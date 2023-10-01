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Казах раскатал женщину, которая «предъявила» ему за русский язык

Казах раскатал женщину, которая «предъявила» ему за русский язык

Автор:
01 октября 2023 23:17
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Видео   Казахстан   водитель   жещина   скандал   такси   
1566
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Она сцепилась с водителем и сразу пожалела.

Таксист в Казахстане подсадил пассажирку, которой не понравилось, что он общается на русском. Она сделала ему замечание и тут понеслось.

Я буду разговаривать так, как хочу.

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Метки: Видео   Казахстан   водитель   жещина   скандал   такси   
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5  комментариев
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4k
Горожанин 2 часа назад
Держитесь, казахи. С русскими держитесь. Вместе мы сила.
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10k
Dabus 23 минуты назад
Ну, тут скорее тема в том что ... женщина в средне-азиатской стране должна 100 раз подумать прежде чем вообще начинать поучать мужчину (а особенно незнакомого), вне зависимости от темы ...
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4k
просто Дмитрий Полчаса назад
никуя не понял, но очень интересно
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58k
alertol 57 минут назад
У нас в Эстонии проще, русский язык официально признан чужим, и разговаривать на нём не комильфо... Все надписи, объявления, итд, только на эстонском.... Но когда им что-то надо (типа рекламы итд) то почему-то обязательно всё дублируется на русском
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65k
Александр Ломовицкий Час назад
Казахи видимо тоже думают что Еуропа им поможет , вот только как только русские отвернутся от казахов их сразу не станет как нации , разорвут киргизы монголы и китайцы. а гейропейцы им помогут потому как где война там им самая прибыль , хохлы то кончаются уже . Хотя может за зиму нарожают еще воинов
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