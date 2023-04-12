Ожелезневший влюблённый: история человека, между гибелью и погребением которого прошло 250 лет

Однажды внуки привели в музей пожилую даму. Та немного постояла перед экспонатом, схватилась за грудь, ведь она узнала в находке своего жениха Матса Израэльссона. Прошло около 40 лет с момента их последней встречи.

Парень торопился на свидание к невесте, но так и не появился у неё. Некоторое время Матса искали. Постепенно родители успокоились и смирились, друзья забыли о нём, девушка вышла замуж за другого. Вероятно, по дороге он столкнулся с лихими людьми, те расправились с Израэльссоном и сбросили труп в шахту.