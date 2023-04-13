Шварценеггер устал ждать, когда починят дорогу, и собственноручно заделал провал, но оказалось - зря







После ливней, обрушившихся на Южную Калифорнию в марте, дороги в этом штате находятся в ужасном состоянии. Муниципальные службы стонут под тоннами обращений местных граждан, а количество ДТП из-за выбоин в полотне превысило 20 000 случаев. Однако ремонт покрытия идёт отнюдь не быстро, и кое-кому надоело ждать.





75-летний Арнольд Шварценеггер больше месяца наблюдал, как яма близ его дома в Лос-Анджелесе гробит велосипеды и авто. Когда дорожники так и не добрались до выбоины, актер решил взять ситуацию под контроль. Вместе с помощниками он засыпал в яму асфальтобетон, равномерно его распределил, а потом утрамбовал, заделав, таким образом, довольно большой дефект полотна.



