Квартиры-клетки в Гонконге: как люди живут в очень стесненных условиях

В настоящий момент Гонконг считается одним из самых развитых городов мира. Здесь есть прекрасная инфраструктура, много зелени и немало обеспеченных людей, готовых платить за все это. От того в этом городе еще сильнее заметен контраст дорогущих пентхаусов и квартир-клеток, где живут простые работяги.
Да-да, в данном случае "клетка" — не какая-то метафора, а самое точное описание тем условиям, в которых живут бедолаги. Так, только по официальным данным в реальных клетках живет почти 500 тысяч человек. Да-да, в железке площадью 180 на 60 сантиметров живет почти полмиллиона человек!
У них нет личного пространства, нет доступа к горячей воде и даже элементарным удобствам. Они, будто какие-то животные, вынуждены выживать в поистине нечеловеческих условиях. Так, хозяева доходных домов, помещают до 20-ти таких клеток в одну комнату, сдавая каждую из них по 150-200 долларов в месяц. Это намного дешевле, чем любая, даже самая маленькая и непрезентабельная квартирка.
Поэтому здесь вынуждены жить работяги, приехавшие в Гонконг из других провинций на заработки, студенты и даже старики, которые на старости лет остались без денег. Увы, многие из них не съезжают из клеток через 2-3 месяц, а остаются тут на годы.
Считается, что такие доходные дома — рассадники болезней и криминала, но победить их невозможно. Стоит закрыть один, как на его месте появляется второй. Все-таки если есть спрос, то будет и предложение.
Только вот решить проблемы с жильем в Гонконге в ближайшем будущем точно не выйдет. Все-таки город ограничен реками и каналами в территории, поэтому расти ему особо не куда. Что же касается людей... Они приезжают из других стран и провинций в надежде на лучшую жизнь. Места всем не хватает.
И пока проблема с перенаселением не решится... жизнь в клетках будет продолжаться.
Источник:
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