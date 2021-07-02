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Чем озеро в Антарктиде поразило ученых?

Чем озеро в Антарктиде поразило ученых? (2 фото)

Автор:
02 июля 2021 08:41
Сообщество : ФотоМир
Метки: Андрадита   интересно   наука   озеро   ученые   факты   
710
2

Какие вопросы возникли у ученых, исследовавших озеро в Антарктике?


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Метки: Андрадита   интересно   наука   озеро   ученые   факты   
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Vovan Petroff Полчаса назад
Что я об этом думаю? А ну пошли нахер оттуда!!!
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