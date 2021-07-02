Чем озеро в Антарктиде поразило ученых?

Какие вопросы возникли у ученых, исследовавших озеро в Антарктике?
Представления человечества о жизни далеко не полные. Множество традиционных установок и предположений о том, в каких условиях возможна жизнь разбиваются о новые открытия науки.
Это далеко не праздный вопрос, не бесполезные исследования ради удовлетворения любопытства ученых.
Возможности колонизации других небесных тел, активно обсуждаемые в последние годы, заставляют более детально разбираться — где жизнь возможна, а где — нет.
Недавно, антарктическое озеро смогло перевернуть представления о том, какие условия необходимы для существования живым существам.
Что биологи обнаружили на озере Вида?
В каких экстремальных условиях возможна жизнь?
Жизнь там, где нет жизни
В 1958 году ученые открыли в Антарктике подледное озеро Вида. Новозеландские первооткрыватели из университета Веллингтона назвали озеро в честь собаки легендарного исследователя Антарктиды — Эрнеста Шелктона, погибшей во время его провалившейся экспедиции.
Вода в озере Вида замерзла тысячи лет назад, покрывшись огромной коркой льда.
Считалось, что в таких условиях постоянной глубокой «заморозки» жизнь невозможна.
Но в начале 2000-х команде ученых удалось внезапно извлечь живых бактерий изо льда, покрывавшего берега озера.
А значит — жизнь возможна даже в вечных льдах!
Не останавливаясь на достигнутом, ученые пошли дальше. Несколько лет спустя они решили поискать жизнь уже в самом озере Вида.
Жизнь подо льдом
Чтобы добраться до «воды» ученым пришлось пробурить в общей сложности 950 метров льда толщиной минимум 20 метров.
Полученный состав водой можно назвать только условно.
Вымораживание привело к тому, что вода превратилась в лед, а под ним остался насыщенный «рассол» — раствор нитратов и нитритов, закиси азота и других элементов.
Но ученые с удивлением обнаружили, что и в нем есть жизнь.
В водах озера было обнаружено несколько десятков различных колоний бактерий и микробов. Эти морозоустойчивые микроорганизмы в неблагоприятных условиях максимально замедлили свой метаболизм, но не перестали жить и размножаться.
Тогда команда ученых под руководством профессора Элисон Мюррей решила проверить этих антарктических «моржей» на выживание в искусственных условиях.
Их поместили в среду, где постепенно понижали температуру.
Микроорганизмы из озера Вида «продержались» до минус 14 градусов. даже при этой температуре они оставались живыми, у них продолжался синтез белка.
Элисон Мюррей считает, что это прорыв в возможностях моделирования ситуаций на других планетах. Ледяные небесные тела, на которых жизнь считалась невозможной, вполне могут иметь такие же подледные озера и полости, в которых кишит морозоустойчивая жизнь.
Тысячелетия изоляции
Загадкой для ученых пока остается то, как микроорганизмы вообще смогли выжить в подледном озере.
По расчетам специалистов у озера не было «контактов» с атмосферой и солнечными лучами уже 2800 лет минимум. Как в такой изоляции сумели сохраниться множественные популяции бактерий — непонятно.
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