Тогда и сейчас: парень воссоздаёт модельные фото своего отца

Фотограф Кейси Кербокс (Kasey Kerbox) воссоздаёт модельные снимки своего отца почти 40-летней давности, и показывает, как же быстро летит время. Его отец - Баззи Кербокс, профессиональный сёрфер и модель, который был популярным в конце 1970-х и 1980-х годах. В своё время он снимался в крупных рекламных кампаниях, в том числе - с известной моделью Синди Кроуфорд, которая тоже поучаствовала в этом проекте. Посмотрим на его портреты в стиле "тогда и сейчас".