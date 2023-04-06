Тогда и сейчас: парень воссоздаёт модельные фото своего отца

Фотограф Кейси Кербокс (Kasey Kerbox) воссоздаёт модельные снимки своего отца почти 40-летней давности, и показывает, как же быстро летит время. Его отец - Баззи Кербокс, профессиональный сёрфер и модель, который был популярным в конце 1970-х и 1980-х годах. В своё время он снимался в крупных рекламных кампаниях, в том числе - с известной моделью Синди Кроуфорд, которая тоже поучаствовала в этом проекте. Посмотрим на его портреты в стиле "тогда и сейчас".
Баззи Кербокс много лет был профессиональным сёрфером, но в начале 80-х покинул мир сёрфинга, и стал моделью. Кербокс работал около 10 лет в качестве модели, а в 90-х основал свою школу сёрфинга Kerbox на Гавайях, которой руководил около 20 лет. За это время он вырастил троих детей - в том числе сына Кейси, который и выступил фотографом для проекта.
Во время воссоздания портретов отца, Кейси показывал ему оригинальные фото на телефоне, чтобы в точности скопировать позы со старых снимков. Его проект - это дань уважения прошлому, и ещё одно напоминание о том, как быстро летит время. Отец и сын "повторили" снимки с доской для сёрфинга, модельные портреты, и даже пригласили для съёмок известную модель Синди Кроуфорд - она с радостью согласилась поучаствовать в проекте.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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