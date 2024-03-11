"Вы не представляете, как я это делаю!": в Питере дама просила таксиста позволить сделать ему приятно, но тот устоял

А вот в Сочи водителю такси повезло куда меньше.
Водители такси никогда не знают, чем обернётся тот или иной вызов. В большинстве случаев поездки почти ничем не запоминаются, но иногда клиенты отжигают так, что хоть стой хоть падай.
В Санкт-Петербурге молодой водитель по имени Алишер и не предполагал, что взрослая женщина предложит ему слегка поразвлечься. Дама пояснила, что готова сделать таксисту минет. Пассажирка хотела таким образом отомстить своему сожителю. Подвыпившая клиентка была настойчивой и долго уговаривала водителя, поясняя, что "в презервативе - не считается" ни изменой жене, ни нарушениями религиозных заповедей. Устоял ли набожный и женатый Алишер или рискнул потерять милость Аллаха, неизвестно. Однако эта история лишний раз доказывает, что похотливые дамы - не фантастика, а настоящая реальность. Особенно, если в деле замешаны алкоголь и женская обида.
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А вот другому водителю из Сочи такси повезло гораздо меньше. Он отказался везти семью из пяти человек - и получил такой поток словесной диареи, что диву даёшься. Интересно, что выговаривавшая ему мадам выдавала кучу оскорблений, хотя, в сущности, таксист всего лишь не захотел нарушать правила провоза пассажиров.
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Сочинку ничуть не смутили находившиеся рядом дети - она продолжала извергать оскорбления почти без остановки. Финал этой истории тоже неизвестен, но ситуации в стиле "вези меня, мразь", как считают водители, случается гораздо чаще чем, клиентки, желающие сексуальных утех.
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Адекватных пассажирок вам, мужики!