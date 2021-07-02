Чем озеро в Антарктиде поразило ученых?

Представления человечества о жизни далеко не полные. Множество традиционных установок и предположений о том, в каких условиях возможна жизнь разбиваются о новые открытия науки.

Это далеко не праздный вопрос, не бесполезные исследования ради удовлетворения любопытства ученых.

Возможности колонизации других небесных тел, активно обсуждаемые в последние годы, заставляют более детально разбираться — где жизнь возможна, а где — нет.

Недавно, антарктическое озеро смогло перевернуть представления о том, какие условия необходимы для существования живым существам.

Что биологи обнаружили на озере Вида?

В каких экстремальных условиях возможна жизнь?

Жизнь там, где нет жизни

В 1958 году ученые открыли в Антарктике подледное озеро Вида. Новозеландские первооткрыватели из университета Веллингтона назвали озеро в честь собаки легендарного исследователя Антарктиды — Эрнеста Шелктона, погибшей во время его провалившейся экспедиции.

Вода в озере Вида замерзла тысячи лет назад, покрывшись огромной коркой льда.

Считалось, что в таких условиях постоянной глубокой «заморозки» жизнь невозможна.

Но в начале 2000-х команде ученых удалось внезапно извлечь живых бактерий изо льда, покрывавшего берега озера.

А значит — жизнь возможна даже в вечных льдах!

Не останавливаясь на достигнутом, ученые пошли дальше. Несколько лет спустя они решили поискать жизнь уже в самом озере Вида.

Жизнь подо льдом

Чтобы добраться до «воды» ученым пришлось пробурить в общей сложности 950 метров льда толщиной минимум 20 метров.