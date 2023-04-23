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Квартиры-клетки в Гонконге: как люди живут в очень стесненных условиях

Квартиры-клетки в Гонконге: как люди живут в очень стесненных условиях

Автор:
23 апреля 2023 09:45
Сообщество : Жизнь
Метки: Гонконг   Жизнь   Квартиры-клетки   кошмар   люди   условия   
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В настоящий момент Гонконг считается одним из самых развитых городов мира. Здесь есть прекрасная инфраструктура, много зелени и немало обеспеченных людей, готовых платить за все это. От того в этом городе еще сильнее заметен контраст дорогущих пентхаусов и квартир-клеток, где живут простые работяги.

Да-да, в данном случае "клетка" — не какая-то метафора, а самое точное описание тем условиям, в которых живут бедолаги. Так, только по официальным данным в реальных клетках живет почти 500 тысяч человек. Да-да, в железке площадью 180 на 60 сантиметров живет почти полмиллиона человек!

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У них нет личного пространства, нет доступа к горячей воде и даже элементарным удобствам. Они, будто какие-то животные, вынуждены выживать в поистине нечеловеческих условиях. Так, хозяева доходных домов, помещают до 20-ти таких клеток в одну комнату, сдавая каждую из них по 150-200 долларов в месяц. Это намного дешевле, чем любая, даже самая маленькая и непрезентабельная квартирка.

Поэтому здесь вынуждены жить работяги, приехавшие в Гонконг из других провинций на заработки, студенты и даже старики, которые на старости лет остались без денег. Увы, многие из них не съезжают из клеток через 2-3 месяц, а остаются тут на годы.

Считается, что такие доходные дома — рассадники болезней и криминала, но победить их невозможно. Стоит закрыть один, как на его месте появляется второй. Все-таки если есть спрос, то будет и предложение.

Только вот решить проблемы с жильем в Гонконге в ближайшем будущем точно не выйдет. Все-таки город ограничен реками и каналами в территории, поэтому расти ему особо не куда. Что же касается людей... Они приезжают из других стран и провинций в надежде на лучшую жизнь. Места всем не хватает.

И пока проблема с перенаселением не решится... жизнь в клетках будет продолжаться.

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Метки: Гонконг   Жизнь   Квартиры-клетки   кошмар   люди   условия   
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4  комментария
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Валентин Шинаков 5 часов назад
Если ты его принимаешь,то это лишь твое будущее.
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23k
sssss3 4 часа назад
Играть в Кальмара...
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11k
Властелин 6 часов назад
Это будущее.
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