует товарный знак "Выпьем за любовь" и планирует торговать винишком

Музыкант в начале апреля подал заявку на регистрацию товарного знака в Роспатент. Он сможет продавать алкогольные и безалкогольные напитки под собственным брендом.
Под брендом "Выпьем за любовь" композитор сможет выпускать любые напитки - и алкогольные, и безградусные. И у него на это пять причин:
- хочется денег;
- хочется много денег;
- алкоголь вне тенденций моды и политики, он более востребован, чем поп-музыка;
- неплохое подспорье при любом кризисе;
- почему бы и нет.
Товарный знак регистрируется по девяти классам, и под брендом «Выпьем за любовь» певец также сможет предоставлять рекламные услуги, проводить маркетинговые исследования и выпускать продукцию, связанную с музыкой. Название бренда полностью копирует название альбома, который вышел 28 лет назад и принёс Николаеву премию "Овация" в номинации "Композитор года".
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Ничего против не имею, но это уже любовь к "денежке". Так можно "отоварить знаками" ещё много чего. «То бишь» по технологии добычи прибыли из воздуха... Кстати, никто не хочет приватизировать "Выпьем за бабло"
Есть еще мысли? Предлагайте, "Выпьем за ..."