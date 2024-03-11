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"Вы не представляете, как я это делаю!": в Питере дама просила таксиста позволить сделать ему приятно, но тот устоял

"Вы не представляете, как я это делаю!": в Питере дама просила таксиста позволить сделать ему приятно, но тот устоял

Автор:
11 марта 2024 16:45
Сообщество : Таксисты
Метки: Видео   Сочи   Такси   Таксист   вези меня мразь   водитель такси   непристойное предложение   пассажиры   
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А вот в Сочи водителю такси повезло куда меньше.

Водители такси никогда не знают, чем обернётся тот или иной вызов. В большинстве случаев поездки почти ничем не запоминаются, но иногда клиенты отжигают так, что хоть стой хоть падай.


В Санкт-Петербурге молодой водитель по имени Алишер и не предполагал, что взрослая женщина предложит ему слегка поразвлечься. Дама пояснила, что готова сделать таксисту минет. Пассажирка хотела таким образом отомстить своему сожителю. Подвыпившая клиентка была настойчивой и долго уговаривала водителя, поясняя, что "в презервативе - не считается" ни изменой жене, ни нарушениями религиозных заповедей. Устоял ли набожный и женатый Алишер или рискнул потерять милость Аллаха, неизвестно. Однако эта история лишний раз доказывает, что похотливые дамы - не фантастика, а настоящая реальность. Особенно, если в деле замешаны алкоголь и женская обида.


А вот другому водителю из Сочи такси повезло гораздо меньше. Он отказался везти семью из пяти человек - и получил такой поток словесной диареи, что диву даёшься. Интересно, что выговаривавшая ему мадам выдавала кучу оскорблений, хотя, в сущности, таксист всего лишь не захотел нарушать правила провоза пассажиров.


Сочинку ничуть не смутили находившиеся рядом дети - она продолжала извергать оскорбления почти без остановки. Финал этой истории тоже неизвестен, но ситуации в стиле "вези меня, мразь", как считают водители, случается гораздо чаще чем, клиентки, желающие сексуальных утех.

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Метки: Видео   Сочи   Такси   Таксист   вези меня мразь   водитель такси   непристойное предложение   пассажиры   
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7  комментариев
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11k
МихА Час назад
Бабка жгёт))) А где именно в Питере?, друг спрашивает, но он бы тоже не согласился...
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39
ddtranslator 3 минуты назад
Респект обоим таксистам)
Адекватных пассажирок вам, мужики!
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989
Макс Химки 11 минут назад
Мда уж
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36k
БамбарбияКиргуду Полчаса назад
Не покупайте у черножопых,не сдавайте им квартиры,говорили они.Но найдётся всегда такая мразь женского пола,которая ещё и сосать готова.Короче черножопые это судьба.
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22k
Shtoppi Полчаса назад
судя по тому как у этой мстительной бабки язык заплетается, коньячка она выпила совсем не чуть-чуть, а сутра, когда просохнет, побежит в мусарню заяву писать, мол меня таксист в рот вы36ал )))))))))))))
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−3
brant431 Час назад
такие бабы бывают везде, не только в такси
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