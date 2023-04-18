Дети-вундеркинды, поразившие мир

Природа дала им так много. С самых юных лет дети сначала шокировали своих родителей, а потом и всех остальных своими практически сверхъестественными способностями. Но так ли это хорошо - быть вундеркиндом?
Наверное, непросто жить с ощущением, что перегнал весь мир... С юного возраста эти люди поражали окружающих и учёных своим талантом. Но как сложилась их жизнь?
Он родился 1 апреля 1898 года в Америке в еврейской семье иммигрантов из Бердичева. Отец Уильяма Борис имел степень доктора медицины и преподавал психологию. Мама же, окончив медицинский факультет университета Бостона, решила посвятить себя воспитанию и интеллектуальному развитию сына.
IQ Сидиса был между 250-300, и это самый высокий результат из всех зафиксированных. Так что если судить по коэффициенту интеллекта, Уильям Джеймс Сидис был действительно самым одарённым человеком в истории.
Уже в полтора года ребёнок мог читать "Нью-Йорк Таймс", а в семь лет был готов поступить в Гарвард. К сожалению, его документы приняли лишь через четыре года. Уже к восьми годам он издал четыре книги, а в 12 лет читал лекции о четырёхмерных телах в математическом клубе Гарварда.
Научные труды Уильяма были написаны в самых разных областях, вундеркинд знал до 200 языков, но при этом он практически не выходил из дома и старался скрыть свою гениальность.
Он работал бухгалтером или на аналогичных должностях, мгновенно увольняясь, как только кто-то узнавал о его интеллектуальных способностях.
Скончался самый гениальный человек мира в 46 лет от кровоизлияния в мозг, будучи в полной безвестности.
В 1970 году родился мальчик, которого все называли юным Моцартом. Его ждал просто сумасшедший успех, ведь впервые он прикоснулся к клавишам уже в годик. Уже в два года он мог играть простые мелодии, а в пять начал сочинять собственные.
Был период, когда родители практически без перерыва заставляли мальчика играть, считая, что только постоянный труд поможет ему раскрыться ещё больше. У него не стало детства, но в восемь лет он играл Бетховена, Баха, Моцарта и музыкальное сообщество было поражено его талантом.
Но такое ужасающее давление на психику мальчика не могло на нём не сказаться и вылилось в булимию, когда ему было девять лет. Переходный возраст только усугубил его состояние - он сломал очень дорогой инструмент в консерватории, а перед крайне важным музыкальным конкурсом специально поранил себе руки.
В 19 лет Алексея признали одним из лучших пианистов мира. Однако Султанов впал в паранойю, стал панически бояться смерти, был уверен, что умрёт от инсульта... И в 32 года он перенёс сразу пять инсультов.
Алексей Султанов был частично парализован и ослеп на один глаз. Частично он смог восстановиться, давал благотворительные концерты, играл здоровой правой рукой, партию левой руки за него играла супруга. Алексей Султанов скончался в 2005 году, ему было 35 лет.
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Девочке из Пакистана было всего девять лет, когда она написала несколько разных приложений, которые активно использовала компания Microsoft. На работу в одну из крупнейших компаний мира Арфу пригласил лично Билл Гейтс. Карим стала медийным лицом Microsoft и выступала на IT-форумах.
Её перспективы были огромны, но всё трагически оборвалось в 16 лет. Приступ эпилепсии так сильно повредил мозг Арфы, что даже самое лучшее лечение, которое лично оплачивал Билл Гейтс, не смогло ей помочь. Вскоре она умерла, это случилось в 2012 году, ей было 16.
Павел Коноплёв родился в 1971 году в Москве. С младенчества маленький Павлик поражал своими способностями. Когда в шестилетнем возрасте он прошёл IQ-тест, то набрал 142 балла. Детский психолог порекомендовала перевести Коноплёва сразу в четвёртый класс. Школу он закончил в 15 лет, а в 18 уже присутствовал на заседаниях в качестве депутата в райсовете.
Но уже через год Павел погрузился в тяжелейшую депрессию и попыткам суицида. Коноплёва лечили тяжёлыми препаратами, что привело к развитию тромбоза. Вундеркинд скончался, когда ему было 29 лет.
В пять лет Ким, у которого было IQ 210, выучил французский, японский, английский, немецкий и корейский языки. Затем этот южнокорейский гений шокировал зрителей японского телевидения, когда в прямом эфире решал сложнейшие дифференциальные уравнения.
Киму было восемь лет, когда его пригласили на работу в НАСА и там он проработал целых десять лет. Но потом он просто выгорел. Он ощущал себя не человеком, а вычислительным аппаратом.
Ун Ён вернулся на родину, где отучился на курсе гражданского строительства. Он стал доктором наук и преподавал в вузе. Сейчас он ведёт простую жизнь и совершенно ею доволен.
Девочка родилась в Полтаве в 1977 году и за 11 лет своей жизни написала больше двух тысяч картин. Кисть она начала держать будучи совсем малышкой и к трём годам писала совершенно невероятные картины. Сашенька никогда ничего не копировала, всё рисовала из головы. Особенно интересными были её работы на индийскую тематику.
К несчастью, в пять лет девочке поставили диагноз "острый лейкоз" и началась борьба за жизнь: бесконечные больницы, анализы, осмотры и боль. Но несмотря на свои страдания художница могла провести за мольбертом до десяти часов в день.
В январе 1989 года умирающая Саша просила родителей, чтобы они её не держали, отпустили туда, где ей будет не больно.
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Как-то на практическом занятии по Вышке препод дает задачу и говорит, кто решит тому автомат сразу поставлю. Так этот типок через короткое время подходит к ней с зачеткой и решением. Любовь Ивановна проверила смотрит на него о**евшими глазами. Но слово сдержала, поставила отлично.
Правда после сессии куда-то пропал. Или перевелся или что, не знаю.
И да 94-ый год, интернетов и смартфонов не было.
Выводы: