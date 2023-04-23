Квартиры-клетки в Гонконге: как люди живут в очень стесненных условиях

Считается, что такие доходные дома — рассадники болезней и криминала, но победить их невозможно. Стоит закрыть один, как на его месте появляется второй. Все-таки если есть спрос, то будет и предложение.

Только вот решить проблемы с жильем в Гонконге в ближайшем будущем точно не выйдет. Все-таки город ограничен реками и каналами в территории, поэтому расти ему особо не куда. Что же касается людей... Они приезжают из других стран и провинций в надежде на лучшую жизнь. Места всем не хватает.