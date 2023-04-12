Ожелезневший влюблённый: история человека, между гибелью и погребением которого прошло 250 лет

В тот день далёкого 1719 года в обычном шахтёрском городке Фалун в Швеции всё шло своим чередом. Пока рудокопы, вышедшие на смену, не наткнулись на странную находку.
Человеческое тело. Молодой мужчина выглядел так, словно скончался буквально только что. Но, в общем, трупы – это обычная составляющая жизни, ими никого не удивить. Но этот покойник казался одновременно состоящим из плоти и металла. Словно каждый миллиметр обработали, нанесли тончайший металлический слой. Такое не под силу было даже искусному мастеру, ведь даже каждый отдельный волосок был им покрыт и тускло блестел.
Руководство шахты не знало, что делать с необычной находкой. Труп выставили в местном музее, посетители которого восприняли необычный экспонат как чудо, веря, что мужчина и при жизни был металлическим. Почти Железный дровосек, только рудокоп.
Однажды внуки привели в музей пожилую даму. Та немного постояла перед экспонатом, схватилась за грудь, ведь она узнала в находке своего жениха Матса Израэльссона. Прошло около 40 лет с момента их последней встречи.
Парень торопился на свидание к невесте, но так и не появился у неё. Некоторое время Матса искали. Постепенно родители успокоились и смирились, друзья забыли о нём, девушка вышла замуж за другого. Вероятно, по дороге он столкнулся с лихими людьми, те расправились с Израэльссоном и сбросили труп в шахту.
По-хорошему, покойника надо было предать земле, как и положено. Но местные власти почуяли выгоду для города и решили повременить. Ведь в музей стекались желающие поглазеть на железного рудокопа уже из других стран.
Деньги не пахнут. А вот экспонат начал. Поскольку музейные работники понятия не имели, как его правильно хранить. Металлический слой под действием воздуха стал истончаться и испаряться, а органика – банально разлагаться.
В 1749 году тело похоронили. Но через 10 лет снова выкопали и вернули на прежнее место. В общей сложности несчастный рудокоп, который и пожить толком не успел, нёс свою посмертную службу около 70 лет. Только в 30-х его наконец-то погребли навсегда, оставив в музее восковую копию.
Но оказывается жертва случайного убийства – не единственный такой случай. Были и другие находки, представлявшие собой объединение органики и металла. В науке это явление известно под название псевдоморфизм:
Кристалл или минеральный агрегат, находимый в несвойственной данному минералу форме, которая повторяет форму другого минерала или биологического тела. Псевдоморфоза образуется в результате замещения одного минерала другим с сохранением внешних форм исходного минерального или иного материала или при заполнении более поздними минералами пустот, образовавшихся при растворении относительно более ранних кристаллов.
В лаборатории воспроизвести его проблематично – слишком дорого, долго, да и бессмысленно. Случай с Матсом вошёл в историю именно благодаря масштабности процесса, охватившего тело человека, а не останки мелкого животного, насекомое или раковину.
А каким минералом вы бы хотели частично заместить собственные клетки, имейся такая возможность в реальности?
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