Казах раскатал женщину, которая «предъявила» ему за русский язык

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Она сцепилась с водителем и сразу пожалела.
Таксист в Казахстане подсадил пассажирку, которой не понравилось, что он общается на русском. Она сделала ему замечание и тут понеслось.
Я буду разговаривать так, как хочу.
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