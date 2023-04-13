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Шварценеггер устал ждать, когда починят дорогу, и собственноручно заделал провал, но оказалось - зря

Шварценеггер устал ждать, когда починят дорогу, и собственноручно заделал провал, но оказалось - зря

Автор:
13 апреля 2023 09:04
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Арнольд Шварценеггер   Лос-Анджелес   Перестарался   видео   дорога   шоу бизнес   ямочный ремонт   
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Дорожные службы никак не могли добраться до дефекта полотна в районе, где живет Шварценеггер. Экс-губернатор Калифорнии взял в руки лопату и заделал выбоину. Потом, правда, выяснилось, что своими действиями он лишь навредил работе одной компании.



После ливней, обрушившихся на Южную Калифорнию в марте, дороги в этом штате находятся в ужасном состоянии. Муниципальные службы стонут под тоннами обращений местных граждан, а количество ДТП из-за выбоин в полотне превысило 20 000 случаев. Однако ремонт покрытия идёт отнюдь не быстро, и кое-кому надоело ждать.


75-летний Арнольд Шварценеггер больше месяца наблюдал, как яма близ его дома в Лос-Анджелесе гробит велосипеды и авто. Когда дорожники так и не добрались до выбоины, актер решил взять ситуацию под контроль. Вместе с помощниками он засыпал в яму асфальтобетон, равномерно его распределил, а потом утрамбовал, заделав, таким образом, довольно большой дефект полотна.


Видео работы Шварценеггер выложил на страничке в Твиттере, заметив, что «весь район был расстроен из-за этой гигантской выбоины, из-за которой в течение нескольких недель постралали автомобили и велосипеды», поэтому он решил не ждать, пока дорожные службы начнут как-то действовать.


Правда, выяснилось, что актёр поторопился, и эта яма была не обычной выбоиной, и в ремонте не нуждалась. "Это действующая, разрешенная сервисная траншея, связанная с бизнесом, в регионе со стороны SoCal Gas", - сообщил представитель городской администрации. Он добавил, что SoCal Gas заделает яму, когда их работа будет завершена, но точных сроков не назвал. Возможно, ремонт случится в мае, но это не точно.


"Хотя брать дело в свои руки — это круто, губернатор, возможно, вы только что немного усложнили работу газовой компании", - добавили в администрации. С другой стороны, департамент общественных работ не отвечал на электронные письма жильцов (включая Шварценеггера) о планах на ремонт той самой выбоины, поэтому откуда людям было знать, что она особенная?

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Метки: Арнольд Шварценеггер   Лос-Анджелес   Перестарался   видео   дорога   шоу бизнес   ямочный ремонт   
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11  комментариев
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5k
Babangdida 50 минут назад
Ни одно доброе дело не останется не наказанным!
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567
Борис Колесниченко 13 секунд назад
пацан хотел понравится району, кармы поднять, даже на камеру снял свой подвиг)
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6k
Roman 4 минуты назад
Даже у нас ямы стали раскапывать и закапывать за день.
Под окнами за три дня два раза раскапывали и закапывали трубу для ремонта.
Асфальт кладут конечно сильно дольше и с не ахти каким качеством.

Ещё у нас Арни влепили бы штраф по ст. 12.33 КоАП РФ «Повреждение дорог».
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80k
7guest 5 минут назад
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24k
СергейПименов 9 минут назад
Скажи... не собирается ли Шварценеггер обратиться к ремонту железных дорог?
Ссылка www.youtube.com
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403
Javier 10 минут назад
Насколько я знаю в штатах любят судиться. Эту газовую компанию можно было засудить, за то что не проинформировали население и не выставили предупреждающие знаки с ограждением.
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11k
Axel 14 минут назад
"...из-за которой в течение нескольких недель постралали автомобили и велосипеды"

"Это действующая, разрешенная сервисная траншея, связанная с бизнесом"

А огораживать в пендосии не нужно подобные места и знаки предупреждающие ставить?
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12k
harlamov 18 минут назад
Старый добрый американский политический поппулизм во всей красе.
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95
Антон 18 минут назад
Я так понимаю про ограждения там не знают, раз это не просто выбоина, а специально вырытая траншея.
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