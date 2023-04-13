Шварценеггер устал ждать, когда починят дорогу, и собственноручно заделал провал, но оказалось - зря

Дорожные службы никак не могли добраться до дефекта полотна в районе, где живет Шварценеггер. Экс-губернатор Калифорнии взял в руки лопату и заделал выбоину. Потом, правда, выяснилось, что своими действиями он лишь навредил работе одной компании.
После ливней, обрушившихся на Южную Калифорнию в марте, дороги в этом штате находятся в ужасном состоянии. Муниципальные службы стонут под тоннами обращений местных граждан, а количество ДТП из-за выбоин в полотне превысило 20 000 случаев. Однако ремонт покрытия идёт отнюдь не быстро, и кое-кому надоело ждать.
75-летний Арнольд Шварценеггер больше месяца наблюдал, как яма близ его дома в Лос-Анджелесе гробит велосипеды и авто. Когда дорожники так и не добрались до выбоины, актер решил взять ситуацию под контроль. Вместе с помощниками он засыпал в яму асфальтобетон, равномерно его распределил, а потом утрамбовал, заделав, таким образом, довольно большой дефект полотна.
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Видео работы Шварценеггер выложил на страничке в Твиттере, заметив, что «весь район был расстроен из-за этой гигантской выбоины, из-за которой в течение нескольких недель постралали автомобили и велосипеды», поэтому он решил не ждать, пока дорожные службы начнут как-то действовать.
Правда, выяснилось, что актёр поторопился, и эта яма была не обычной выбоиной, и в ремонте не нуждалась. "Это действующая, разрешенная сервисная траншея, связанная с бизнесом, в регионе со стороны SoCal Gas", - сообщил представитель городской администрации. Он добавил, что SoCal Gas заделает яму, когда их работа будет завершена, но точных сроков не назвал. Возможно, ремонт случится в мае, но это не точно.
"Хотя брать дело в свои руки — это круто, губернатор, возможно, вы только что немного усложнили работу газовой компании", - добавили в администрации. С другой стороны, департамент общественных работ не отвечал на электронные письма жильцов (включая Шварценеггера) о планах на ремонт той самой выбоины, поэтому откуда людям было знать, что она особенная?
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Под окнами за три дня два раза раскапывали и закапывали трубу для ремонта.
Асфальт кладут конечно сильно дольше и с не ахти каким качеством.
Ещё у нас Арни влепили бы штраф по ст. 12.33 КоАП РФ «Повреждение дорог».
"Это действующая, разрешенная сервисная траншея, связанная с бизнесом"
А огораживать в пендосии не нужно подобные места и знаки предупреждающие ставить?