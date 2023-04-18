Дети-вундеркинды, поразившие мир

Он родился 1 апреля 1898 года в Америке в еврейской семье иммигрантов из Бердичева. Отец Уильяма Борис имел степень доктора медицины и преподавал психологию. Мама же, окончив медицинский факультет университета Бостона, решила посвятить себя воспитанию и интеллектуальному развитию сына.

IQ Сидиса был между 250-300, и это самый высокий результат из всех зафиксированных. Так что если судить по коэффициенту интеллекта, Уильям Джеймс Сидис был действительно самым одарённым человеком в истории.

Уже в полтора года ребёнок мог читать "Нью-Йорк Таймс", а в семь лет был готов поступить в Гарвард. К сожалению, его документы приняли лишь через четыре года. Уже к восьми годам он издал четыре книги, а в 12 лет читал лекции о четырёхмерных телах в математическом клубе Гарварда.

Научные труды Уильяма были написаны в самых разных областях, вундеркинд знал до 200 языков, но при этом он практически не выходил из дома и старался скрыть свою гениальность.

Он работал бухгалтером или на аналогичных должностях, мгновенно увольняясь, как только кто-то узнавал о его интеллектуальных способностях.

Скончался самый гениальный человек мира в 46 лет от кровоизлияния в мозг, будучи в полной безвестности.